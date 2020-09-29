분산 클라우드가 처음이신가요? 업계 리더들과 특별 게스트가 출연하는 온디맨드 방식의 가상 이벤트를 시청하세요.
IBM Cloud의 기술 오퍼링 관리자로서 저는 고객이 클라우드 여정의 현재 위치를 이해함으로써 고객과 공통점을 구축하는 데 도움이 된다는 것을 알게 되었습니다. 이 게시물에서는 가장 일반적인 클라우드 컴퓨팅 아키텍처를 살펴보겠습니다.
기존 애플리케이션을 포기하지 않고 클라우드 네이티브, 클라우드 기반 아키텍처로 전환하려는 경우 하이브리드 클라우드를 선택하는 것이 좋습니다. 즉, 기존 앱을 온프레미스에서 유지하면서 클라우드를 활용하여 새로운 애플리케이션을 실험할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드의 간단한 사용 사례는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 온프레미스에서 실행되는 고가치 자산을 클라우드에 노출하는 것입니다.
하이브리드 클라우드 사용의 주요 이점은 다음과 같습니다.
멀티클라우드를 사용하면 애플리케이션을 여러 클라우드 환경으로 분산하고 여러 공급업체를 사용할 수 있습니다. 멀티클라우드가 도움이 되는 이유는 다음과 같습니다.
주문이 증가함에 따라 규모를 확장해야 하는 배송 회사의 임원이라고 가정해 보겠습니다. 다음과 같은 작업을 수행하며 이 목표를 달성하려고 합니다.
멀티클라우드를 사용하면 전 세계 여러 클라우드와 여러 데이터 센터에 액세스하여 이러한 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 가용성을 확보하고 하이브리드 클라우드보다 더 많은 워크로드를 처리할 수 있습니다.
멀티클라우드를 하이브리드 클라우드의 하위 집합으로 생각하세요. 동시에 하이브리드 클라우드를 여러 클라우드 환경 중 하나로 사용할 수도 있습니다.
또한, 멀티클라우드는 일부 직원들이 기업에서 사용하는 클라우드가 아닌 다른 클라우드에서 작업하는 섀도우 IT를 방지합니다. 섀도우 IT는 결국 최고 경영진의 지시 없이 여러 클라우드를 채택하는 회사로 이어집니다. 멀티클라우드는 하이브리드 클라우드보다 섀도우 IT에 대한 더 나은 가시성과 거버넌스를 제공합니다.
Gartner는 최근 분산 클라우드가 하이브리드 클라우드의 문제를 해결한다는 논문을 발표했습니다. 저는 분산 클라우드가 멀티클라우드의 문제점을 해결한다고 생각합니다.
Kubernetes를 예로 들어 보겠습니다. 모든 주요 클라우드 제공업체는 자체적인 Kubernetes 위탁관리 서비스를 지원하지만, 기본 기술은 본질적으로 모두 동일한 오픈 소스 프로젝트입니다. 하지만 여러 벤더와 함께 Kubernetes 클러스터를 생성하려는 경우 다음과 같은 부분에서 차이를 느낄 수 있습니다.
다른 클라우드 제공자 중 일부가 지원하지 않는 IBM Cloud에서 최신 버전 관리를 사용하는 경우 운영 팀이 처리하기 어려운 불일치가 발생할 수 있습니다.
일부 멀티클라우드 관리 솔루션은 이 문제를 해결할 수 있는 단일 제어 패널을 제공한다고 주장합니다. 이러한 플랫폼을 사용해 Kubernetes 클러스터의 작업을 제어할 수는 있지만, 클러스터가 실행되는 클라우드 제공업체와 관련된 작업을 완전히 관리할 수는 없습니다. 액세스 역할 또는 보안 제약 조건 변경과 같은 작업의 경우 다양한 클라우드 제공업체의 개별적인 운영 대시보드로 이동해야 합니다.
반면 분산 클라우드를 사용하면 멀티클라우드 환경을 계속 사용하며 리소스가 어디에 있든 하나의 클라우드의 단일 제어 패널에서 리소스에 액세스할 수 있습니다.
분산 클라우드는 다음 활동을 비롯해 다양한 작업에 사용할 수 있습니다.
분산 클라우드를 사용할 때 얻을 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.
또한, 분산 클라우드는 Red Hat OpenShift 및 서버리스 플랫폼을 비롯해 Kubernetes 이외의 다른 서비스에도 사용할 수 있습니다.
'분산 클라우드 아키텍처 이해하기: 기초'를 통해 분산 클라우드에 대해 보다 자세히 알아보세요.
블로그 2부에서는 분산 클라우드를 엣지 컴퓨팅과 함께 사용하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.
