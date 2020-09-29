멀티클라우드를 사용하면 애플리케이션을 여러 클라우드 환경으로 분산하고 여러 공급업체를 사용할 수 있습니다. 멀티클라우드가 도움이 되는 이유는 다음과 같습니다.

주문이 증가함에 따라 규모를 확장해야 하는 배송 회사의 임원이라고 가정해 보겠습니다. 다음과 같은 작업을 수행하며 이 목표를 달성하려고 합니다.

하이브리드 클라우드를 사용하여 온프레미스에서 실행

클라우드를 사용하여 추가 데이터 로드 처리

애플리케이션 개발 시 벤더 종속 방지

민첩하게 변화하는 에코시스템에 발맞추기

멀티클라우드를 사용하면 전 세계 여러 클라우드와 여러 데이터 센터에 액세스하여 이러한 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 가용성을 확보하고 하이브리드 클라우드보다 더 많은 워크로드를 처리할 수 있습니다.

멀티클라우드를 하이브리드 클라우드의 하위 집합으로 생각하세요. 동시에 하이브리드 클라우드를 여러 클라우드 환경 중 하나로 사용할 수도 있습니다.

또한, 멀티클라우드는 일부 직원들이 기업에서 사용하는 클라우드가 아닌 다른 클라우드에서 작업하는 섀도우 IT를 방지합니다. 섀도우 IT는 결국 최고 경영진의 지시 없이 여러 클라우드를 채택하는 회사로 이어집니다. 멀티클라우드는 하이브리드 클라우드보다 섀도우 IT에 대한 더 나은 가시성과 거버넌스를 제공합니다.