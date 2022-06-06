디지털 작업자, 챗봇, 봇의 차이점은 무엇일까요?

챗봇은 인공 지능과 자연어 처리를 활용해 사용자의 질문을 이해하고 적절한 답변을 제공함으로써 대화를 시뮬레이션하는 자동화 소프트웨어 프로그램입니다. 보통 웹사이트, 이메일, SMS 또는 기타 메시지 앱을 통해 동작합니다. 대화형 AI는 인간의 대화를 서면 또는 구어로 처리하고 시뮬레이션함으로써 두 사람이 의사소통하는 것처럼 보일 수 있는 경험을 제공합니다. 챗봇은 내부 및 외부 고객 모두에게 사용됩니다.

많은 기업이 소프트웨어와 코드로 구성된 AI 챗봇을 웹사이트 하단에 배치하여 방문자를 어떻게 도울 수 있는지 묻습니다.

단순한(또는 규칙 기반) 챗봇은 시스템에 프로그래밍된 미리 작성된 키워드나 질문에 응답합니다. 고급 또는 AI 챗봇은 자연어 처리와 머신 러닝을 사용합니다. 이들은 기본적인 언어와 의사소통을 이해하며, 고객이 같은 질문을 여러 방식으로 표현해도 파악할 수 있고, 더 복잡한 작업까지 지원할 수 있습니다. 이들은 물건을 요청하는 다양한 방식을 이해하고, 여러 제안으로 응답하고, 마치 인간 직원과 실시간으로 채팅하는 것처럼 느껴지는 주고받는 대화를 제공할 수 있습니다.

고객이 온라인에 접속해 있을 때 언제든지 질문하고 답변을 받고 싶어한다면, 챗봇 도입을 고려해보세요. 챗봇을 사용하면 고객은 콜센터 운영 시간에만 제한되어 정보를 얻거나 답변을 받을 필요가 없습니다.

Gartner Technology Roadmap 설문조사에 따르면 고객 서비스 및 지원 리더들은 향후 몇 년 동안 챗봇에 막대한 투자를 할 것으로 나타났습니다. 현재 서비스 조직 4곳 중 1곳만이 챗봇과 AI를 완전히 배포하고 있지만, 37%는 파일럿을 운영 중이거나 2023년까지 챗봇을 배포할 계획입니다.

Gartner는 챗봇의 성장이 밀레니얼 세대가 직장에서 차지하는 비중의 증가와 일치한다고 지적했습니다. “챗봇은 항상 최신 정보를 제공하는 즉각적인 디지털 연결을 원하는 밀레니얼 세대의 요구를 충족시키기 때문에 밀레니얼 세대는 조직이 기술을 얼마나 잘, 얼마나 빨리 채택하는지에 큰 영향을 미칠 것입니다.”