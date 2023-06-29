디지털 트윈과 디지털 스레드의 차이점은 무엇인가요?

디지털 트윈은 물리적 객체 또는 시스템의 디지털 복제본으로, 기하학적 구조, 성능 데이터 및 행동 모델을 비롯한 물리적 객체의 모든 설계 및 운영 데이터를 갖추고 있습니다. 디지털 트윈의 목적은 장비의 동작을 실시간으로 시뮬레이션하여 엔지니어와 운영자가 성능을 모니터링하고 시스템 문제/이상 징후를 식별할 수 있도록 하는 것입니다.

디지털 트윈 기술은 사물인터넷(IIoT) 센서, 머신 러닝 및 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 제품 데이터를 수집하고 정확한 모델을 생성합니다. 그런 다음 팀은 모델을 사용하여 유지 관리 요구 사항을 예측하고 시스템 변경 사항을 시뮬레이션하며 프로세스(예: 안전 프로토콜, 보고 절차, 제조 프로세스 등)를 최적화할 수 있습니다.

예를 들어, 풍력 터빈의 디지털 트윈은 풍속과 방향 변화가 터빈의 성능에 미치는 영향을 시뮬레이션하여 운영자가 유지보수 및 에너지 생산에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.