코어 뱅킹이란 무엇인가요?

코어 뱅킹의 작동 방식을 이해하기 위한 첫 번째 단계는 "코어"라는 용어를 정의하는 것입니다. 코어는 중앙 집중식 온라인 실시간 환경의 약자입니다. 이는 은행 서비스 시스템이 한 곳에서 운영된다는 의미입니다. 이는 고객과 금융 기관에 시간이나 위치에 관계없이 안정적이고 원활한 뱅킹 경험을 제공합니다.

코어 뱅킹 시스템에서는 일련의 백엔드 서버가 표준 작업을 관리하여 고객이 프론트엔드에서 계좌 거래 및 기타 작업을 원활하게 수행할 수 있도록 합니다. 이러한 시스템은 은행의 필요에 따라 온프레미스 또는 클라우드 기반으로 구축할 수 있습니다. 은행은 온프레미스 시스템을 자체적으로 설치하고 유지 관리합니다. 클라우드 기반 코어 뱅킹 소프트웨어는 타사 제공업체에서 관리합니다.

어떤 코어 시스템을 사용하든 고객이 지점이나 ATM에서 돈을 인출하면 애플리케이션이 코어 뱅킹 시스템 또는 백엔드 시스템에 요청을 보내는 방식으로 작동합니다. 신호가 수신되면 요청이 처리되고 인증되어 고객에게 돈이 전달될 수 있습니다.

코어 뱅킹 시스템은 일반적으로 데이터베이스, 애플리케이션 서버, 웹 서버 및 방화벽을 지원하여 외부 공격으로부터 시스템을 보호하는 소프트웨어로 구성됩니다. 이 시스템의 또 다른 측면은 이 시스템이 안전하고 빠른 거래를 제공하기 위한 은행 및 대출 솔루션의 에코시스템이라는 점입니다.