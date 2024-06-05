코어 뱅킹이란 무엇인가요?

업데이트 날짜: 2024년 6월 5일
기고자: Teaganne Finn, Amanda Downie
코어 뱅킹은 동일한 은행의 여러 지점을 위한 허브 또는 백엔드 연결로, 고객이 하나의 안전한 기관에서 계좌 거래에 자유롭게 액세스할 수 있도록 합니다. 코어 뱅킹 운영에는 대출 관리, 신규 계좌, 예금 및 인출 등 다양한 금융 서비스가 포함될 수 있습니다.
코어 뱅킹의 작동 방식을 이해하기 위한 첫 번째 단계는 "코어"라는 용어를 정의하는 것입니다. 코어는 중앙 집중식 온라인 실시간 환경의 약자입니다. 이는 은행 서비스 시스템이 한 곳에서 운영된다는 의미입니다. 이는 고객과 금융 기관에 시간이나 위치에 관계없이 안정적이고 원활한 뱅킹 경험을 제공합니다.
코어 뱅킹 시스템에서는 일련의 백엔드 서버가 표준 작업을 관리하여 고객이 프론트엔드에서 계좌 거래 및 기타 작업을 원활하게 수행할 수 있도록 합니다. 이러한 시스템은 은행의 필요에 따라 온프레미스 또는 클라우드 기반으로 구축할 수 있습니다. 은행은 온프레미스 시스템을 자체적으로 설치하고 유지 관리합니다. 클라우드 기반 코어 뱅킹 소프트웨어는 타사 제공업체에서 관리합니다.
어떤 코어 시스템을 사용하든 고객이 지점이나 ATM에서 돈을 인출하면 애플리케이션이 코어 뱅킹 시스템 또는 백엔드 시스템에 요청을 보내는 방식으로 작동합니다. 신호가 수신되면 요청이 처리되고 인증되어 고객에게 돈이 전달될 수 있습니다.
코어 뱅킹 시스템은 일반적으로 데이터베이스, 애플리케이션 서버, 웹 서버 및 방화벽을 지원하여 외부 공격으로부터 시스템을 보호하는 소프트웨어로 구성됩니다. 이 시스템의 또 다른 측면은 이 시스템이 안전하고 빠른 거래를 제공하기 위한 은행 및 대출 솔루션의 에코시스템이라는 점입니다.
코어 뱅킹 시스템은 여러 지점을 '상시 이용 가능한' 방식으로 온라인 또는 앱에서 뱅킹 거래 및 디지털 뱅킹과 같은 실시간 필수 서비스와 연결하는 시스템 보드 역할을 합니다. 시스템을 구성하는 몇 가지 주요 코어 뱅킹 기능은 다음과 같습니다.
은행은 어떤 코어 뱅킹 솔루션을 사용할지 결정할 때 규모와 예산을 고려해야 합니다. 코어 뱅킹 현대화는 은행이 최대한 효율적으로 기능하고 확장성을 위한 옵션을 제공할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 코어 뱅킹 시스템은 은행의 운영과 전반적인 시스템 효율성 및 성공에 있어 매우 중요한 부분입니다. 코어 뱅킹 시스템이 모든 은행에 제공할 수 있는 여러 가지 이점은 다음과 같습니다.
대부분의 코어 뱅킹 시스템에는 해커와 맬웨어로부터 인프라를 보호하고 고객 데이터를 보호하기 위한 높은 수준의 사이버 보안이 포함되어 있습니다. 암호화 모듈과 같은 고급 기술이 사기 및 신용 위험을 완화하는 데 사용됩니다. 고객 측에서는 보안 강화를 위해 이중 인증 및 생체 인증 등의 보안 조치를 추가할 수 있습니다.
더욱 간소화된 프로세스를 통해 고객은 지점에 직접 가거나 온라인 뱅킹을 통해 거래를 하고 계좌를 관리할 때 더욱 향상된 고객 경험(CX)을 누릴 수 있습니다.
은행에게 규정 준수는 중요하며, 이를 관리하는 가장 좋은 방법은 모든 금융 데이터를 체계적으로 관리하는 중앙 저장소인 코어 뱅킹 시스템을 이용하는 것입니다.
코어 뱅킹 플랫폼의 단일 엔티티 모델은 여러 지점에 빠르게 연결하여 운영 효율성과 ROI를 높입니다. 연결에 걸리는 시간을 줄임으로써 은행은 거래를 더 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다.
핵심 뱅킹 시스템은 은행의 운영 방식과 고객 유지 및 확보의 성공에 필수적이며, 특히 차세대 고객이 자신의 재무를 더 잘 관리하고 새로운 뱅킹 기술을 찾으려는 추세에 따라 더욱 중요해졌습니다. 클라우드 솔루션 및 오픈 뱅킹과 같은 최신 자동화 및 데이터 처리 툴은 가능한 가장 효율적인 방식으로 운영을 간소화했습니다. 현재 디지털 혁신의 가장 큰 혁신 중 하나는 생성형 AI(인공 지능)입니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)가 최근 발표한 2024년 글로벌 은행 및 금융 시장 전망 보고서의 주요 내용 중에는 생성형 AI가 "고객 관계에서 은행의 경쟁력을 재정의하고, 코어 뱅킹 업무를 발전 및 효율화하며, 사이버 보안을 강화하는 방법"에 대한 내용이 포함되어 있습니다.
이 글로벌 전망 보고서는 600명의 경영진을 대상으로 설문조사를 실시했으며, IBM 전문가들의 시각을 통해 비즈니스에서 생성형 AI의 성장과 미래를 살펴봅니다. 생성형 AI는 코드 및 프로세스 복잡성에 대한 포괄적인 이해를 통해 코어 뱅킹 운영을 발전시키는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
코어 뱅킹과 결제 시스템을 현대화하고 불확실성에 대응할 수 있는 탄력적인 디지털 기반을 확립하세요.IBM Consulting의 깊이 있는 산업 및 기술 전문성은 성장, 효율성, 규정 준수라는 세 가지 핵심적 고객 과제에 중점을 두고 재무 건전성에 중요한 성과를 창출합니다.
IBM 전문가와 협력하여 코어 뱅킹 운영을 현대화하고 AI를 포함한 최신 기술로 기업 전반의 필수 프로세스를 강화할 수 있도록 지원하세요.
IBM의 자문 서비스 전문성과 입증된 기술 스택을 활용하여 은행의 재무 프로세스를 재구상하고 재무 혁신을 통해 기업 전반에서 더 높은 가치를 창출하세요.
IBM watsonx Orchestrate를 통해 중요한 일에 시간을 더 할애하세요. '하고 싶은 일'에 시간을 더 많이 쏟기 위한 생성형 AI와 자동화 기술이 장착되어 있습니다. Orchestrate로 AI 어시스턴트를 구축하여 팀의 업무를 간소화하세요.