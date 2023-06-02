AI 및 혁신 가속화: 은행의 미래는 핵심 현대화에 달려 있습니다

빠르게 진화하는 금융 서비스 환경에서 은행이 경쟁력을 유지하기 위해서는 대규모로 AI와 디지털 혁신을 수용하는 것이 필수적인 요소가 되었습니다. 금융 기관은 AI와 머신 러닝의 힘을 통해 예측 분석, 이상 징후 탐지, 공유 학습 모델을 활용하여 시스템 안정성을 높이고 사기를 탐지하며 탁월한 고객 중심 경험을 제공할 수 있습니다. 2023년에 접어들면서 초점은 디지털 금융 서비스로 옮겨져 임베디드 금융, 생성형 AI, 중국의 슈퍼 앱 마이그레이션이 글로벌 현상으로 자리 잡았습니다. 그리고 이 모든 것이 하이브리드 멀티클라우드 전략의 채택과 균형을 이루면서 이루어집니다. 은행이 이 새로운 세상에서 관련성과 경쟁력을 유지하려면 새로운 트렌드에 적응하고 개방형 금융의 중요성을 이해하며 핵심 시스템을 혁신하는 것이 필수적입니다. 궁극적으로 은행은 하이브리드 멀티클라우드 및 AI와 같은 기술을 통해 코어를 현대화하는 것부터 시작해야 합니다.
고급 대규모 언어 모델 솔루션의 폭발적인 증가로 대표되는 생성형 AI는 최근 IBM watsonx의 출시를 통해 금융 자문 및 데이터 분석 분야에서 흥미로운 가능성을 제시합니다. 생성형 AI의 미개척 미래는 결정론적 금융 환경에서 기회를 제공하지만, 이러한 모델을 적절히 구성하면 복잡한 금융 개념을 단순화하고 고객이 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 금융 기관은 생성형 AI를 신중하게 활용하여 혁신과 윤리적 사용 사이에서 적절한 균형을 유지해야 합니다. 이것이 바로 IBM이 엄격한 프로세스와 프로토콜을 통해 모든 AI 기술을 적용하여 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하는 이유입니다.
은행처럼 규제가 매우 엄격한 산업에서는, 클라이언트가 도구 세트와 기술, 인프라, 컨설팅 전문성에 접근해 자신의 데이터로 직접 AI 모델을 구축하거나, 활용 가능한 모델을 미세 조정하고 적용할 수 있는 능력이 더욱 중요합니다. 이를 통해 더 신뢰할 수 있고 개방적인 환경에서 AI를 대규모로 배포하여 비즈니스 성과를 이끌어낼 수 있습니다. 기업의 고유한 데이터와 도메인 지식에 AI 모델이 얼마나 잘 적응할 수 있는지에 따라 경쟁 차별성과 고유한 비즈니스 가치가 점점 더 많이 창출될 것입니다.
임베디드 금융은 고객이 금융 상품 및 서비스와 상호 작용하는 방식을 혁신하면서 빠르게 성장하는 트렌드로 부상했습니다. 이제 은행은 고객의 워크플로를 방해하지 않으면서도 온라인 상거래나 자동차 구매, 새로운 디지털 생태계와 같은 다양한 상황에 금융 기능을 원활하게 통합할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 은행은 일상 활동에 금융 서비스를 임베딩함으로써 초개인화되고 편리한 경험을 제공하여 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.
중국에서 인기를 끌고 있는 슈퍼 앱은 전 세계 금융 서비스 환경을 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 슈퍼 앱은 여러 애플리케이션과 서비스를 단일 엔티티로 통합함으로써 고객에게 디지털 신원, 즉시 결제 및 데이터 기반 기능을 원활하게 통합하는 포괄적인 에코시스템을 제공합니다. 임베디드 금융이 주목을 받고 오픈 뱅킹 API가 보편화됨에 따라 슈퍼 앱의 비전이 현실이 되고 있습니다. 금융 기관은 이러한 새로운 트렌드에 적응하고 진화하는 디지털 에코시스템에 적극적으로 참여하여 향상된 가치를 제공하고 변화하는 고객 기대에 부응해야 합니다.
오픈 뱅킹은 지난 몇 년간 논의의 대상이 되어 왔으며, PSD2 규정이 초기 진전을 이끌었습니다. 이제 PSD2의 연장선인 오픈 금융은 더 많은 서비스를 개방하고 API 중심 경제를 촉진할 것입니다. 오픈 금융을 통해 은행은 결제 계좌 외에도 추가 API를 개방해야 하며, 이를 통해 금융 부문의 혁신과 경쟁이 더욱 활발해질 것입니다. 데이터 기반 경제로의 이러한 전환은 임베디드 금융을 금융 서비스의 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 미래 지향적인 은행들은 규제 요건을 준수할 뿐만 아니라 오픈 금융을 적극적으로 활용하여 서비스를 효율적으로 배포하고 고객이 어디에 있든 고객에게 다가가고 있습니다.
AI 기반 디지털 금융의 새로운 패러다임에서 은행이 원활한 경험을 제공하고, 새로운 기술을 활용하고, 경쟁력을 유지하려면 코어 시스템을 현대화하는 것이 필수적입니다. 기존 레거시 시스템은 임베디드 금융, 생성형 AI 및 오픈 금융의 통합을 지원하는 데 필요한 유연성, 확장성 및 민첩성이 부족한 경우가 많습니다. 은행은 코어 시스템을 혁신함으로써 새로운 기술을 통합하고 효율적인 API 기반 에코시스템을 촉진하며 전반적인 고객 경험을 향상시키는 견고한 기반을 구축할 수 있습니다.
하이브리드 멀티클라우드는 이러한 전환을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 은행은 프라이빗 클라우드와 온프레미스 인프라를 통해 민감한 데이터를 제어하면서 퍼블릭 클라우드 서비스의 확장성과 유연성을 활용할 수 있습니다. 하이브리드 멀티클라우드 접근 방식을 채택함으로써 은행은 코어 시스템을 혁신하고, AI 및 머신 러닝 기능을 활용하고, 데이터 보안 및 규정 준수를 보장하고, 타사 서비스 및 API와 원활하게 통합할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드는 새로운 디지털 서비스의 신속한 배포를 지원하는 데 필요한 민첩성과 확장성을 제공하는 동시에 금융 기관에 필요한 제어 및 사용자 지정 기능도 제공합니다.
그러나 코어 시스템을 혁신하고 하이브리드 클라우드 인프라로 전환하는 것이 모든 상황에 맞는 단일 솔루션은 아닙니다. 각 은행마다 고유한 요구 사항, 기존 기술 환경, 전략적 목표가 있습니다. 핀테크 솔루션의 기술 로드맵을 디지털 전략을 포함한 전반적인 은행 전략과 연계하는 것이 중요합니다. 이러한 조율은 경쟁 우위, 지속가능성 및 두 로드맵 간의 원활한 융합을 보장합니다. 은행, 핀테크 제공업체, IBM 간의 협업은 이러한 조율을 촉진하고 은행이 디지털 혁신의 복잡성을 헤쳐나가는 데 도움을 줄 수 있습니다.
금융 서비스 산업은 AI, 디지털 혁신, 디지털 금융 서비스로의 전환으로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 임베디드 금융, 생성형 AI, 슈퍼 앱의 부상, 오픈 금융은 고객 경험을 재편하고 금융 기관에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 혁신적인 트렌드를 최대한 활용하려면 은행은 코어 시스템을 혁신하고 하이브리드 멀티클라우드 인프라를 도입해야 합니다. 이러한 혁신을 통해 새로운 기술을 원활하게 통합할 수 있을 뿐만 아니라 운영 효율성, 민첩성, 데이터 보안도 강화할 수 있습니다. 은행이 이러한 여정을 시작할 때 기술 로드맵과 전체 은행 전략 간의 전략적 연계가 무엇보다 중요합니다.
