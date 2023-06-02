AI 및 혁신 가속화: 은행의 미래는 핵심 현대화에 달려 있습니다

고급 대규모 언어 모델 솔루션의 폭발적인 증가로 대표되는 생성형 AI는 최근 IBM watsonx의 출시를 통해 금융 자문 및 데이터 분석 분야에서 흥미로운 가능성을 제시합니다. 생성형 AI의 미개척 미래는 결정론적 금융 환경에서 기회를 제공하지만, 이러한 모델을 적절히 구성하면 복잡한 금융 개념을 단순화하고 고객이 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 금융 기관은 생성형 AI를 신중하게 활용하여 혁신과 윤리적 사용 사이에서 적절한 균형을 유지해야 합니다. 이것이 바로 IBM이 엄격한 프로세스와 프로토콜을 통해 모든 AI 기술을 적용하여 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하는 이유입니다.

은행처럼 규제가 매우 엄격한 산업에서는, 클라이언트가 도구 세트와 기술, 인프라, 컨설팅 전문성에 접근해 자신의 데이터로 직접 AI 모델을 구축하거나, 활용 가능한 모델을 미세 조정하고 적용할 수 있는 능력이 더욱 중요합니다. 이를 통해 더 신뢰할 수 있고 개방적인 환경에서 AI를 대규모로 배포하여 비즈니스 성과를 이끌어낼 수 있습니다. 기업의 고유한 데이터와 도메인 지식에 AI 모델이 얼마나 잘 적응할 수 있는지에 따라 경쟁 차별성과 고유한 비즈니스 가치가 점점 더 많이 창출될 것입니다.