자동화된 송장 처리란 무엇인가요?

송장은 하드웨어, 소프트웨어, 공공요금, 컨설팅, 운송, 재고 또는 기타 서비스와 관련하여 기업에 청구되는 모든 비용에 대한 지급 요청을 의미합니다.

자동화된 송장 처리는 조직의 미지급금(AP) 시스템과 밀접하게 연관되어 있습니다. 그러나 AP 자동화가 전통적으로 엔드투엔드 지급 라이프사이클 전체를 처리하는 반면, 자동화된 송장 처리는 송장 수집, 데이터 추출 및 송장 승인과 같은 일부 기능만을 담당합니다.

송장 처리에는 본질적으로 비용이 수반됩니다. 예를 들어 조직은 트랜잭션 기록을 유지하기 위해 데이터 저장 비용을 지불해야 합니다. 또한 송장을 검증하고, 오류를 처리하고, 공급업체와 소통하고, 예외 사항을 검토할 인력을 배정해야 합니다. 그리고 은행 송금 시 트랜잭션 수수료를 지불해야 합니다.

송장 처리 비용 자체는 피할 수 없지만, 수작업 송장 처리에만 의존하는 기업은 훨씬 더 높은 비용을 부담할 수 있습니다. 송장 한 건당 비용 차이는 크지 않을 수 있지만, 수백 건 또는 수천 건의 트랜잭션에 걸쳐 누적되면 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다.

그 이유 중 하나는 수작업 프로세스에서 사람의 실수가 발생할 수 있으며, 이로 인해 데이터 입력 불일치가 생겨 높은 연체 수수료와 많은 시간이 소요되는 수정 작업으로 이어질 수 있기 때문입니다. 또한 처리되지 않은 송장이 누적되어 병목 현상이 발생하면 워크플로가 느려질 수 있습니다.

이러한 이유로 점점 더 많은 기업이 확장 가능한 클라우드 기반 송장 자동화 솔루션을 도입하고 있으며, 이러한 솔루션은 자동화를 통해 오류가 발생하기 쉬운 송장 처리 작업을 줄이는 데 도움을 줍니다. 송장 자동화 소프트웨어는 종종 인공지능(AI) 모델을 활용하며, 이러한 모델은 최소한의 인적 감독만으로 송장을 해석하고 정리할 수 있어 처리 시간을 단축하고 정확성을 높이며 궁극적으로 더 효율적인 미지급금 워크플로를 구현할 수 있습니다.

2024년 연구에 따르면 성숙한(고도로 자동화된) AP 파이프라인을 갖춘 조직은 송장 한 건을 처리하는 데 평균 약 3일이 걸렸으며, 이는 전체 평균인 17일보다 훨씬 짧았습니다. 이들 기업은 또한 일반적인 기업 대비 4분의 1 미만의 비용으로 송장을 처리했으며, 이를 통해 상당한 비용 절감 효과를 얻었습니다.

그럼에도 불구하고 2025년 Institute of Financial Operations and Leadership(IFOL) 조사에 따르면 조직의 약 4분의 3은 아직 완전히 자동화된 AP 시스템을 갖추지 못했으며, 27%는 자동화 기능이 전혀 없어 수작업 데이터 입력에만 의존하고 있다고 답했습니다.

조직은 AI 기반 회계 소프트웨어를 레거시 시스템과 통합하는 복잡성, 컴플라이언스·신뢰성·보안에 대한 우려, 타사 회계 서비스 구독 비용 또는 구현 과정에서 중요한 AP 기능과 워크플로가 중단될 수 있다는 우려 때문에 자동화된 송장 처리 도입을 주저할 수 있습니다.