자동화된 송장 처리란 무엇인가요?

송장은 하드웨어, 소프트웨어, 공공요금, 컨설팅, 운송, 재고 또는 기타 서비스와 관련하여 기업에 청구되는 모든 비용에 대한 지급 요청을 의미합니다.
자동화된 송장 처리는 조직의 미지급금(AP) 시스템과 밀접하게 연관되어 있습니다. 그러나 AP 자동화가 전통적으로 엔드투엔드 지급 라이프사이클 전체를 처리하는 반면, 자동화된 송장 처리는 송장 수집, 데이터 추출 및 송장 승인과 같은 일부 기능만을 담당합니다.
송장 처리에는 본질적으로 비용이 수반됩니다. 예를 들어 조직은 트랜잭션 기록을 유지하기 위해 데이터 저장 비용을 지불해야 합니다. 또한 송장을 검증하고, 오류를 처리하고, 공급업체와 소통하고, 예외 사항을 검토할 인력을 배정해야 합니다. 그리고 은행 송금 시 트랜잭션 수수료를 지불해야 합니다.
송장 처리 비용 자체는 피할 수 없지만, 수작업 송장 처리에만 의존하는 기업은 훨씬 더 높은 비용을 부담할 수 있습니다. 송장 한 건당 비용 차이는 크지 않을 수 있지만, 수백 건 또는 수천 건의 트랜잭션에 걸쳐 누적되면 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다.
그 이유 중 하나는 수작업 프로세스에서 사람의 실수가 발생할 수 있으며, 이로 인해 데이터 입력 불일치가 생겨 높은 연체 수수료와 많은 시간이 소요되는 수정 작업으로 이어질 수 있기 때문입니다. 또한 처리되지 않은 송장이 누적되어 병목 현상이 발생하면 워크플로가 느려질 수 있습니다.
이러한 이유로 점점 더 많은 기업이 확장 가능한 클라우드 기반 송장 자동화 솔루션을 도입하고 있으며, 이러한 솔루션은 자동화를 통해 오류가 발생하기 쉬운 송장 처리 작업을 줄이는 데 도움을 줍니다. 송장 자동화 소프트웨어는 종종 인공지능(AI) 모델을 활용하며, 이러한 모델은 최소한의 인적 감독만으로 송장을 해석하고 정리할 수 있어 처리 시간을 단축하고 정확성을 높이며 궁극적으로 더 효율적인 미지급금 워크플로를 구현할 수 있습니다.
2024년 연구에 따르면 성숙한(고도로 자동화된) AP 파이프라인을 갖춘 조직은 송장 한 건을 처리하는 데 평균 약 3일이 걸렸으며, 이는 전체 평균인 17일보다 훨씬 짧았습니다. 이들 기업은 또한 일반적인 기업 대비 4분의 1 미만의 비용으로 송장을 처리했으며, 이를 통해 상당한 비용 절감 효과를 얻었습니다.
그럼에도 불구하고 2025년 Institute of Financial Operations and Leadership(IFOL) 조사에 따르면 조직의 약 4분의 3은 아직 완전히 자동화된 AP 시스템을 갖추지 못했으며, 27%는 자동화 기능이 전혀 없어 수작업 데이터 입력에만 의존하고 있다고 답했습니다.
조직은 AI 기반 회계 소프트웨어를 레거시 시스템과 통합하는 복잡성, 컴플라이언스·신뢰성·보안에 대한 우려, 타사 회계 서비스 구독 비용 또는 구현 과정에서 중요한 AP 기능과 워크플로가 중단될 수 있다는 우려 때문에 자동화된 송장 처리 도입을 주저할 수 있습니다.
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자동화된 송장 처리와 미지급금 자동화는 전통적으로 조직의 송장 자동화 전략에서 서로 다른 계층을 담당합니다. AP 자동화는 승인 프로세스, 기록 관리, ERP 시스템 통합, 공급업체와의 커뮤니케이션 및 송장 처리와 이행에 관련된 기타 모든 단계를 포함하여 조직의 엔드투엔드 미지급금 라이프사이클을 포괄합니다. (AP 자동화는 전체 조달 프로세스를 현대화하고 디지털화하는 것을 목표로 하는 조직의 보다 광범위한 구매-지급(P2P) 자동화 노력의 일부가 될 수도 있습니다.)
반면 자동화된 송장 처리는 보다 광범위한 AP 프레임워크 내의 일부 프로세스에 초점을 맞춥니다. 이는 송장 수집(송장에서 관련 데이터를 추출하는 작업), 라우팅 및 승인 절차를 간소화하지만, 일반적으로 상위 수준의 송장 관리, 워크플로 최적화 또는 최종 지급 단계까지는 포함하지 않습니다.
그러나 오늘날에는 고객들이 통합 솔루션을 점점 더 요구함에 따라 많은 벤더가 AP 프로세스와 자동화된 송장 처리를 더 이상 구분하지 않고 있습니다. 대신 공급업체는 엔드투엔드 송장 자동화 기능을 단일 플랫폼으로 통합해 제공하거나, 각기 다른 기능을 제공하는 다양한 구독 등급과 가격 수준을 제공합니다. 고도로 전문화된 산업에 속한 조직은 벤더가 호스팅하는 AP 플랫폼 내에서 템플릿이나 맞춤형 코드를 사용해 자체 송장 처리 파이프라인을 설계할 수도 있습니다.
자동화된 송장 처리 소프트웨어는 AI 기반 시스템과 규칙 기반 시스템을 결합하여 조직이 송장을 수신, 처리 및 검증하는 방식을 간소화합니다. 단계는 조직마다 다를 수 있지만, 일반적인 워크플로에는 다음과 같은 핵심 단계가 포함되는 경우가 많습니다.
기업은 실물 우편함, 미지급금(AP) 수신함, 공급업체 포털 및 전자 데이터 교환(EDI) 시스템을 비롯한 다양한 채널을 통해 송장을 수신합니다. 송장 자동화 솔루션은 후속 처리를 위해 이러한 송장을 자동으로 표준화하고 정규화할 수 있으며, 중앙 위치에서 접근할 수 있도록 이를 통합할 수도 있습니다.
자동화 플랫폼은 종이 송장을 디지털 송장으로 변환할 수도 있으며, 이를 통해 OCR 시스템이 해당 송장을 읽을 수 있게 합니다. 반면 전자 송장은 XML이나 EDIFACT와 같은 구조화된 파일 형태로 전달되므로 변환이 필요하지 않으며, 송장 처리 시스템이 이를 자동으로 읽을 수 있습니다.
OCR 기술은 정적 이미지나 PDF(예: 스캔된 영수증)에 포함된 텍스트를 편집 가능하고 기계가 읽을 수 있는 형식으로 변환합니다. 그런 다음 머신 러닝(ML) 엔진이 품목별 항목을 지능적으로 해석하고 품목 설명, 구매일, 단가, 지급 기한 및 기타 세부 정보와 같은 관련 데이터를 추출합니다. 신뢰도가 낮은 필드(모델이 자체적으로 해석할 수 없는 데이터 요소)는 추가 검토를 위해 담당자에게 전달됩니다.
검증은 제출된 송장의 세부 정보와 기업의 내부 기록을 비교하여 서로 일치하는지 확인하는 과정입니다. 이 과정에서는 중복 송장(동일한 제품 또는 서비스에 대해 두 건의 송장을 받은 경우), 불일치 사항(제출된 송장이 공급업체가 실제로 제공한 서비스와 일치하지 않는 경우) 및 기타 오류를 발견할 수 있습니다. 검증 단계에서는 자동화 시스템이 세금 식별 번호, 은행 정보 및 기타 식별 정보를 검토하여 공급업체의 신원을 확인함으로써 보안을 강화합니다.
송장 매칭은 검증 프로세스의 중요한 부분입니다. 2자 매칭(two-way matching)에서는 조직이 송장을 원래 발행된 구매 주문서와 대조합니다. 3자 매칭(three-way matching)은 특정 제품 또는 서비스가 전달되었음을 확인하는 상품 수령 확인서(GRN)를 구매 주문서와 함께 대조하여 추가적인 검증 계층을 제공합니다. 매칭은 송장 처리 시스템의 성숙도에 따라 수동, 자동 또는 하이브리드 방식으로 수행될 수 있습니다.
송장 자동화 플랫폼이 데이터 추출 또는 검증 단계에서 특정 송장의 문제를 식별하거나 송장을 자체적으로 해석 또는 분류할 수 없는 경우, 해당 송장을 담당자에게 전달하여 추가 검토를 진행할 수 있습니다. 최종 결정 결과는 다시 시스템에 반영되며, 이를 통해 머신 러닝 구성 요소는 과거의 오류로부터 학습하여 시간이 지날수록 더 빠르고 정확하게 동작할 수 있습니다.
송장에 대한 지급이 이루어지기 전에 일반적으로 승인이 필요하며, 대개 해당 제품이나 서비스를 구매한 부서의 관리자가 이를 승인합니다. 자동화 플랫폼은 부서, 지역, 지출 유형 또는 송장 금액과 같은 사전 정의된 기준에 따라 송장을 적절한 관리자에게 자동으로 전달함으로써 승인 워크플로를 가속화할 수 있습니다. 또한 플랫폼은 관리자에게 알림과 리마인더를 전송하거나, 지급 기한이 임박하기 전에 송장 승인 요청을 에스컬레이션할 수 있습니다.
공급업체들이 점점 더 엔드투엔드 AP 자동화 기능을 단일 통합 플랫폼으로 제공하고 있기 때문에, 모든 자동화된 송장 처리 소프트웨어에 포함되는 것은 아니지만 대부분의 미지급금 워크플로에서 중요한 역할을 하는 추가 단계들도 살펴볼 필요가 있습니다.
승인이 완료되면 지급은 은행의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 또는 보안 결제 파일을 통해 자동으로 예약되며, 일반적으로 조직의 ERP 또는 회계 시스템과 연계하여 처리됩니다. AP 플랫폼은 ACH, 타사 결제 플랫폼, 수표 또는 기타 방식 중 어떤 결제 수단을 사용할지, 언제 결제를 실행할지, 그리고 효율성을 높이고 트랜잭션 수수료를 줄이기 위해 유사한 결제를 함께 일괄 처리할지를 결정합니다. AP 시스템은 공급업체에 송장이 처리되었음을 알리는 문서인 송금 통지서(remittance advice)의 발송도 자동화할 수 있습니다.
많은 송장 처리 플랫폼은 강력한 관리 및 분석 툴을 제공하며, 이를 통해 재무팀은 중앙 위치에서 송장의 전체 라이프사이클을 추적하고, 오류를 해결하며, 송장 처리 워크플로를 최적화할 수 있습니다. 로깅 메커니즘은 일관된 감사 추적 기록을 생성하며, 이는 금융 규정을 준수하는 데 매우 중요합니다. 또한 조직은 오류율, 처리 주기 시간과 같은 메트릭을 분석하여 시스템 성능을 추적할 수 있습니다.
|수작업 송장 처리
|인보이스 처리 자동화
|송장 수집
|재무팀이 다양한 형식과 환경에 흩어져 있는 송장을 수동으로 수집하고 정리
|송장이 자동으로 수집 및 표준화됨
|데이터 추출
|팀이 송장 데이터를 직접 입력
|OCR과 ML이 디지털 송장에서 데이터를 신속하게 추출
|검증
|팀이 송장을 수동으로 매칭
|송장 처리 시스템이 데이터 값과 송장 세부 정보를 자동으로 비교함
|승인 라우팅
|팀이 건별로 어떤 관리자가 송장을 받아야 하는지 직접 판단함
|규칙 기반 시스템이 송장을 적절한 관리자에게 자동으로 전달함
|ERP 및 회계 시스템 통합
|새로운 송장이 처리될 때마다 팀이 관련 시스템에 송장 데이터를 수동으로 전송하므로 시스템 간 동기화 문제가 발생할 수 있음
|송장 자동화 시스템이 ERP 및 회계 시스템과 완전히 통합됨
|지급 처리
|팀이 결제 정보를 직접 입력하여 지급을 수행함
|자동화 플랫폼이 최소한의 인적 감독만으로 결제를 예약하고 실행하며 최적화함
|확장성
|더 많은 송장을 처리하려면 더 많은 인력과 시간이 필요함
|팀은 변동하는 송장 처리량에 맞춰 처리 역량을 신속하게 확장할 수 있음
|가시성
|분리된 여러 서비스에 흩어져 있는 송장을 관리하는 데 어려움을 겪을 수 있음
|송장 상태를 실시간으로 업데이트하고 통합 모니터링 플랫폼에서 확인 가능
자동화된 송장 처리는 수작업 처리 워크플로에서 발생할 수 있는 비효율성과 부정확성을 해결하는 것을 목표로 합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
송장이 수집부터 지급까지 효율적으로 처리되므로 조직은 조기 지급 할인 혜택을 활용할 수 있으며, 이는 송장을 더 일찍 지급하는 대가로 할인된 금액을 적용받을 수 있도록 하는 제도입니다. 또한 자동화된 송장 처리를 통해 송장이 분실, 오배치 또는 지연될 가능성이 줄어들어 연체 지급을 줄이거나 방지할 수 있습니다.
송장은 라이프사이클 전반에 걸쳐 병목 현상을 덜 겪게 되며, 팀은 변동하는 송장 처리량에 맞춰 리소스를 유연하게 확장할 수 있습니다. 각 송장은 수집 단계부터 최종 지급 단계까지 쉽게 식별하고 추적할 수 있으므로 조직은 불일치 사항과 오류를 신속하게 해결할 수 있습니다.
자동화된 워크플로에 대한 포괄적이고 최신의 가시성을 확보하고 지연을 줄임으로써 조직은 공급업체와 더욱 긴밀한 관계를 구축할 수 있습니다. 자동화된 보고 및 문서화 메커니즘은 지급 관련 분쟁 위험을 줄이고, 더 신속한 커뮤니케이션을 지원하며, 투명성을 향상시킵니다.
사람이 계속해서 감독과 예외 처리를 담당하지만, 재무팀은 더 이상 지루하고 반복적인 작업을 직접 수행할 필요가 없습니다. 대신 보다 높은 수준의 재무 관리 및 최적화 업무에 더 많은 시간을 할애하여 비즈니스 요구사항을 더욱 효과적으로 지원할 수 있습니다.
자동화는 규칙 기반 라우팅과 알림 기능을 통해 사람의 실수로 인한 리스크를 줄이는 데 도움을 줍니다. 또한 팀은 분석 및 모니터링 툴을 통해 송장 워크플로를 종합적으로 파악하여 가시성을 향상시킬 수 있습니다. AP 플랫폼은 조직의 총계정원장과도 통합되어 팀이 현금 흐름을 정확하고 최신 상태로 파악할 수 있도록 지원합니다.
자동화된 송장 처리 시스템은 자동화 워크플로를 간소화하는 데 도움이 될 수 있지만, 특히 초기 구축 단계에서는 새로운 운영상의 과제를 야기하고 실행상의 격차를 드러낼 수도 있습니다. 일반적인 장애 요소는 다음과 같습니다.
자동화된 송장 처리는 여러 서비스와 아키텍처 계층에 걸쳐 작동하기 때문에, 특히 최신 송장 서비스와 레거시 시스템을 연결할 때 조직이 시스템 간 불일치를 해결하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 동기화되지 않은 송장 상태는 현금 흐름, 예산 및 시스템 성능을 부정확하게 보여줄 수 있습니다. 많은 조직은 서로 다른 서비스 간의 데이터 교환을 지원하는 API를 활용하여 통합의 복잡성을 해결합니다.
최신 기술이 적용되었더라도 자동화된 송장 처리 솔루션이 정확하고 효율적으로 작동하려면 여전히 일정 수준의 인적 감독이 필요합니다. 그러나 예외 상황이 지나치게 많으면 팀에 과도한 부담을 주고, 수작업 워크플로를 일시적으로 다시 도입해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하기 위해 일부 플랫폼은 예외 상황을 유형과 심각도에 따라 분류하여 오류 대응 속도와 민첩성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 조직은 강력한 예외 처리 파이프라인을 구축하여 오류가 시스템 전반의 성능에 영향을 미치기 전에 대응할 수 있도록 할 수 있습니다.
조직은 컴플라이언스 목적으로 송장에 대한 상세 기록을 유지해야 하며, 보안상의 이유로 민감한 송장 데이터도 보호해야 합니다. 일부 팀은 이러한 중요한 업무를 자율적으로 작동하는 처리 플랫폼에 맡기는 것을 지나치게 위험하다고 판단하여 송장 흐름을 직접 관리하는 방식을 선호할 수 있습니다.
자동화된 송장 처리는 장기적으로 조직의 비용 절감에 도움이 될 수 있지만, 높은 초기 통합 비용 때문에 일부 기업은 송장 자동화 도입을 미룰 수 있습니다. 이러한 경향은 특히 규모가 작은 조직에서 두드러질 수 있으며, 이들은 비교적 단순한 워크플로에 비해 자동화 시스템이 지나치게 복잡하다고 느낄 수 있습니다.
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