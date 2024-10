애플리케이션 포트폴리오 관리란 무엇인가요? 

애플리케이션 포트폴리오 관리(APM)란 무엇인가요?

APM은 조직이 광범위한 단계별 평가 프로세스를 통해 모든 애플리케이션을 식별하고 구성하는 데 도움이 되는 프로세스입니다.

APM을 구현하는 단계는 무엇인가요?

애플리케이션 재고 생성 애플리케이션 라이프사이클 정의 애플리케이션 사용량 평가 비즈니스 우선순위 설정 및 조정 프로세스 유지 관리 포트폴리오 콘텐츠 평가

애플리케이션 포트폴리오 관리와 애플리케이션 합리화는 어떻게 다른가요?

APM은 전체 애플리케이션 관리 프로세스를 의미합니다. APM 프로세스의 첫 번째 단계 중 하나인 애플리케이션 합리화는 이해관계자가 유지할 애플리케이션과 제거할 애플리케이션을 결정하는 단계입니다.

APM이 IT 전략 및 비즈니스 목표에 어떻게 부합할 수 있을까요?

APM은 기술 스택의 최적화가 비즈니스 목표에 부합하도록 돕는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 운영 비용 절감이 목표인 경우 APM은 조직이 포트폴리오를 간소화하여 비용을 절감하고 낭비되는 비용을 줄일 수 있는 부분을 파악하는 데 도움이 됩니다.

APM은 IT 투자를 최적화하는 데 어떻게 도움이 되나요?

APM은 IT 팀이 조직에 어떤 앱이 있는지, 해당 앱의 성능은 어떤지, 비즈니스 비용은 얼마인지 정확히 파악할 수 있도록 지원하여 IT 투자를 최적화합니다. APM은 비용을 지불했지만 사용하지 않는 앱과 같은 중복 자산을 파악합니다. IT 팀이 이러한 정보를 확보하면 중복을 없애고 보다 전략적으로 투자할 수 있습니다.

APM이 디지털 혁신 이니셔티브를 지원할 수 있나요?

그렇습니다. 주요 디지털 혁신 전에 APM을 구현하는 것이 성공의 열쇠입니다. 분석, 라이프사이클 관리 및 통합 프로세스를 통해 조직의 디지털 혁신의 잠재적 영향, 위험 및 ROI에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

앱 포트폴리오를 얼마나 자주 검토하거나 업데이트해야 하나요?

APM은 연속적인 프로세스여야 합니다. 자산의 현재 상태를 모니터링하는 동시에 미래 지향적이어야 합니다. 앱 성능 및 라이프사이클 분석은 기업이 애플리케이션의 무분별한 확산을 방지하여 비용을 절감하고 사이버 보안을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.