Apache Kafka 사용 사례: 다양한 산업 전반의 혁신 주도

Apache Kafka는 개발자가 실시간 이벤트 중심 애플리케이션을 구축할 수 있는 오픈소스 분산 스트리밍 플랫폼입니다. Apache Kafka를 통해 개발자는 스트리밍 데이터 레코드를 지속적으로 사용하고 사용자에게 실시간 경험을 제공하는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

계정 잔액을 확인하든, Netflix를 스트리밍하든, LinkedIn을 탐색하든 오늘날의 사용자는 앱에서 거의 실시간 경험을 하길 기대합니다. Apache Kafka의 이벤트 기반 아키텍처는 데이터를 저장하고 이벤트를 실시간으로 브로드캐스트하도록 설계되었으며, 다양한 종류의 애플리케이션에서 실시간 사용자 경험을 제공하는 메시지 브로커이자 스토리지 역할을 합니다.

Apache Kafka는 약 50,000개의 기업이 사용 중이며 시장 점유율이 26.7%에 달하는 가장 인기 있는 오픈 소스 데이터 처리 시스템 중 하나입니다.