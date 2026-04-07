자동화를 넘어: AI SDR이 영업을 재정의하는 방법

기업은 다음과 같은 목적을 위해 AI SDR을 도입합니다.
사람 SDR과 달리 AI SDR은 이러한 작업을 수행하는 데 수작업에 의존하지 않습니다. 대량의 초기 단계 상호작용을 자율적으로 관리합니다. 데이터, 자동화 및 에이전틱 AI를 활용해 누구에게 언제 어떻게 접근할지 결정합니다. 이러한 기능을 통해 대규모로 아웃리치와 기회 검증을 지속적으로 수행할 수 있으며, B2B 영업 환경에서 리드 생성과 영업 퍼널 관리를 보다 일관되고 효율적으로 수행할 수 있습니다.
AI SDR은 시간 소모가 크고 반복적인 작업을 처리함으로써 사람 SDR의 역할을 재현하고 확장하도록 설계되었습니다. 수신 및 발신 리드를 대량으로 실시간 처리할 수 있으며, 지속적으로 운영됩니다. 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 고객 행동 등 다양한 데이터 소스를 분석해 구매 의도가 높은 잠재 고객의 우선순위를 정하고 컨텍스트에 맞게 상호작용을 조정합니다. 또한 많은 AI SDR은 후속 조치 관리, 자주 묻는 질문 응답, 미팅 일정 조율까지 수행할 수 있어 초기 단계 실행을 간소화하고 모든 리드를 놓치지 않도록 지원합니다.
AI SDR은 영업 운영에서 점점 더 일반화되고 있습니다. 이들은 영업 파이프라인 생성의 상당 부분을 관리할 수 있는 자율 에이전트로 자리매김하고 있습니다. 지속적으로 대규모 운영이 가능하다는 점은 기업이 일관된 참여를 유지하면서 더 많은 기회를 확보할 수 있도록 합니다.
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AI SDR은 초기 단계 영업 업무가 수행되는 방식을 변화시키고 있습니다. 전통적으로 영업 개발은 잠재 고객 조사, 아웃리치 실행, 후속 조치를 위해 사람 SDR에 의존해 왔습니다. AI SDR은 이러한 작업을 훨씬 더 빠르고 지속적으로 수행할 수 있는 시스템을 도입합니다. 이러한 역량은 기업이 얼마나 빠르고 일관되게 고객과 상호작용하는지에 대한 기대치를 높입니다.
구매자는 첫 접점부터 빠르고 관련성 높으며 개인화된 상호작용을 기대합니다. AI SDR은 수신된 관심에 즉시 대응하고 지속적인 참여를 유지할 수 있도록 합니다. 이는 기회를 놓칠 위험을 줄이고, 초개인화를 중심으로 구매자가 선호하는 온라인 참여 방식에 영업 아웃리치를 맞춥니다.
AI SDR은 사람 SDR과 계정 임원의 역할에도 영향을 미치고 있습니다. 팀은 초기 참여를 AI에 맡기고 사람의 노력은 더 높은 가치의 대화에 집중하는 방향으로 전환하기 시작했습니다. 이는 리드 생성 및 관리 방식에 변화를 가져오며, 기업이 툴, 프로세스 및 성과 지표를 재검토하도록 요구합니다.
더 넓은 관점에서 기업은 영업 전반에 걸친 의사결정을 데이터와 자동화를 통해 점점 더 주도하고 있습니다. 최근 IBM이 Salesforce 고객을 대상으로 실시한 설문 조사에서 63%는 AI로 인해 영업 지원에 대한 투자가 다소 또는 크게 증가했다고 답했습니다.1
AI SDR은 이러한 변화에서 가장 먼저 나타나고 가장 눈에 띄는 활용 사례 중 하나입니다. 이들의 도입은 사람 팀과 함께 작동하는 보다 자율적인 시스템으로의 전환을 의미하며, 영업 리더가 조직을 구성하는 방식과 영업 담당자가 시간을 우선순위화하는 방식에 영향을 줍니다.
AI SDR은 다양한 형태의 인공지능을 영업 데이터 및 자동화 시스템과 결합해 초기 단계 영업 업무를 수행합니다. 이들은 CRM 플랫폼, 마케팅 시스템 및 다양한 데이터 소스와 연결됩니다. 이러한 연결은 Salesforce 및 HubSpot과 같은 플랫폼과 기타 영업 툴을 포함하는 더 넓은 기술 스택의 일부인 경우가 많습니다. 이러한 시스템은 기업 데이터, 구매자 행동 및 이전 상호작용에 대한 액세스를 제공하며, AI는 이를 바탕으로 누구에게 언제 접근할지, 각 상호작용을 어떻게 맞춤화할지를 결정합니다.
현대 AI SDR의 핵심 개념 중 하나는 에이전틱 AI입니다. 사전에 정의된 규칙이나 워크플로를 따르는 대신, AI SDR은 자율적인 AI 에이전트로 작동하며 흔히 AI 영업 에이전트 또는 AI SDR 에이전트라고 불립니다. 이러한 에이전트는 목표를 향해 의사결정을 내리고 행동을 수행할 수 있으며, 영업에서는 파이프라인을 생성하고 검증하는 것이 그 목표입니다. AI 에이전트는 아웃리치를 시작하고, 응답에 따라 메시지를 조정하며, 지속적인 사람의 개입 없이 다음 단계를 결정할 수 있습니다. Salesforce 고객은 AI 에이전트와 어시스턴트가 IT, 영업 및 고객 서비스 영역에서 가장 높은 투자 대비 수익을 제공하기 시작했다고 보고합니다.1
대규모 언어 모델(LLM)은 생성형 AI 기능을 구동하며, 자연어 처리(NLP)와 함께 AI SDR이 사람과 유사한 방식으로 소통할 수 있도록 합니다. 이들은 이메일, 채팅, SMS와 같은 채널에서 수신 메시지에 응답하고 기본적인 대화를 이어갈 수 있습니다. AI SDR은 컨텍스트에 따라 톤과 콘텐츠를 조정합니다. 개인화된 메시지와 이메일을 생성할 수 있으며, 여기에는 콜드 이메일과 보다 광범위한 콜드 아웃리치가 포함됩니다. 또한 제품, 사용 사례 또는 가격에 대한 일반적인 질문에도 답할 수 있습니다. 예를 들어 잠재 고객이 관심을 보이거나 질문을 하면 AI SDR은 의도를 파악해 적절히 응답하거나 대화를 미팅 일정 조율로 유도할 수 있습니다.
머신러닝 모델은 과거 데이터에서 패턴을 식별해 의사결정을 지원합니다. 리드 스코어링을 활용해 AI SDR이 리드의 우선순위를 정하도록 돕고, 예측 분석을 적용해 아웃리치를 최적화하며 시간에 따라 참여도를 개선합니다. 자동화와 결합되면 이러한 기능은 AI SDR이 시퀀스를 지속적으로 실행하고 후속 조치를 관리하며 시스템을 업데이트할 수 있도록 합니다. 그 결과 영업 개발 업무를 능동적으로 관리하고 더 높은 수준의 자율성을 갖춘 시스템이 구현됩니다.
AI SDR은 다양한 초기 단계 영업 활동에 적용될 수 있으며, 이는 영업 프로세스 내 자율 에이전트로서의 역할을 반영합니다. 이러한 활용 사례는 AI SDR이 실제로 어떻게 작동하는지와 AI 기술을 활용해 상호작용을 관리하고 대규모로 파이프라인 개발을 추진하는 방식을 보여줍니다.
AI SDR은 자연어 처리와 대규모 언어 모델을 활용해 수신 리드와 실시간으로 상호작용합니다. 잠재 고객이 양식을 작성하거나 채팅을 시작하면 AI는 검증 질문을 하고 응답을 해석하며 사전에 정의된 기준에 따라 적합성을 판단합니다.
예를 들어 방문자가 웹사이트에서 데모를 요청하면 AI SDR은 즉시 대화를 시작해 회사 규모와 사용 사례를 묻고, 리드를 검증한 후 몇 분 내에 영업 담당자와의 미팅을 예약할 수 있습니다.
머신러닝과 데이터 분석을 활용해 기업 특성 정보, 의도 데이터 및 과거 참여 패턴과 같은 신호를 기반으로 타겟 계정을 식별하고 우선순위를 정합니다. 이는 확장 가능한 아웃바운드 영업 활동을 지원하며, 이상적인 고객 프로필(ICP)에 맞춰 아웃리치를 정렬하는 경우가 많습니다. LLM은 각 잠재 고객에 맞춘 개인화된 아웃리치를 생성합니다.
예를 들어 AI SDR이 구매 신호를 보이는 기업 그룹을 식별하면 업계별 과제를 반영한 맞춤형 이메일을 발송하고 참여도에 따라 자동으로 후속 조치를 진행할 수 있습니다.
머신러닝과 에이전틱 AI는 아직 구매 준비가 되지 않은 잠재 고객과의 지속적인 참여를 AI SDR이 관리할 수 있도록 합니다. 시간에 따른 행동을 추적하고 관련 콘텐츠나 메시지를 전달해 리드를 지속적으로 유지합니다.
예를 들어 잠재 고객이 백서를 다운로드했지만 아직 통화할 준비가 되지 않은 경우, AI SDR은 관련 자료를 포함한 후속 메시지를 보내고 참여도가 높아지면 다시 확인할 수 있습니다.
AI SDR은 자동화와 LLM을 결합해 이메일, 채팅 및 메시징 플랫폼 전반에서 대화를 관리합니다. 소셜 미디어, SMS 및 LinkedIn과 같은 전문 메시징 플랫폼을 포함한 다양한 채널에서 컨텍스트를 유지하고 이전 상호작용을 기반으로 응답을 조정합니다.
예를 들어 잠재 고객이 이메일을 열었지만 응답하지 않는 경우 AI SDR은 LinkedIn 메시지나 문자로 후속 조치를 진행할 수 있습니다. 잠재 고객이 응답하면 이메일을 통해 대화를 이어갈 수 있습니다.
AI SDR은 사람의 개입 없이 캘린더를 조정하고 미팅을 예약합니다. 대화를 통해 일정 가능 여부를 파악하고 세부 사항을 확인할 수 있습니다. 리드를 검증한 후 AI SDR은 가능한 시간대를 제안하고 일정을 조율하며 영업 담당자의 캘린더에 직접 미팅을 확정할 수 있습니다.
에이전틱 AI는 시점, 참여도 및 컨텍스트를 기반으로 AI SDR이 후속 조치를 자동으로 관리할 수 있도록 합니다. 이에 따라 언제 다시 참여를 유도할지 결정하고 메시지를 조정합니다.
예를 들어 잠재 고객이 첫 이메일에 응답하지 않으면 AI SDR은 다른 접근 방식으로 후속 메시지를 보내고 응답을 받거나 리드 우선순위가 낮아질 때까지 시퀀스를 계속 진행할 수 있습니다.
에이전틱 AI는 높은 의도를 보이는 리드를 전체 컨텍스트와 함께 영업 담당자에게 전달합니다. 리드가 검증 기준을 충족하고 관심을 보이면 AI SDR은 해당 기회를 계정 임원에게 할당하고 모든 상호작용과 주요 세부 정보를 요약해 제공합니다.
AI SDR은 데이터 통합과 머신러닝을 활용해 외부 소스의 추가 정보를 리드 기록에 반영합니다. 이 기능은 타겟팅과 개인화를 향상시킵니다. 새로운 리드가 시스템에 유입되면 AI SDR은 회사 정보와 최근 활동을 추가해 프로필을 강화하고, 해당 데이터를 활용해 아웃리치를 맞춤화할 수 있습니다.
AI SDR과 사람 SDR은 동일한 핵심 기능을 수행하지만 영업 개발 업무를 수행하는 방식에는 차이가 있습니다. 이러한 차이는 AI가 대량 작업을 처리하고 사람은 더 높은 가치의 상호작용에 집중하는 하이브리드 모델을 시사합니다. 이러한 차이는 몇 가지 핵심 영역에서 확인할 수 있습니다.
더 넓은 자동화 툴 범주의 일부로서 AI SDR은 팀이 수작업을 줄이고 일관성을 향상시키도록 돕습니다. 다음은 현재 AI SDR이 영업 팀에 미치는 주요 영향을 보여주는 핵심 이점입니다.
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1. The State of Salesforce 2025-2026, IBM 기업가치연구소(IBV), 2025