자동화를 넘어: AI SDR이 영업을 재정의하는 방법

기업은 다음과 같은 목적을 위해 AI SDR을 도입합니다.

잠재 고객 발굴 확장 : 아웃리치, 리서치, 후속 조치를 자동화해 더 많은 리드에 도달합니다.

: 아웃리치, 리서치, 후속 조치를 자동화해 더 많은 리드에 도달합니다. 일관된 리드 참여 보장 : 적시에 구조화된 상호작용을 제공해 어떤 리드도 놓치지 않도록 합니다.

: 적시에 구조화된 상호작용을 제공해 어떤 리드도 놓치지 않도록 합니다. 실시간 데이터 기반 대응 : 의도 신호와 행동 데이터를 활용해 적절한 시점에 아웃리치를 실행합니다.

: 의도 신호와 행동 데이터를 활용해 적절한 시점에 아웃리치를 실행합니다. 인력 집중도 재정립: 사람 SDR이 고부가가치 대화와 검증된 기회에 집중할 수 있도록 합니다.

사람 SDR과 달리 AI SDR은 이러한 작업을 수행하는 데 수작업에 의존하지 않습니다. 대량의 초기 단계 상호작용을 자율적으로 관리합니다. 데이터, 자동화 및 에이전틱 AI를 활용해 누구에게 언제 어떻게 접근할지 결정합니다. 이러한 기능을 통해 대규모로 아웃리치와 기회 검증을 지속적으로 수행할 수 있으며, B2B 영업 환경에서 리드 생성과 영업 퍼널 관리를 보다 일관되고 효율적으로 수행할 수 있습니다.

AI SDR은 시간 소모가 크고 반복적인 작업을 처리함으로써 사람 SDR의 역할을 재현하고 확장하도록 설계되었습니다. 수신 및 발신 리드를 대량으로 실시간 처리할 수 있으며, 지속적으로 운영됩니다. 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 고객 행동 등 다양한 데이터 소스를 분석해 구매 의도가 높은 잠재 고객의 우선순위를 정하고 컨텍스트에 맞게 상호작용을 조정합니다. 또한 많은 AI SDR은 후속 조치 관리, 자주 묻는 질문 응답, 미팅 일정 조율까지 수행할 수 있어 초기 단계 실행을 간소화하고 모든 리드를 놓치지 않도록 지원합니다.

AI SDR은 영업 운영에서 점점 더 일반화되고 있습니다. 이들은 영업 파이프라인 생성의 상당 부분을 관리할 수 있는 자율 에이전트로 자리매김하고 있습니다. 지속적으로 대규모 운영이 가능하다는 점은 기업이 일관된 참여를 유지하면서 더 많은 기회를 확보할 수 있도록 합니다.