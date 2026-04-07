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자동화를 넘어: AI SDR이 영업을 재정의하는 방법

By Matthew Finio
게시일 2026년 04월 7일

AI SDR 정의

AI SDR, 즉 인공지능 영업 개발 담당자는 AI를 사용해 영업 프로세스의 초기 단계(영업 퍼널 상단)를 수행하는 소프트웨어 시스템입니다. 이 시스템은 잠재 고객을 식별하고 리드를 참여시키며 기회를 검증한 후 이를 사람 영업 팀에 전달합니다.

기업은 다음과 같은 목적을 위해 AI SDR을 도입합니다.

  • 잠재 고객 발굴 확장: 아웃리치, 리서치, 후속 조치를 자동화해 더 많은 리드에 도달합니다.
  • 일관된 리드 참여 보장: 적시에 구조화된 상호작용을 제공해 어떤 리드도 놓치지 않도록 합니다.
  • 실시간 데이터 기반 대응: 의도 신호와 행동 데이터를 활용해 적절한 시점에 아웃리치를 실행합니다.
  • 인력 집중도 재정립: 사람 SDR이 고부가가치 대화와 검증된 기회에 집중할 수 있도록 합니다.

사람 SDR과 달리 AI SDR은 이러한 작업을 수행하는 데 수작업에 의존하지 않습니다. 대량의 초기 단계 상호작용을 자율적으로 관리합니다. 데이터, 자동화에이전틱 AI를 활용해 누구에게 언제 어떻게 접근할지 결정합니다. 이러한 기능을 통해 대규모로 아웃리치와 기회 검증을 지속적으로 수행할 수 있으며, B2B 영업 환경에서 리드 생성과 영업 퍼널 관리를 보다 일관되고 효율적으로 수행할 수 있습니다.

AI SDR은 시간 소모가 크고 반복적인 작업을 처리함으로써 사람 SDR의 역할을 재현하고 확장하도록 설계되었습니다. 수신 및 발신 리드를 대량으로 실시간 처리할 수 있으며, 지속적으로 운영됩니다. 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 고객 행동 등 다양한 데이터 소스를 분석해 구매 의도가 높은 잠재 고객의 우선순위를 정하고 컨텍스트에 맞게 상호작용을 조정합니다. 또한 많은 AI SDR은 후속 조치 관리, 자주 묻는 질문 응답, 미팅 일정 조율까지 수행할 수 있어 초기 단계 실행을 간소화하고 모든 리드를 놓치지 않도록 지원합니다.

AI SDR은 영업 운영에서 점점 더 일반화되고 있습니다. 이들은 영업 파이프라인 생성의 상당 부분을 관리할 수 있는 자율 에이전트로 자리매김하고 있습니다. 지속적으로 대규모 운영이 가능하다는 점은 기업이 일관된 참여를 유지하면서 더 많은 기회를 확보할 수 있도록 합니다.

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AI SDR이 중요한 이유

AI SDR은 초기 단계 영업 업무가 수행되는 방식을 변화시키고 있습니다. 전통적으로 영업 개발은 잠재 고객 조사, 아웃리치 실행, 후속 조치를 위해 사람 SDR에 의존해 왔습니다. AI SDR은 이러한 작업을 훨씬 더 빠르고 지속적으로 수행할 수 있는 시스템을 도입합니다. 이러한 역량은 기업이 얼마나 빠르고 일관되게 고객과 상호작용하는지에 대한 기대치를 높입니다.

구매자는 첫 접점부터 빠르고 관련성 높으며 개인화된 상호작용을 기대합니다. AI SDR은 수신된 관심에 즉시 대응하고 지속적인 참여를 유지할 수 있도록 합니다. 이는 기회를 놓칠 위험을 줄이고, 초개인화를 중심으로 구매자가 선호하는 온라인 참여 방식에 영업 아웃리치를 맞춥니다.

AI SDR은 사람 SDR과 계정 임원의 역할에도 영향을 미치고 있습니다. 팀은 초기 참여를 AI에 맡기고 사람의 노력은 더 높은 가치의 대화에 집중하는 방향으로 전환하기 시작했습니다. 이는 리드 생성 및 관리 방식에 변화를 가져오며, 기업이 툴, 프로세스 및 성과 지표를 재검토하도록 요구합니다.

더 넓은 관점에서 기업은 영업 전반에 걸친 의사결정을 데이터와 자동화를 통해 점점 더 주도하고 있습니다. 최근 IBM이 Salesforce 고객을 대상으로 실시한 설문 조사에서 63%는 AI로 인해 영업 지원에 대한 투자가 다소 또는 크게 증가했다고 답했습니다.

AI SDR은 이러한 변화에서 가장 먼저 나타나고 가장 눈에 띄는 활용 사례 중 하나입니다. 이들의 도입은 사람 팀과 함께 작동하는 보다 자율적인 시스템으로의 전환을 의미하며, 영업 리더가 조직을 구성하는 방식과 영업 담당자가 시간을 우선순위화하는 방식에 영향을 줍니다.

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AI SDR의 작동 방식

AI SDR은 다양한 형태의 인공지능을 영업 데이터 및 자동화 시스템과 결합해 초기 단계 영업 업무를 수행합니다. 이들은 CRM 플랫폼, 마케팅 시스템 및 다양한 데이터 소스와 연결됩니다. 이러한 연결은 Salesforce 및 HubSpot과 같은 플랫폼과 기타 영업 툴을 포함하는 더 넓은 기술 스택의 일부인 경우가 많습니다. 이러한 시스템은 기업 데이터, 구매자 행동 및 이전 상호작용에 대한 액세스를 제공하며, AI는 이를 바탕으로 누구에게 언제 접근할지, 각 상호작용을 어떻게 맞춤화할지를 결정합니다.

현대 AI SDR의 핵심 개념 중 하나는 에이전틱 AI입니다. 사전에 정의된 규칙이나 워크플로를 따르는 대신, AI SDR은 자율적인 AI 에이전트로 작동하며 흔히 AI 영업 에이전트 또는 AI SDR 에이전트라고 불립니다. 이러한 에이전트는 목표를 향해 의사결정을 내리고 행동을 수행할 수 있으며, 영업에서는 파이프라인을 생성하고 검증하는 것이 그 목표입니다. AI 에이전트는 아웃리치를 시작하고, 응답에 따라 메시지를 조정하며, 지속적인 사람의 개입 없이 다음 단계를 결정할 수 있습니다. Salesforce 고객은 AI 에이전트와 어시스턴트가 IT, 영업 및 고객 서비스 영역에서 가장 높은 투자 대비 수익을 제공하기 시작했다고 보고합니다.1

대규모 언어 모델(LLM)생성형 AI 기능을 구동하며, 자연어 처리(NLP)와 함께 AI SDR이 사람과 유사한 방식으로 소통할 수 있도록 합니다. 이들은 이메일, 채팅, SMS와 같은 채널에서 수신 메시지에 응답하고 기본적인 대화를 이어갈 수 있습니다. AI SDR은 컨텍스트에 따라 톤과 콘텐츠를 조정합니다. 개인화된 메시지와 이메일을 생성할 수 있으며, 여기에는 콜드 이메일과 보다 광범위한 콜드 아웃리치가 포함됩니다. 또한 제품, 사용 사례 또는 가격에 대한 일반적인 질문에도 답할 수 있습니다. 예를 들어 잠재 고객이 관심을 보이거나 질문을 하면 AI SDR은 의도를 파악해 적절히 응답하거나 대화를 미팅 일정 조율로 유도할 수 있습니다.

머신러닝 모델은 과거 데이터에서 패턴을 식별해 의사결정을 지원합니다. 리드 스코어링을 활용해 AI SDR이 리드의 우선순위를 정하도록 돕고, 예측 분석을 적용해 아웃리치를 최적화하며 시간에 따라 참여도를 개선합니다. 자동화와 결합되면 이러한 기능은 AI SDR이 시퀀스를 지속적으로 실행하고 후속 조치를 관리하며 시스템을 업데이트할 수 있도록 합니다. 그 결과 영업 개발 업무를 능동적으로 관리하고 더 높은 수준의 자율성을 갖춘 시스템이 구현됩니다.

AI SDR 활용 사례

AI SDR은 다양한 초기 단계 영업 활동에 적용될 수 있으며, 이는 영업 프로세스 내 자율 에이전트로서의 역할을 반영합니다. 이러한 활용 사례는 AI SDR이 실제로 어떻게 작동하는지와 AI 기술을 활용해 상호작용을 관리하고 대규모로 파이프라인 개발을 추진하는 방식을 보여줍니다.

수신 리드 검증

AI SDR은 자연어 처리와 대규모 언어 모델을 활용해 수신 리드와 실시간으로 상호작용합니다. 잠재 고객이 양식을 작성하거나 채팅을 시작하면 AI는 검증 질문을 하고 응답을 해석하며 사전에 정의된 기준에 따라 적합성을 판단합니다.

예를 들어 방문자가 웹사이트에서 데모를 요청하면 AI SDR은 즉시 대화를 시작해 회사 규모와 사용 사례를 묻고, 리드를 검증한 후 몇 분 내에 영업 담당자와의 미팅을 예약할 수 있습니다.

아웃바운드 잠재 고객 발굴

머신러닝과 데이터 분석을 활용해 기업 특성 정보, 의도 데이터 및 과거 참여 패턴과 같은 신호를 기반으로 타겟 계정을 식별하고 우선순위를 정합니다. 이는 확장 가능한 아웃바운드 영업 활동을 지원하며, 이상적인 고객 프로필(ICP)에 맞춰 아웃리치를 정렬하는 경우가 많습니다. LLM은 각 잠재 고객에 맞춘 개인화된 아웃리치를 생성합니다.

예를 들어 AI SDR이 구매 신호를 보이는 기업 그룹을 식별하면 업계별 과제를 반영한 맞춤형 이메일을 발송하고 참여도에 따라 자동으로 후속 조치를 진행할 수 있습니다.

리드 육성

머신러닝과 에이전틱 AI는 아직 구매 준비가 되지 않은 잠재 고객과의 지속적인 참여를 AI SDR이 관리할 수 있도록 합니다. 시간에 따른 행동을 추적하고 관련 콘텐츠나 메시지를 전달해 리드를 지속적으로 유지합니다.

예를 들어 잠재 고객이 백서를 다운로드했지만 아직 통화할 준비가 되지 않은 경우, AI SDR은 관련 자료를 포함한 후속 메시지를 보내고 참여도가 높아지면 다시 확인할 수 있습니다.

멀티채널 참여

AI SDR은 자동화와 LLM을 결합해 이메일, 채팅 및 메시징 플랫폼 전반에서 대화를 관리합니다. 소셜 미디어, SMS 및 LinkedIn과 같은 전문 메시징 플랫폼을 포함한 다양한 채널에서 컨텍스트를 유지하고 이전 상호작용을 기반으로 응답을 조정합니다.

예를 들어 잠재 고객이 이메일을 열었지만 응답하지 않는 경우 AI SDR은 LinkedIn 메시지나 문자로 후속 조치를 진행할 수 있습니다. 잠재 고객이 응답하면 이메일을 통해 대화를 이어갈 수 있습니다.

미팅 일정 조율

AI SDR은 사람의 개입 없이 캘린더를 조정하고 미팅을 예약합니다. 대화를 통해 일정 가능 여부를 파악하고 세부 사항을 확인할 수 있습니다. 리드를 검증한 후 AI SDR은 가능한 시간대를 제안하고 일정을 조율하며 영업 담당자의 캘린더에 직접 미팅을 확정할 수 있습니다.

후속 조치 관리

에이전틱 AI는 시점, 참여도 및 컨텍스트를 기반으로 AI SDR이 후속 조치를 자동으로 관리할 수 있도록 합니다. 이에 따라 언제 다시 참여를 유도할지 결정하고 메시지를 조정합니다.

예를 들어 잠재 고객이 첫 이메일에 응답하지 않으면 AI SDR은 다른 접근 방식으로 후속 메시지를 보내고 응답을 받거나 리드 우선순위가 낮아질 때까지 시퀀스를 계속 진행할 수 있습니다.

파이프라인 인계

에이전틱 AI는 높은 의도를 보이는 리드를 전체 컨텍스트와 함께 영업 담당자에게 전달합니다. 리드가 검증 기준을 충족하고 관심을 보이면 AI SDR은 해당 기회를 계정 임원에게 할당하고 모든 상호작용과 주요 세부 정보를 요약해 제공합니다.

데이터 강화

AI SDR은 데이터 통합과 머신러닝을 활용해 외부 소스의 추가 정보를 리드 기록에 반영합니다. 이 기능은 타겟팅과 개인화를 향상시킵니다. 새로운 리드가 시스템에 유입되면 AI SDR은 회사 정보와 최근 활동을 추가해 프로필을 강화하고, 해당 데이터를 활용해 아웃리치를 맞춤화할 수 있습니다.

AI SDR과 사람 SDR 비교

AI SDR과 사람 SDR은 동일한 핵심 기능을 수행하지만 영업 개발 업무를 수행하는 방식에는 차이가 있습니다. 이러한 차이는 AI가 대량 작업을 처리하고 사람은 더 높은 가치의 상호작용에 집중하는 하이브리드 모델을 시사합니다. 이러한 차이는 몇 가지 핵심 영역에서 확인할 수 있습니다.

  • 업무 범위: AI SDR은 아웃리치, 후속 조치, 리드 검증과 같은 구조화되고 반복 가능하며 데이터 기반의 작업에 집중합니다. 사람 SDR은 판단력, 적응력 및 심층적인 대화가 필요한 상황에서 더 효과적입니다.

  • 확장성과 가용성: AI SDR은 수천 개의 리드를 동시에 처리할 수 있으며 중단 없이 지속적으로 운영됩니다. 사람 SDR은 시간, 처리 능력 및 용량의 제약을 받아 관리할 수 있는 리드 수가 제한됩니다.

  • 일관성과 실행력: AI SDR은 일관된 메시지를 전달하고 정의된 프로세스를 벗어나지 않고 수행합니다. 데이터와 에이전틱 의사결정 시스템을 활용해 행동을 유도하고 성과를 최적화하며, 응답률, 전환율 및 이메일 전달률을 개선하는 경우가 많습니다. 사람 SDR은 실행 방식에 차이가 있을 수 있지만 컨텍스트에 따라 실시간으로 접근 방식을 조정할 수 있습니다.

  • 개인화 및 커뮤니케이션: AI SDR은 데이터, 신호 및 LLM을 활용해 아웃리치를 개인화합니다. 사람 SDR은 감정 지능, 직관 및 경험을 바탕으로 더 강한 개인적 관계를 구축하고 미묘한 대화에 대응합니다.

  • 의사결정: AI SDR은 데이터 입력, 패턴 및 사전에 정의된 목표를 기반으로 의사결정을 수행합니다. 예측 가능한 상황에서 높은 성과를 보입니다. 사람 SDR은 모호성, 예상치 못한 질문 및 표준 워크플로를 벗어난 복잡한 상황을 더 잘 처리할 수 있습니다.

  • 운영 영향: AI SDR은 채용, 교육 및 이직과 같은 과제 없이 파이프라인 생성을 확장 가능하게 관리할 수 있는 방식을 제공합니다. 사람 SDR 팀은 지속적인 투자와 관리가 필요하지만 검증된 기회를 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다.

  • 영업 프로세스 내 역할: AI SDR은 일반적으로 퍼널 상단에서 대규모로 리드를 생성하고 검증하는 데 사용됩니다. 대화가 보다 전략적으로 전개되면 사람 SDR과 계정 임원이 이를 이어받아 관계 구축과 계약 성사에 집중합니다.

AI SDR의 이점

더 넓은 자동화 툴 범주의 일부로서 AI SDR은 팀이 수작업을 줄이고 일관성을 향상시키도록 돕습니다. 다음은 현재 AI SDR이 영업 팀에 미치는 주요 영향을 보여주는 핵심 이점입니다.

  • 항상 활성화된 참여: AI SDR은 지속적으로 운영되며 수신 리드에 즉시 대응하고 하루 중 언제든지 아웃리치를 관리합니다. 이러한 가용성은 응답 시간을 줄이고 기회를 놓칠 위험을 낮춥니다.

  • 자동 최적화: AI SDR은 성과 데이터를 지속적으로 분석하고 시간이 지남에 따라 접근 방식을 조정합니다. 수작업 분석 없이도 메시지, 타이밍 및 타겟팅을 개선하고 운영하면서 성과를 향상시킬 수 있습니다.

  • 마케팅과 영업 간 정렬 강화: AI SDR은 마케팅에서 생성된 리드가 일관되게 처리되고 검증되도록 돕습니다. 이는 팀 간 협업을 개선하고 마케팅 투자 대비 수익을 높입니다.

  • 일관된 실행: AI SDR은 사전에 정의된 플레이북을 기반으로 정해진 프로세스와 메시징 프레임워크를 따릅니다. 이는 모든 잠재 고객 상호작용에서 보다 일관된 경험을 제공합니다.

  • 데이터 기반 개인화: AI SDR은 구매자 행동, 기업 특성 정보 및 의도 신호와 같은 데이터를 기반으로 아웃리치를 맞춤화합니다. 현대 AI SDR 툴의 AI 기반 기능을 활용해 수작업 없이도 대규모로 개인화된 참여를 제공할 수 있습니다.

  • 더 빠른 파이프라인 생성: AI SDR은 리드 식별, 참여 및 검증 과정을 가속화해 잠재 고객이 퍼널 상단을 더 빠르게 통과하도록 돕습니다.

  • 리드 커버리지 향상: AI SDR은 모든 리드가 적절히 후속 조치되고 육성되도록 지원합니다. 이는 더 많은 고품질 참여를 창출하고, 시간이나 리소스 부족으로 놓칠 수 있는 잠재 고객을 양질의 리드로 전환하는 데 기여합니다.

  • 영업 팀 생산성 향상: 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 처리함으로써 AI SDR은 사람 영업 담당자가 관계 구축 및 계약 성사와 같은 고부가가치 활동에 집중할 수 있도록 합니다.

  • 운영 부담 감소: AI SDR은 SDR 팀 확장의 필요성을 줄입니다. 이는 비용을 절감하고 기존 SDR 역할에서 흔한 이직의 영향을 최소화하며, 특히 성장 중인 스타트업이나 리소스가 제한된 팀에 큰 가치를 제공합니다.

  • 확장성: AI SDR은 인력 수나 시간의 제약 없이 수천 개의 리드를 동시에 처리할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 팀 규모를 비례적으로 늘리지 않고도 아웃리치를 빠르게 확장하고 증가하는 수요를 처리할 수 있습니다.

작성자

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think
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    1. watsonx Orchestrate 살펴보기
    2. 데모 예약
    각주

    1. The State of Salesforce 2025-2026, IBM 기업가치연구소(IBV), 2025