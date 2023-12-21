미국으로의 제조업 리쇼어링: AI, 자동화, 디지털 노동의 역할

아래에서는 반도체 산업과 전기차 배터리 제조 두 가지 사례 연구를 통해 디지털 노동이 미국으로 제조업을 리쇼어링하는 도전을 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴봅니다.

사례 연구 1: 반도체

반도체 산업은 리쇼어링의 과제와 적용 가능한 솔루션에 대한 적절한 사례를 제공합니다. 반도체는 컴퓨터와 통신과 같은 핵심 산업에 필수적인 부품이지만 공급망에 차질이 생기면 글로벌 경제가 위협을 받게 됩니다.

현재 반도체 공급망은 설계, 장비 제조, 제작, 조립이 여러 국가에서 이루어지는 글로벌하고 복잡한 구조로 이루어져 있습니다. 미국의 제조 점유율은 1990년 37%에서 현재 12%로 감소했습니다. 중요한 애플리케이션의 용량을 충족하기 위해 미국은 약 18~20개의 새로운 반도체 제조 공장('팹')을 추가해야 하며, 이를 위해서는 현재 인력보다 50% 증가한 7~9만 개의 새로운 일자리가 필요합니다. 그러나 자동화로 인해 많은 반도체 제조 직무가 감소하고 있는 반면 엔지니어링 직무는 증가하고 있습니다. 따라서 기존 인력의 업스킬링 및 재교육이 필요합니다.

디지털 기술은 반도체 산업의 인력 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. AI 기반 도구는 기술 격차를 파악하고 직원의 교차 숙련을 위한 개인 맞춤형 교육 프로그램을 제공할 수 있습니다. 디지털 트윈 기술은 생산 프로세스를 시뮬레이션하고 최적화하여 실제 프로토타입의 필요성을 줄이고 신제품 개발을 가속화할 수 있습니다. 협동 로봇은 인간 작업자와 함께 반복적인 작업을 수행할 수 있으므로 인간 작업자는 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있습니다.

디지털 기술을 구현하려면 초기 투자가 필요하지만, 전반적으로 더 효율적이고 비용 효율적인 생산으로 이어질 수 있습니다. 반도체 제조를 미국으로 리쇼어링하면 공급망 위험을 줄이고 고객 및 시장과의 근접성을 개선하며 공급업체 및 혁신의 에코시스템을 조성할 수 있습니다. 또한 새로운 일자리 기회를 창출하고 기존 인력의 숙련도를 향상시켜 숙련된 인력 격차를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

결론적으로 반도체 산업은 디지털 노동이 미국으로 제조업을 리쇼어링하는 과제를 해결하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지를 보여주는 강력한 사례입니다. 기업은 디지털 기술을 활용하여 인력, 기술, 경제적 문제를 극복하고 전략적 이점을 얻을 수 있습니다.

사례 연구 2: 전기차 배터리 제조

미국의 전기차 배터리 제조는 인력, 기술, 경제성 측면에서 고유한 과제를 안고 있습니다. 그러나 앞서 살펴본 반도체 제조의 사례와 마찬가지로 이러한 과제는 AI, 자동화, 디지털 노동의 도입을 통해 해결할 수 있습니다.

글로벌 전기차 배터리 공급망은 대부분 아시아에 집중되어 있습니다. 미국은 야심찬 전기차 목표를 달성하려면 국내 배터리 제조 능력을 늘려야 합니다. 이를 위해서는 상당한 인프라 확장 및 인력 교육이 필요합니다. 자동화는 반복적인 작업을 대신하여 인력이 더 복잡한 작업에 집중할 수 있도록 함으로써 인력 문제를 해결할 수 있습니다. 디지털 트윈은 배터리 생산 프로세스를 시뮬레이션하여 실제 구현 전에 테스트 및 최적화를 수행할 수 있습니다. 이러한 기술을 구현하려면 상당한 초기 투자가 필요합니다. 하지만 자동화는 보다 효율적이고 비용 효율적인 생산으로 이어져 미국 제조업체가 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있게 해줍니다. 또한 전체 전기차 비용의 주요 구성 요소인 배터리 팩 비용을 절감하는 데 기여할 수 있습니다.

미국에 위치한 전기차 배터리 제조 공장도 전략적 이점을 제공할 수 있습니다. 공급망을 확보하고, 해외 공급업체에 대한 의존도를 줄이며, 혁신을 촉진하고, 일자리 성장에 기여하고, 기술 격차를 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다.