5G 광대역 기술은 2019년 출시 이후 소비자와 기업 모두에게 큰 영향을 미치는 획기적인 기술로 환영받았습니다. 주된 이유는 네트워크를 사용하는 복잡한 장치에서 생성되는 대량의 데이터를 처리할 수 있는 능력 때문입니다.

모바일 기술이 지난 수년간 확장됨에 따라 사용자가 매일 생성하는 데이터의 양이 기하급수적으로 증가했습니다. 현재 인공 지능(AI), 사물인터넷(IoT) , 머신 러닝(ML)과 같은 다른 혁신적인 기술은 3G 및 4G 네트워크가 제공하는 것보다 더 빠른 속도가 필요합니다. 초고속 데이터 전송 기능을 갖춘 5G가 등장하면서 최신 기술이 원래 설계된 방식대로 작동하게 되었습니다.

5G와 이전 무선 네트워크의 가장 큰 차이점은 다음과 같습니다.

: 5G 기술에 사용되는 송신기는 이전 네트워크에 비해 크기가 작아 외진 곳에 개별적으로 배치할 수 있습니다. 또한 5G 네트워크의 '셀'(모든 무선 네트워크가 연결을 위해 필요로 하는 지리적 영역)은 이전 세대보다 더 작고 실행에 필요한 전력도 적습니다. 오류율: 5G의 적응형 변조 및 코딩 방식(MCS)은 와이파이 디바이스가 데이터를 전송하는 데 사용하는 회로도로, 3G 및 4G 네트워크의 방식보다 더 강력합니다. 이로 인해 5G의 블록 오류율(BER)(오류 빈도를 측정하는 지표)이 훨씬 낮아집니다.

대역폭: 5G 네트워크는 이전 무선 네트워크보다 더 넓은 스펙트럼의 무선 주파수를 사용함으로써 더 넓은 대역폭에서 전송할 수 있습니다. 이를 통해 언제든지 지원할 수 있는 장치의 수가 늘어납니다.