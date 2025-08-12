추측을 엔지니어링으로 전환하는 Meta의 초지능 연구소

Meta는 새로운 연구서에 수십억 달러를 투자하여 여러 분야에 걸쳐 인간의 능력에 필적하거나 능가할 수 있는 AI를 개발하고 있으며, 맨해튼 규모의 데이터 센터와 최고의 과학자를 위한 글로벌 채용 캠페인의 지원을 받고 있습니다.
한때 학계에서 주로 논의되던 초지능은 이제 기업 전략의 일부가 되었습니다. 인프라, 자금 조달, 연구팀에 대한 Meta의 투자는 OpenAI, Anthropic 등의 회사에서 진행 중인 이니셔티브와 마찬가지로 이러한 발전된 형태의 AI라는 구체적인 목표에 접근하고 있음을 시사합니다.
초지능은 과학적 창의성부터 감정적 이해에 이르기까지 모든 영역에서 사람들을 능가하는 AI를 말합니다. IBM의 수석 엔지니어이자 최고 데이터 과학자인 Kunal Sawarkar는 IBM Think와의 인터뷰에서 초지능이 "기억이나 수학뿐만 아니라 추론, 창의성, 감성 지능, 심지어 사회적 조작까지 모든 영역에서 인간보다 더 똑똑할 것"이라고 말했습니다. Meta를 비롯한 거대 기술 기업들이 공상 과학 소설에 불과했던 것을 공학적 현실로 만들기 위한 연구 프로그램에 자원을 쏟아 부으며 경쟁적으로 달성하고자 하는 것은 바로 이러한 수준의 AI 능력입니다.
초지능 개발을 강화하기 위해 Meta가 계획한 AI 인프라에는 멀티기가와트의 '수퍼클러스터' 데이터 센터가 포함되며, 이 중 하나는 맨해튼 대부분의 지역과 맞먹는 면적을 자랑합니다. 코드명 Prometheus와 Hyperion인 이러한 시설은 대규모 모델 학습을 지원하도록 설계되었습니다.
이 이니셔티브에는 Google DeepMind, OpenAI 및 기타 연구 기관에서 최고의 인재가 모집되었습니다. 또한 Meta는 Scale AI의 설립자인 Alexandr Wang을 영입하여 이러한 활동의 일부를 이끌고 있습니다. Meta는 숙련된 AI 연구자를 확보하기 위해 경우에 따라 총액이 1억 달러가 넘는 상당한 보상 패키지를 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
CEO인 Mark Zuckerberg는 정보를 관리하고, 요구 사항을 예측하며, 개인적 및 직업적 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있는 스마트 글래스와 같은 장치에 통합된 AI인 '개인용 초지능'을 구축하는 것이 목표라고 설명했습니다.
Sawarkar는 초지능을 달성하는 것이 오늘날의 AI 시스템의 발전보다 훨씬 어렵고 비용이 많이 들 것이라고 말합니다. ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 현재 모델은 텍스트, 이미지 및 코드 생성에서 눈에 띄는 발전을 이루었습니다. 그러나 그는 진정한 초지능의 도래가 단일한 돌파구가 아닌 일련의 발전 과정으로 나타날 수 있다고 지적합니다. 예를 들어, 이전에는 해결 불가능하다고 여겨졌던 문제를 해결하거나 새로운 과학적 틀을 제시하는 모델들이 등장하는 식입니다. 이러한 이정표는 Meta가 현재 동원하려 애쓰고 있는 것과 같은 막대한 기술적, 재정적 및 조직적 자원이 요구될 것입니다.
"이러한 수준으로 확장하려면 컴퓨팅 효율성, 학습 알고리즘 및 지속 가능한 에너지 사용의 상당한 발전이 필요합니다."라고 Sawarkar는 말합니다. 가장 큰 모델을 학습시키는 데는 이미 실행당 수백만 달러의 비용이 들며, 이러한 수준의 개발을 유지하려면 하드웨어와 소프트웨어를 신중하게 최적화해야 합니다. 연구자들은 더 복잡한 추론 작업을 안정적으로 처리할 수 있는 시스템을 목표로 대규모 언어 모델(LLM)과 기호 추론 및 검색 증강 생성을 결합하는 하이브리드 아키텍처를 모색하고 있습니다.
"장기 기억과 컨텍스트 유지도 주요 과제입니다."라고 Sawarkar는 말합니다. 현재 모델은 세션별 입력으로 작동하며 시간이 지남에 따라 지속적인 인식이 부족합니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 연구자들은 메모리 모듈과 지속적 학습 시스템을 연구하고 있습니다.
Meta는 비슷한 야심찬 목표를 추구하는 소규모 회사 그룹에 투자하고 있습니다. OpenAI는 '안전한 초지능' 프로그램을 발표했으며, 이는 초기 단계부터 안전 장치가 통합된 더 강력한 시스템을 구축하기 위한 전용 트랙으로 설명됩니다.
루이빌 대학교 컴퓨터 과학 및 공학 부교수이자 AI 안전을 연구하는 Roman Yampolskiy는 Zuckerberg의 초지능 공개 수용을 업계 발언의 주목할 만한 변화로 보고 있습니다. 그는 인터뷰에서 IBM Think와의 인터뷰에서 "한때 추측에 불과했던 것이 이제는 주류 기술 리더들에 의해 정상화되고 있다"고 말했습니다.
그는 대형 기술 플랫폼이 이미 발전을 가속화하고 있다고 믿습니다. "충분한 자본, 데이터 및 인센티브 불일치로 인해 초지능을 향한 진전은 희망사항이 아닌 필연적인 일입니다." Yampolskiy를 포함한 전문가들은 가드레일이 없으면 초지능 시스템을 제어할 수 없게 되어 대규모 피해를 초래할 수 있다고 경고했습니다. "문제는 그들이 할 수 있느냐가 아니라, 해야 하느냐이며, 이러한 질문은 충분히 강하게 제기되지 않고 있습니다."
초지능 달성의 시기는 불분명하지만, Sawarkar는 장기적인 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. "초지능은 공상과학이 아닙니다."라고 그는 말합니다. "초지능은 설계 문제입니다."
