추측을 엔지니어링으로 전환하는 Meta의 초지능 연구소

Meta는 새로운 연구서에 수십억 달러를 투자하여 여러 분야에 걸쳐 인간의 능력에 필적하거나 능가할 수 있는 AI를 개발하고 있으며, 맨해튼 규모의 데이터 센터와 최고의 과학자를 위한 글로벌 채용 캠페인의 지원을 받고 있습니다.

한때 학계에서 주로 논의되던 초지능은 이제 기업 전략의 일부가 되었습니다. 인프라, 자금 조달, 연구팀에 대한 Meta의 투자는 OpenAI, Anthropic 등의 회사에서 진행 중인 이니셔티브와 마찬가지로 이러한 발전된 형태의 AI라는 구체적인 목표에 접근하고 있음을 시사합니다.

초지능은 과학적 창의성부터 감정적 이해에 이르기까지 모든 영역에서 사람들을 능가하는 AI를 말합니다. IBM의 수석 엔지니어이자 최고 데이터 과학자인 Kunal Sawarkar는 IBM Think와의 인터뷰에서 초지능이 "기억이나 수학뿐만 아니라 추론, 창의성, 감성 지능, 심지어 사회적 조작까지 모든 영역에서 인간보다 더 똑똑할 것"이라고 말했습니다. Meta를 비롯한 거대 기술 기업들이 공상 과학 소설에 불과했던 것을 공학적 현실로 만들기 위한 연구 프로그램에 자원을 쏟아 부으며 경쟁적으로 달성하고자 하는 것은 바로 이러한 수준의 AI 능력입니다.