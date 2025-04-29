JP Morgan이 공론화한 새삼스러운 사실: 항상 취약했던 소프트웨어 공급망

이번 주, JP Morgan의 최고 정보 보안 책임자인 Patrick Opet은 미국 기업들에게 보내는 공개 서한을 통해 소프트웨어 공급망의 보안을 우선시해야 한다고 경고했을 때, 이런 내용을 처음 접한 사람은 거의 없었습니다. 보통 금융 기관이 대담하고 솔직한 발언을 하지 않는다는 점에서, 이 소식의 출처가 자산 기준으로 미국 최대 규모를 자랑하는 은행이자 시가총액 기준으로 세계 최대 규모의 은행이라는 사실은 실로 놀라운 부분입니다.

더욱이 Opet의 서한은 금융과 같이 규제가 더 엄격하고 민감한 부문의 경우 실패로 인한 비용이 수조 달러에 달할 수 있다는 점을 강조합니다. IBM의 2024년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 금융 업계에서 단일 유출로 인한 전 세계 평균 비용은 미화 608만 달러로, 의료 유출 비용인 미화 977만 달러에 이어 두 번째로 큰 것으로 나타났습니다.

Opet은 LinkedIn 게시물에서 "편의는 더 이상 통제를 능가할 수 없다"며, 타사 소프트웨어 제공업체, 보안 리더 및 광범위한 기술 커뮤니티에 "잠재적으로 시스템 전체에 치명적인 결과를 초래할 수 있는" "단일 장애 지점"을 좀 더 자세히 살펴볼 것을 촉구했습니다.

이러한 "편의"는 지연이나 수동 상호 작용 없이 업데이트되는 원활하게 통합된 데이터 및 프로세스 시스템처럼 보일 수 있습니다. 이러한 시스템은 분명 기업이 목표로 하는 바입니다. 그러나 IBM의 AI 보안 및 인프라 부문 CTO인 Nataraj Nagaratnam은 "AI 에이전트로 인해 보다 자율적인 AI 사용이 확산됨에 따라 이러한 혁신에 따르는 위험에 발맞춘 엔터프라이즈의 보안 조치를 마련하는 것이 더욱 더 중요해졌습니다."라고 경고했습니다.