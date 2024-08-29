생성형 인공지능(gen AI) 기술의 급속한 발전은 전 세계 산업에 변혁의 시대를 열었습니다. 지난 18개월 동안 기업들은 점점 더 생성형 AI를 운영에 통합하여 프로세스를 혁신하고 간소화할 수 있는 잠재력을 활용해 왔습니다. 고객 서비스 자동화부터 제품 개발 개선에 이르기까지 생성형 AI의 애플리케이션은 방대하고 영향력이 큽니다. 최근 IBM 보고서에 따르면 대기업의 약 42%가 AI를 채택했으며, 이 기술은 영업, 마케팅, 재무, 고객 서비스 등 다양한 부문에서 지식 작업 활동의 최대 30%를 자동화할 수 있습니다.

그러나 생성형 AI의 채택이 가속화되면 부정확성, 지적 재산권 문제 및 사이버 보안 위협과 같은 심각한 위험도 수반됩니다. 물론, 이것은 일련의 사례 중 하나일 뿐입니다. 많은 기업들이 클라우드 컴퓨팅과 같은 새로운 기술을 도입한 뒤에야, 보안 원칙을 처음부터 우선순위로 삼았어야 했다는 사실을 뒤늦게 깨닫곤 합니다. 이제 우리는 생성형 AI 기반 엔터프라이즈 애플리케이션을 개발하면서 과거의 실수에서 교훈을 얻고 설계 기반 보안 원칙을 조기에 채택할 수 있습니다.