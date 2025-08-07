AI의 빙산 문제: CMO가 보지 못하는 것으로 인해 피해를 입을 수 있습니다

AI와 관련하여 CMO는 어려움을 겪고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 연구에 따르면 '모든 것을 더 많이'라는 기존의 마케팅 플레이북이 한계에 부딪히고 있습니다. 많은 마케팅 리더가 AI에 대해 큰 희망을 가지고 있지만, 실제로는 원하는 결과를 제공하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있습니다. 하지만 새로운 AI 툴과 애플리케이션이 빙산의 일각에 불과하다면 어떨까요? AI의 가치가 보이는 것뿐만 아니라 표면 아래에 있는 것에도 있다면 어떨까요?

전 세계 1,800명의 마케팅 및 영업 임원을 대상으로 설문조사를 실시한 연구에 따르면, CMO의 81%가 AI를 획기적인 전환점으로 본다고 답했습니다. 그러나 84%는 경직되고 파편화된 운영으로 인해 기술을 효과적으로 활용하는 데 한계가 있다고 답했습니다.

IBM의 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 수석 부사장인 Jonathan Adashek은 최근 IBM Think와의 인터뷰에서 "많은 CMO가 AI를 혁신적인 방식으로 활용할 수 있는 구조가 마련되어 있지 않다고 말합니다.

이러한 연결이 끊어지는 데에는 사일로화된 부서, 경직된 내부 프로세스, 단편화된 데이터 세트 등 여러 가지가 있을 수 있습니다. 설상가상으로, 대다수의 CMO가 이제 성장과 수익성을 촉진할 것으로 예상되지만, 문제를 해결할 수 있는 적합한 인재가 있다고 생각하는 리더는 거의 없습니다.

"21%만이 향후 몇 년 내에 목표를 달성할 수 있는 적절한 인재를 조직에 보유하고 있다고 생각합니다."라고 Adashek은 말합니다.