이번 주 IBM Think 2025에서 Ferrari, Meta, Lumen 및 기타 주요 기업의 혁신가들이 AI를 사용하여 특수 목적 AI 배포부터 엔터프라이즈 데이터에서 실제 가치 추출에 이르기까지 실제 문제를 해결하는 방법을 공유했습니다.
앞으로 업계를 변화시킬 수 있는 새로운 기술 혁신에는 어떤 것이 있을까요? Think 2025를 통해 얻을 수 있는 가장 예리한 관점에서 알아보세요.
오전 10시 30분(EDT) | 2025년 5월 6일
시속 230마일로 달릴 수 있는 연료 분사식 데이터 처리 기계를 본 적이 있으신가요? IBM Think에 참석하신다면 데모 플로어로 이동하여 Scuderia Ferrari HP 포뮬러 1 레이싱카를 만나보세요. 열, 압력, 마찰 및 연료를 감지하는 센서를 통해 이 기계는 초당 100만 개 이상의 데이터 포인트를 생성합니다. IBM의 회장 겸 CEO인 Arvind Krishna가 오늘 아침 Think 2025를 시작하는 기조 연설에서 Scuderia Ferrari HP의 팀장인 Frédéric Vasseur를 무대에 초대한 이유도 설명합니다.
"AI는 생산성 엔진입니다."라고 Krishna는 설명했습니다. "AI는 데이터의 가치를 실현합니다." 이 사례에서 IBM® watsonx는 생성형 AI를 사용하여 Scuderia Ferrari HP가 수집하는 방대한 트랙 데이터를 열정적인 글로벌 Ferrari 팬들을 위한 보다 개인화된 새로운 대화형 모바일 경험으로 전환하고 있습니다. 이는 결과적으로 Ferrari(및 파트너)가 핵심 고객과의 참여를 높이는 데 도움이 됩니다.
이러한 핵심 고객이나 팬들도 기어를 바꾸고 있습니다. Vasseur는 "더 이상 역사적인 팬들만 있는 것이 아닙니다."라고 말합니다. 새로운 팬들은 "랩 타임보다 운전자의 여자 친구의 이름에 더 집중합니다." 이 핵심 팬 기반은 지난 5년 동안 3배로 증가했으며 현재 전 세계적으로 3억 9천만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있습니다. 이는 캐나다 인구의 10배에 달하는 수치입니다. 트랙에서 승리하는 것만큼이나 새로 온 사람들이 무엇을 원하는지 이해하는 것이 중요해지고 있습니다.
레이싱 트랙에서 수백만 개의 센서가 산더미처럼 쌓인 제조 데이터를 생성하는 공장 현장으로 이동하면서 Krishna는 Lumen Technologies의 사장 겸 CEO인 Kate Johnson과 함께 watsonx의 AI 브레인파워를 Lumen의 광섬유 네트워크(미국 최대 규모)와 지원합니다. 레이싱과 마찬가지로 산업에서도 "1밀리초 단위로 중요합니다."라고 Johnson은 말합니다. "Ferrari와 완전히 같지는 않지만 같은 개념입니다."
Lumen이 IBM과 파트너십을 맺은 이유는 무엇일까요? "기업이 AI를 최대한 활용할 수 있도록 돕기 위해서입니다."라고 그녀는 말합니다. Krishna의 기조 연설에 따르면, 이는 특히 현재까지 모든 기업 데이터의 99%가 AI의 영향을 받지 않았기 때문에 이번 주 내내 흔히 쓰이는 말이 될 것입니다. "해당 데이터에서 가치를 창출할 수 있다면 이는 기업에 큰 기회입니다."라고 Krishna는 말합니다.
"하지만 모든 AI가 동일하게 구축되는 것은 아니며, 모든 AI가 기업을 기반으로 구축되는 것도 아닙니다."라고 Krishna는 덧붙였습니다. "99%의 가치를 실현하려면 기업에 맞는 AI에 대한 접근 방식이 필요합니다." 이는 더 작은 모델을 사용하는 것을 의미할 수 있으며, 이는 더 큰 모델보다 훨씬 더 비용 효율적이고 더 정확할 수 있습니다.
오전 11시 30분(EDT) | 2025년 5월 6일
AI는 호황을 누리고 있으며 엔터프라이즈 인프라는 이를 따라잡기 위해 경쟁하고 있습니다.
화요일 IBM의 Think 컨퍼런스에서 IBM의 소프트웨어 수석 부사장 겸 최고 커머셜 책임자인 Rob Thomas가 이끄는 기업 전문가 패널은 생성형 AI가 빠르게 발전하고 있지만 대부분의 인프라가 이를 지원할 준비가 되어 있지 않다는 명확한 메시지를 전달했습니다. 기조 세션인 '서두르는 이유는 무엇인가?'에서는 AI에 대한 야심과 운영 현실 사이의 불일치가 커지고 있는 현실과 기업이 이를 해소하기 위해 할 수 있는 일에 대해 집중 조명했습니다.
오늘날 클라우드 환경은 종종 단편화되어 있으며, 대규모 AI에 대한 요구는 더 많은 부담을 가중시키고 있습니다. HashiCorp의 공동 창립자이자 CTO Armon Dadgar는 수천 개의 기업이 직면하고 있는 상황, 즉 단절된 앱 팀, 흩어진 시스템, 증가하는 비효율성을 설명했습니다. 그는 "우리가 매일같이 보는 것은 격차입니다."라고 말했습니다. 하지만 워크플로를 표준화하고 전체 애플리케이션 및 인프라 라이프사이클을 지원하는 통합 플랫폼을 구축하면 이러한 프로세스를 종료할 수 있다고 그는 주장했습니다.
Deutsche Telekom은 이미 이러한 자동화를 통해 측정 가능한 결과를 얻고 있습니다. 이 회사는 패치 시간을 80% 단축하여 팀이 운영에 부담을 주지 않으면서 증가하는 보안 위협을 관리할 수 있도록 했습니다. CIO Peter Leukert는 "아마도 여러분이 읽는 것처럼 흥미로운 내용은 아닐 겁니다."라고 말하며, "하지만 우리가 잘해야 할 핵심 업무입니다."라고 덧붙였습니다.
IBM의 자동화 부문 부사장 Madhu Kochar는 대부분의 기술 스택이 AI가 만들어갈 미래에 맞게 확장하도록 설계되지 않았다고 강조했습니다. "하이브리드 환경은 그 어느 때보다 복잡하며, 생성형 AI로 인해 하이브리드 환경이 더욱 복잡해지고 있습니다."라고 그녀는 말합니다. 비즈니스 API, 앱, 통합 엔드포인트, 데이터 및 이벤트의 복잡성을 명확히 파악하기 위해 IBM은 WebMethods Hybrid Integration 플랫폼을 제공하여 조직에 환경 전반의 통합 제어 및 실시간 가시성을 제공합니다.
Kochar는 기업이 에이전트 자동화와 AI 기반 오케스트레이션으로 전환해야 한다고 강조하면서 "경직되고 정적인 통합은 작동하지 않는다"고 덧붙였습니다. 이러한 방법을 채택함으로써 기업은 수개월에 걸친 작업을 몇 시간으로 단축할 수 있습니다.
클라우드 도입이 널리 확산되고 있지만 그 결과는 여전히 고르지 않습니다. Thomas는 "ROI는 20% 정도로 확실하지 않습니다."라고 말했습니다. 그는 누락된 요소가 하이브리드 인프라, 즉 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 시스템 및 온프레미스 환경을 일관되고 오케스트레이션된 전체로 연결하는 아키텍처라고 말했습니다.
전문가들은 미래를 내다보며 환경이 빠르게 성장할 태세를 갖추고 있다고 강조했습니다. Thomas는 "향후 3년 동안 10억 개의 애플리케이션이 생성형 AI를 기반으로 구축될 것입니다."라고 말했습니다. "서로 원활하게 협력할 수 있어야 합니다."
오후 5시(EDT) | 2025년 5월 6일
에이전트와 함께라면 기회도 찾아옵니다. Pepsi를 예로 들어 보겠습니다. 이 회사는 이미 1,500개 이상의 봇, 어시스턴트 및 에이전트를 개발하고 있습니다. 이 통계는 PepsiCo의 SVP이자 데이터, 분석 및 AI 글로벌 책임자인 Magesh Bagavathi가 Think 2025의 기조 연설에서 공유했습니다.
"이러한 봇은 모두 대규모로 확장되기 시작했으며, 우리는 매우 플랫폼 중심적인 접근 방식을 가지고 있기 때문에 이 모든 것이 함께 이루어지고 있습니다."라고 그는 말을 이어갔습니다. 즉, PepsiCo는 에이전트 AI를 통해 가치 사슬 전반에서 수천 시간을 절약할 수 있습니다.
에이전트를 배포하면 엔터프라이즈 시스템과 상호 작용하는 데 더 이상 전문적인 기술이나 지식이 필요하지 않습니다. IBM의 데이터 및 AI 총괄 매니저인 Ritika Gunnar는 "다음 단계의 큰 변화는 AI 에이전트로 구동되는 인텔리전스 시스템입니다."라고 말합니다. "그들은 행동합니다. 단순히 인사이트를 보고하는 데 그치지 않습니다. 이들은 자율적으로 작동하여 기업 전체의 워크플로를 조정합니다. 이를 통해 AI를 비즈니스에 활용하고 있습니다."
하지만 한 가지 주의할 점이 있다고 그녀는 경고했습니다. "이제 기업 전반에 걸쳐 AI 에이전트의 폭발적인 증가는 엄청난 가능성을 내포하고 있습니다. 하지만 솔직히 말해서, 이 작업은 상당한 복잡성을 만들어냅니다."
주요 원인은 무엇일까요? 기업은 에이전트를 사일로에 배포하고 있으며, 에이전트가 기존 도구 및 애플리케이션에 항상 잘 통합되는 것은 아닙니다. 이것이 IBM watsonx Orchestrate 업데이트의 촉매제가 되었으며, 이 업데이트는 벤더 간 복잡한 프로젝트를 수행하는 데 필요한 멀티에이전트, 다중 도구 조정을 위한 에이전트 오케스트레이션을 제공합니다. "강력한 에이전트를 구축하는 것은 시작에 불과합니다."라고 Gunnar는 말합니다. "진정한 마법은 연결될 때 일어납니다."
Slack의 최고 소비자 책임자인 Peter Doolan은 에이전트 플랫폼이 기업의 전례 없는 수준의 성장을 가능하게 할 것이라고 믿습니다. 그는 Slack의 고객 중 하나인 매년 3억 명의 지원자를 받는 인적 자원 제공업체이자 임시 채용 회사인 Adecco의 사례를 예로 들었습니다.
"Adecco가 3억 개의 애플리케이션을 모두 읽고 파싱할 수 있을 만큼 충분한 인력을 확보할 수는 없습니다."라고 Doolan은 말합니다. "이것은 디지털 노동이 회사에 강한 힘을 실어주면서 동시에 사람들이 자신의 적합한 직무와 그 직무를 수행할 수 있는 완벽한 시기를 이해하는 것, 즉 자신의 특성을 이해하는 것에 다시 집중할 수 있도록 지원하는 완벽한 예입니다."
이것이 바로 낙관적인 이유라고 Doolan은 말합니다. "미래에 대해, 어떻게 하면 이 미개척 가치를 모든 직원에게 공개할 수 있을지에 대해 매우 낙관적입니다."
오전 9시 30분(EDT) | 2025년 5월 7일
Enterprise 데이터, 특히 현재 AI 헤드라인을 장식하고 있는 방대한 언어 모델의 원동력이 되는 데이터가 1% 미만이라는 사실이 Think 2025의 중심을 차지했습니다.
"데이터는 진정한 차별화 요소입니다."라고 Red Hat CEO Matt Hicks는 오늘 오전에 열린 IBM 인프라 부문 수석 부사장 Ric Lewis와의 기조연설에서 힘차게 말했습니다. 이러한 데이터에는 고객 관계, 운영 이력, 기관 노하우 등 비즈니스를 차별화하는 모든 요소가 담겨 있습니다.
그러나 이러한 데이터는 일반적으로 온프레미스 시스템, 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드, 엣지 환경 전반에 분산되어 거의 기본적으로 하이브리드 설정이 됩니다. "AI를 효과적으로 활용하려면 데이터가 있는 곳, 애플리케이션이 있는 곳, 고객이 있는 모든 곳에 AI를 도입해야 합니다."라고 IBM® Infrastructure의 혁신 부문 CTO 겸 GM인 Hillery Hunter가 말합니다. "임무 수행에 필수적인 기업의 핵심을 포함합니다."
점점 인기를 얻고 있는 접근 방식 중 하나는 설계 단계부터 하이브리드 도입입니다. 즉, 사후에 여러 환경의 데이터와 시스템을 계층화하는 것이 아니라 처음부터 통합하는 전략입니다. IBM과 그 자회사인 Red Hat은 이 모델을 AI에 대한 기업 준비의 중심 기둥으로 삼고 있습니다. 이 전략을 통해 기업은 단일 서버에서 분산 시스템에 이르기까지 다양한 환경에서 예측 및 생성형 AI 모델의 전체 라이프사이클을 관리하고 모니터링합니다.
처음부터 이러한 시스템을 설계하는 것이 최적의 접근 방식이지만, 레거시 아키텍처를 연결하여 분산되고 사일로화된 데이터에 더 잘 액세스할 수 있는 것은 전적으로 가능하며, 이는 회사의 독점 데이터의 가치를 실현하는 데 필수적입니다. 실제로 IBM은 이를 위해 BNP Paribas를 비롯한 많은 기업과 협력하고 있습니다.
BNP Paribas Group CTO Jean-Michel Garcia가 무대에 올라 은행이 설계 단계부터 하이브리드 도입 모델을 적용하여 IBM과 Red Hat을 어떻게 활용했는지 설명했습니다. 이 접근 방식은 규제 및 보안 요구 사항을 충족하면서 다양한 환경에서 데이터에서 가치를 추출하려는 회사의 노력을 지원했습니다.
이 전략은 7년 동안 이어져 온 파트너십의 결과물이지만, 새로 체결한 10년 연장 계약을 통해 Garcia가 "AI 팩토리"라고 부르는 새로운 단계로 나아갈 것입니다. 이것은 대규모로 AI를 개발하고 훈련하고 배포하기 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 워크플로를 포함하는 특수 목적 인프라가 될 것입니다. 그리고 이는 "강력한 하이브리드화, 강력한 컨테이너화 플랫폼, 올바른 데이터 관리 모델이 있었기에 가능했습니다."라고 그는 덧붙입니다.
Garcia는 기업들이 Hunter의 말처럼 "AI의 약속에서 AI의 이익으로" 이동함에 따라 "AI를 빠르고 신중하게 실행하는 것"을 최우선으로 생각해야 한다고 말합니다. Hunter는 "저는 이를 안전벨트가 있는 AI라고 부르고 싶습니다."라고 덧붙였습니다.
오후 12시 30분(EDT) | 2025년 5월 7일
2년 전 Meta가 첫 번째 오픈 Llama 모델을 출시했을 때 많은 사람들은 무료로 공유되는 모델을 개발하는 데 수십억 달러를 지출하는 것이 과연 현명한 일인지에 대해 의문을 제기했습니다. 일각에서는 회사가 더 광범위한 커뮤니티를 위한 고성능 오픈 소스 모델을 개발하는 동시에 자체 제품을 위한 모델도 개발하는 것이 가능한지 의심했습니다. 그럼에도 불구하고 Meta는 개방을 통해 혁신의 속도를 높일 수 있을 것이라고 확신했습니다.
그 베팅은 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. IBM의 소프트웨어 제품 담당 수석 부사장인 Dinesh Nirmal과 Meta의 Reality Labs 및 AI 파트너십 담당 부사장인 Ash Jhaveri는 기조 연설에서 Llama 모델 시리즈의 다운로드 수가 1.2억 건에 달한다고 밝혔습니다. "오픈의 장점은 커뮤니티가 힘을 배가한다는 것입니다."라고 Jhaveri는 말했습니다. 개발자들이 프레임워크를 원했기 때문에 Meta는 Llama Stack이라는 모듈식 프레임워크를 만들었습니다. 그는 이를 "에이전트, 사후 교육, 평가 등을 플러그인할 수 있는 모듈식 도구 상자로, 이 모든 것이 레고 조각처럼 딱 맞게 조립됩니다."라고 설명했습니다.
이러한 모듈식 설계 덕분에 Meta의 Llama 스택은 AI 커뮤니티가 함께 일할 때 더 잘 작동한다는 핵심 신념을 공유하는 IBM 에 자연스럽게 어울립니다. 현재 watsonx는 Llama Stack 내에 API 제공자로 통합되어 기업들이 대규모로 생성형 AI를 개방성을 핵심으로 배포할 수 있게 되었습니다.
하지만 모든 산업이 완전히 개방되는 것은 아닙니다. Nirmal이 언급했듯이 방위, 보안 및 의료와 같은 부문은 엄격한 규정 준수, 규제 감독 및 위험 임계값의 필요성을 포함하여 다양한 제약 조건에 직면해 있습니다. Lockheed Martin의 데이터, 분석 및 AI 지원 담당 부사장인 Richard Vitek의 이야기를 들어보세요. 그는 "우리는 이러한 모든 개방형 도구를 활용하고 모든 지식의 이점을 얻을 수 있기를 원하지만 보안 위험을 노출시키지 않기를 원합니다."라고 말했습니다.
개방적 혁신과 폐쇄형 시스템 안전이라는 푸시-풀 다이나믹은 IBM이 기업이 탐색할 수 있도록 지원하고 있습니다. Nirmal은 AI 도구를 위한 엔터프라이즈 데이터를 준비하는 초기 단계에 거버넌스와 보안을 포함하는 것부터 시작한다고 말합니다. 예를 들어, 기업은 watsonx.data 플랫폼을 사용하여 독점 데이터가 수집 및 저장되는 동안 관리되도록 보장하여 처음부터 보안을 유지할 수 있습니다. 그는 가장 좋은 점은 "이제 watsonx.data 플랫폼을 통해 기업이 5분 이내에 AI 지원 데이터를 준비할 수 있다는 점"이라고 덧붙였습니다.
기조 연설은 데이터에 초점을 맞추었지만, 더 넓은 의미에서 업계 에코시스템의 강점도 강조했습니다. "저에게 미래는 단순히 개방적이냐 폐쇄적이냐의 문제가 아닙니다."라고 Jveri는 말합니다. "누구와 함께 구축하느냐가 중요합니다."
오후 2시 30분(EDT) | 2025년 5월 7일
오늘날의 기업 리더들은 단기적인 요구와 장기적인 혁신을 조화시키는 데 익숙하며, 그 위험은 매우 높습니다. IBM® Consulting의 수석 부사장인 Mohamad Ali는 Think 2025 기조 연설에서 "CEO들은 기존 운영에 자금을 지원하고 혁신에 투자해야 하는 경쟁적 압박에 직면해 있습니다."라고 말했습니다.
Ali는 2,000명의 리더를 대상으로 설문조사를 실시한 IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 연구 결과를 인용하며, CEO들이 AI를 수용하고 있을 뿐만 아니라 AI 에이전트를 적극적으로 도입하고 대규모로 구현할 준비를 하고 있다고 언급했습니다.
Ali는 리더십이 가장 많이 시험받는 부분은 분기별 성과를 보여주고 비용을 절감하며 핵심 운영을 원활하게 유지해야 한다는 압박과 차세대 도구, 데이터 아키텍처 및 인력 숙련도 향상에 투자해야 한다는 요구 사이에서 균형을 맞추는 것이라고 말합니다.
효율성과 혁신 사이의 균형을 유지하려면 비전 그 이상이 필요합니다. 또한 Heineken이나 Centora와 같은 기업은 AI의 포부를 성과로 전환하는 데 필요한 기술적 기반을 구축하고 있습니다.
세계에서 가장 상징적인 맥주 브랜드 중 하나인 Heineken은 디지털 혁신을 가속화하기 위해 AI 기반 가치 전달을 가속화하기 위해 데이터 스택을 정비하고 있습니다. Heineken Company의 최고 디지털 및 기술 책임자인 Ronald den Elzen은 회사가 여전히 "안전하고 탄력적인 디지털 백업을 구축하기 위해 해야 할 일이 많다"는 점을 단계부터 인정했습니다.
제약 회사 Centora의 수석 부사장 겸 최고 데이터 및 정보 책임자인 Pawan Verma는 이러한 아이디어를 강조했습니다. "신뢰할 수 있는 데이터, 특히 전파할 수 있는 데이터가 필요합니다."라고 그는 말합니다. "우리 업계에서 가장 중요한 것은 신뢰성과 정확성이기 때문에 매일 [데이터]를 살펴보는 문화와 결합됩니다."
두 회사 모두에게 확장가능한 그리고 신뢰할 수 있는 AI는 강력한 전사적 데이터 인프라에서 시작됩니다. 하지만 인프라만으로는 충분하지 않습니다. AI는 인간의 재능을 대체하는 것이 아니라 지원하는 방식으로 워크플로에 통합되어야 합니다.
IBM은 AI를 실제 운영에 임베딩하는 데 있어 '클라이언트 제로' 역할을 해왔습니다. 예를 들어, HR 부문에서는 100만 건의 작업을 자동화했으며, 현재 1,150만 건의 상호 작용을 통해 직원 요청의 95%를 에스컬레이션 없이 해결하고 있습니다.
IBM Consulting의 글로벌 매니징 파트너인 Neil Dhar는 "놀랍게도 놀라운 수치입니다."라고 말합니다. "그게 무슨 효과가 있을까요? 조직 전체에 걸쳐 유연하게 대응할 수 있는 세계적 수준의 HR 부서를 만들 수 있습니다. 우리는 사람들에게 힘을 실어주고, 그들이 필요한 일을 할 수 있도록 해줄 수 있습니다."
한편, 에이전트 AI는 이제 방대한 시스템 전반에서 '지능형 계층'이 되어 팀이 문제를 신속하게 해결하고 데이터를 원활하게 통합할 수 있도록 돕고 있습니다. 이것이 바로 IBM과 Oracle의 파트너십을 통해 watsonx를 워크플로에 도입한 배경입니다.
Oracle의 북미 HCM 클라우드 애플리케이션 담당 수석 부사장인 Laura-Elizabeth Ware는 "이제는 우리 삶에서 진정으로 혁신적인 시기이며, 모든 사람이 워크플로에서 AI 에이전트에 대해 생각할 필요가 있는 기회가 있는 때입니다."라고 말합니다. "하지만 HR 분야에서는 시작하기 전에도 스킬을 살펴보고 스킬 전략을 정의해야 합니다."
이러한 인력 집중은 시기적절합니다. IBV CEO 연구에 따르면 리더의 3분의 1 이상이 팀을 재교육하고 재숙련시킬 예정이며, 절반은 1년 전에는 없던 직무를 채용할 것으로 예상하고 있는 것으로 나타났습니다. 즉, 명확한 스킬 인벤토리가 중요하며, 상담원이 실제 워크플로와 스킬 세트에서 어디에 적합한지 파악하는 것이 기업 준비의 새로운 영역으로 부상하고 있습니다.
오후 5시 30분(EDT) | 2025년 5월 7일
IBM이 프롬프트를 없애려고 하는 걸까요?
Think 2025의 마지막 기조 연설에서 회사가 '생성형 컴퓨팅'이라는 새로운 개념을 소개하면서 확실히 그런 모습을 보였습니다. 생성형 컴퓨팅은 프롬프트 엔지니어링을 대규모 언어 모델(LLM)을 위한 구조화된 프로그래밍으로 대체하며, 인공 지능, 고성능 컴퓨팅 및 양자 시스템을 엔터프라이즈 IT를 위한 통합 모델로 융합하려는 광범위한 노력의 일환입니다. 먼 미래에 대한 추측보다는 즉각적이고 실제적인 유용성에 초점을 맞추고 있습니다.
IBM의 과학 및 기술 담당 이사인 Zaira Nazario는 "이것은 더 이상 꿈이 아닙니다."라고 말합니다. "우리는 이미 HPC와 양자 시스템을 연결하여 양자 중심 슈퍼컴퓨팅을 가능하게 하고 있습니다."
IBM 전문가들은 프롬프트가 복잡한 AI 시스템을 구축하는 데 사용할 수 없는 방법이 되었다고 말합니다. IBM의 AI 연구 담당 부사장인 Sriram Raghavan은 프롬프트 기반 상호작용은 너무 취약하고 모델에 따라 확장하기 어렵다고 주장했습니다.
그는 "머지않아 우리는 기도에 대한 책과 책을 많이 갖게 될 것"이라며 현재 시행되고 있는 많은 관행을 "기도를 통한 보안"이라고 불렀습니다.
반면, 생성 컴퓨팅은 개발자가 명확한 규칙, 제약 및 동작을 적용하는 런타임을 통해 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 합니다. 테스트에서 IBM의 새로운 프레임워크는 매개변수가 10억 개에 불과한 시스템을 사용하여 700억 개의 매개변수 모델에 필적하는 정확도를 달성했습니다.
IBM의 생성 컴퓨팅 접근 방식은 개발자가 자연어 대신 모듈식 구성 요소를 통해 동작을 정의할 수 있도록 함으로써 소프트웨어 엔지니어링 원칙을 AI에 적용합니다. 런타임은 다단계 생성, 엄격한 형식 지정 규칙, 모델별 라우팅과 같은 기능을 지원하며 모두 프로그래밍 방식으로 처리됩니다. 즉, 개발자는 기본 모델이 변경될 때마다 코드를 다시 작성하지 않고도 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. Raghavan은 그 결과 다양한 크기와 능력을 가진 모델에서 개발 속도가 빨라지고 보안이 향상되며 성능이 더 안정적이라고 말했습니다.
IBM은 AI 분야와 함께 양자 컴퓨팅의 경계를 발전시켜 기술 역량의 새로운 단계에 도달했습니다. IBM 펠로우이자 IBM® Quantum 부사장인 Jay Gambetta는 회사가 양자 유틸리티에 도달했으며, 이는 양자 컴퓨터가 고전 시스템으로는 시뮬레이션할 수 없는 문제를 해결할 수 있게 되었다고 말했습니다.
그는 45큐비트 프로세서와 일본의 후가쿠 슈퍼컴퓨터를 페어링하여 복잡한 분자를 시뮬레이션한 실험을 설명했는데, 그 결과는 최고의 고전적 방법과 일치하는 결과를 얻었습니다. 77큐비트 후속 연구도 비슷한 가능성을 보였습니다. Gambetta는 2026년까지 양자 이점을 입증할 것으로 예상하며, 이는 양자 시스템이 검증된 정확성으로 의미 있는 실제 문제에서 기존 컴퓨터를 능가하는 이정표입니다.
100년된 양자 역학을 맞아, Gambetta는 IBM의 양자 하드웨어 개척부터 클라우드에서 접속 가능한 최초의 양자 컴퓨터 출시에 이르기까지의 기초적인 업적이 이 새로운 시대를 선도하는 위치에 서게 했다고 언급했습니다.
Gambetta는 "데모에는 관심이 없습니다."라고 말했습니다. "우리는 실제로 작동하는 시스템을 구축하고 있습니다."
IBM® Turbonomic을 통한 애플리케이션 자원 관리의 미래
IBM은 조직이 애플리케이션 성능과 효율성 상태를 개선할 수 있도록 설계된 IBM Turbonomic의 획기적인 개선 사항을 공개합니다. IBM Turbonomic이 이제 GitHub 및 HashiCorp Terraform과 통합되어, 코드로 정의된 클라우드 기반 애플리케이션 워크로드를 안전하게 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 코드형 인프라(IaC)가 제공하는 거버넌스와 민첩성을 활용하면서 강력한 애플리케이션 성능과 효율성을 대규모로 유지할 수 있습니다.
곧 출시될 IBM watsonx Code Assistant for i 소개
IBM은 IBM® i 애플리케이션의 최신화를 가속화하기 위해 특별히 제작된 코딩 어시스턴트인 IBM watsonx Code Assistant for i를 곧 출시할 예정입니다. 통합 개발 환경(IDE)에서 직접 사용할 수 있는 AI 기반 기능을 통해 RPG 최신화 작업을 가속화하여 개발자의 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
IBM® Granite 4.0 Tiny Preview: 차세대 Granite 모델 미리보기
IBM Granite 4.0 Tiny Preview를 오픈 소스 커뮤니티에 선보이게 되어 기쁩니다. 이는 곧 출시될 Granite 4.0 언어 모델 제품군에서 가장 작은 모델의 예비 버전입니다.
에이전트형 엔터프라이즈 도입: 전체 기술 자산에서 AI 활용하기
IBM은 기업이 이를 실행에 옮길 수 있도록 watsonx Orchestrate에서 포괄적인 엔터프라이즈급 에이전트 기능 제품군을 제공하고 있습니다. 포트폴리오에는 5분 이내에 자체 에이전트 구축, 사전 구축된 도메인 에이전트, 80개 이상의 주요 엔터프라이즈 애플리케이션과의 통합, 에이전트 오케스트레이션 및 가시성이 포함됩니다.
비정형 데이터 활용을 위한 생성형 AI: watsonx.data 진화
비정형 데이터는 기업에서 가장 가치가 있지만 활용도가 낮은 리소스 중 하나입니다. IBM은 조직이 이 데이터를 활성화하여 보다 정확하고 효과적인 AI를 구동할 수 있도록 watsonx.data를 발전시키고 있습니다. 새로운 watsonx.data는 오픈 데이터 레이크하우스와 데이터 리니지 추적 및 거버넌스와 같은 데이터 패브릭 기능을 결합하여 고객이 사일로, 형식 및 클라우드 전반에서 데이터를 통합, 관리 및 활성화할 수 있도록 지원합니다. 기업은 watsonx.data를 사용하여 AI 앱과 에이전트를 비정형 데이터와 연결할 수 있습니다. 기존 RAG보다 40% 더 정확한 AI를 구현할 수 있는 것으로 나타났습니다.
IBM® webMethods Hybrid Integration: 에이전트 AI 시대를 위한 통합
IBM은 엄격한 워크플로를 지능적이고 에이전트 중심의 자동화로 대체하는 차세대 솔루션인 webMethods Hybrid Integration을 출시합니다. 이를 통해 사용자는 하이브리드 클라우드 환경에서 앱, API, B2B 파트너, 이벤트, 게이트웨이 및 파일 전송 전반에 걸쳐 통합을 관리할 수 있습니다.
Lumen과 IBM, 비즈니스를 위한 확장 가능한 AI 실현을 위해 협력
Lumen Technologies와 IBM은 IBM의 AI 제품 포트폴리오인 watsonx를 Lumen의 엣지 클라우드 인프라 및 네트워크와 통합하여 엣지에서 엔터프라이즈급 AI 솔루션을 개발하기 위한 새로운 협력을 발표했습니다.
IBM과 Oracle, 에이전틱 AI 및 하이브리드 클라우드 발전을 위한 파트너십 확대
IBM은 Oracle과 협력하여 watsonx의 기능을 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)에 도입하고 있습니다. OCI의 네이티브 AI 서비스를 활용하여, IBM과 Oracle의 기술 파트너십의 최신 이정표는 기업 전반에 걸쳐 멀티에이전트, AI 기반의 생산성 및 효율성을 높이는 새로운 시대를 열어주도록 설계되었습니다.
IBM과 Salesforce는 IBM Z에서 엔터프라이즈 데이터를 활성화하고, 고객이 에이전트형 AI를 위한 데이터를 활용할 수 있도록 지원하는 새로운 에이전트 미리보기를 제공합니다.
이를 에이전트 AI의 촉매제로 활용하기 위해 IBM과 Salesforce는 고객이 자율 AI 에이전트로 팀을 보강하는 디지털 노동 플랫폼인 Salesforce Agentforce 플랫폼에서 AI 사용 사례를 강화할 수 있도록 IBM Z 메인프레임과 Db2 데이터베이스에 있는 비즈니스 데이터에 액세스할 수 있도록 지원하고 있습니다. IBM은 또한 Salesforce 기술과 함께 작동하는 IBM watsonx Orchestrate로 구축된 새로운 에이전트와 IBM Granite 모델 성능을 소개합니다.
IBM 연구: 기업의 장애물을 헤쳐나가는 동시에 AI를 활용하는 CEO들
IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 글로벌 연구에 따르면 설문조사에 참여한 CEO들은 기술 도입 가속화로 인한 어려움에 직면하더라도 조직 전반에서 AI 솔루션을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있는 것으로 나타났습니다.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
