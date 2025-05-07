세계에서 가장 상징적인 맥주 브랜드 중 하나인 Heineken은 디지털 혁신을 가속화하기 위해 AI 기반 가치 전달을 가속화하기 위해 데이터 스택을 정비하고 있습니다. Heineken Company의 최고 디지털 및 기술 책임자인 Ronald den Elzen은 회사가 여전히 "안전하고 탄력적인 디지털 백업을 구축하기 위해 해야 할 일이 많다"는 점을 단계부터 인정했습니다.

제약 회사 Centora의 수석 부사장 겸 최고 데이터 및 정보 책임자인 Pawan Verma는 이러한 아이디어를 강조했습니다. "신뢰할 수 있는 데이터, 특히 전파할 수 있는 데이터가 필요합니다."라고 그는 말합니다. "우리 업계에서 가장 중요한 것은 신뢰성과 정확성이기 때문에 매일 [데이터]를 살펴보는 문화와 결합됩니다."

두 회사 모두에게 확장가능한 그리고 신뢰할 수 있는 AI는 강력한 전사적 데이터 인프라에서 시작됩니다. 하지만 인프라만으로는 충분하지 않습니다. AI는 인간의 재능을 대체하는 것이 아니라 지원하는 방식으로 워크플로에 통합되어야 합니다.

IBM은 AI를 실제 운영에 임베딩하는 데 있어 '클라이언트 제로' 역할을 해왔습니다. 예를 들어, HR 부문에서는 100만 건의 작업을 자동화했으며, 현재 1,150만 건의 상호 작용을 통해 직원 요청의 95%를 에스컬레이션 없이 해결하고 있습니다.

IBM Consulting의 글로벌 매니징 파트너인 Neil Dhar는 "놀랍게도 놀라운 수치입니다."라고 말합니다. "그게 무슨 효과가 있을까요? 조직 전체에 걸쳐 유연하게 대응할 수 있는 세계적 수준의 HR 부서를 만들 수 있습니다. 우리는 사람들에게 힘을 실어주고, 그들이 필요한 일을 할 수 있도록 해줄 수 있습니다."

한편, 에이전트 AI는 이제 방대한 시스템 전반에서 '지능형 계층'이 되어 팀이 문제를 신속하게 해결하고 데이터를 원활하게 통합할 수 있도록 돕고 있습니다. 이것이 바로 IBM과 Oracle의 파트너십을 통해 watsonx를 워크플로에 도입한 배경입니다.

Oracle의 북미 HCM 클라우드 애플리케이션 담당 수석 부사장인 Laura-Elizabeth Ware는 "이제는 우리 삶에서 진정으로 혁신적인 시기이며, 모든 사람이 워크플로에서 AI 에이전트에 대해 생각할 필요가 있는 기회가 있는 때입니다."라고 말합니다. "하지만 HR 분야에서는 시작하기 전에도 스킬을 살펴보고 스킬 전략을 정의해야 합니다."

이러한 인력 집중은 시기적절합니다. IBV CEO 연구에 따르면 리더의 3분의 1 이상이 팀을 재교육하고 재숙련시킬 예정이며, 절반은 1년 전에는 없던 직무를 채용할 것으로 예상하고 있는 것으로 나타났습니다. 즉, 명확한 스킬 인벤토리가 중요하며, 상담원이 실제 워크플로와 스킬 세트에서 어디에 적합한지 파악하는 것이 기업 준비의 새로운 영역으로 부상하고 있습니다.