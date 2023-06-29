디지털화는 제조 부문에 지대한 영향을 미쳐 기업이 프로세스를 최적화하고 품질을 개선하며 비용을 절감할 수 있도록 했습니다. 4차 산업혁명으로도 알려진 인더스트리 4.0은 제조업의 디지털 혁신의 최신 단계입니다. 사물인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술을 조직의 기존 제조 프로세스에 통합합니다.

Industry 4.0을 통해 제조업체는 방대한 양의 데이터에 대한 실시간 데이터 수집 및 분석을 수행하여 운영에 대한 귀중한 인사이트를 제공할 수 있습니다.

또한 조직이 장비를 보다 쉽게 관리하고 유지 관리할 수 있도록 하여 클라우드 스토리지를 활용하고 지원되는 장비 간의 통신을 촉진하여 수요 변화에 빠르게 적응할 수 있는 보다 유연하고 민첩한 제조 시스템을 구축할 수 있습니다.