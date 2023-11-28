인공 지능(AI)은 AI 라이프사이클 전반의 결정에 대한 인간의 감독, 대리인, 책임을 포함하고 균형을 이루도록 설계되어야 합니다. IBM의 신뢰와 투명성을 위한 첫 번째 원칙은 AI의 목적은 인간의 지능을 증강하는 것이라고 명시하고 있습니다. 증강된 인간 지능은 AI를 사용하여 인간의 지능을 독립적으로 작동하거나 대체하는 것이 아니라 향상시키는 것을 의미합니다. 이 모든 것은 AI 시스템을 인간으로 취급해서는 안 되며, 오히려 인간의 지능과 잠재력을 향상시킬 수 있는 지원 메커니즘으로 간주해야 한다는 것을 의미합니다.
인간의 지능을 증강하는 AI는 AI 시스템의 지원을 받더라도 결정에 대한 인간의 책임을 유지합니다. 따라서 인간은 AI 시스템과의 상호작용을 통해 역량을 약화시키는 것이 아니라 강화시켜야 합니다. AI 기술에 대한 포용적이고 공평한 접근과 포괄적인 직원 교육 및 잠재적 재교육을 지원하는 것은 공정성, 투명성, 설명 가능성, 견고성 및 개인정보 보호를 바탕으로 AI 기반 경제에 참여할 수 있도록 지원하는 IBM의 신뢰할 수 있는 AI의 핵심 요소(Pillars of Trustworthy AI)를 더욱 강화하는 것입니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
인간 지능 증강 원칙을 실행에 옮기기 위해 다음과 같은 모범 사례를 권장합니다.
인간 감독, 연구, AI 의사 결정 조정, 샘플 사용 사례 및 핵심 성과 지표에 대한 표준 및 규제 관점에 대한 자세한 내용은 아래의 인간 지능 POV 증강을 참조하세요.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.