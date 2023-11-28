인공 지능(AI)은 AI 라이프사이클 전반의 결정에 대한 인간의 감독, 대리인, 책임을 포함하고 균형을 이루도록 설계되어야 합니다. IBM의 신뢰와 투명성을 위한 첫 번째 원칙은 AI의 목적은 인간의 지능을 증강하는 것이라고 명시하고 있습니다. 증강된 인간 지능은 AI를 사용하여 인간의 지능을 독립적으로 작동하거나 대체하는 것이 아니라 향상시키는 것을 의미합니다. 이 모든 것은 AI 시스템을 인간으로 취급해서는 안 되며, 오히려 인간의 지능과 잠재력을 향상시킬 수 있는 지원 메커니즘으로 간주해야 한다는 것을 의미합니다.

인간의 지능을 증강하는 AI는 AI 시스템의 지원을 받더라도 결정에 대한 인간의 책임을 유지합니다. 따라서 인간은 AI 시스템과의 상호작용을 통해 역량을 약화시키는 것이 아니라 강화시켜야 합니다. AI 기술에 대한 포용적이고 공평한 접근과 포괄적인 직원 교육 및 잠재적 재교육을 지원하는 것은 공정성, 투명성, 설명 가능성, 견고성 및 개인정보 보호를 바탕으로 AI 기반 경제에 참여할 수 있도록 지원하는 IBM의 신뢰할 수 있는 AI의 핵심 요소(Pillars of Trustworthy AI)를 더욱 강화하는 것입니다.