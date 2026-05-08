컨텍스트 엔지니어링 솔루션

비즈니스 전반의 관리되고 실시간으로 제공되는 데이터를 활용해 AI가 추론하고, 대응하고, 실행하는 데 필요한 기업 컨텍스트를 제공하세요.

eBook 다운로드
개방형 사무실에서 책상에 앉아 컴퓨터 모니터로 작업 중인 사람. 배경에는 책상과 선반이 보입니다.

기업 데이터를 AI를 위한 신뢰할 수 있는 컨텍스트로 전환하세요.

AI에는 단순한 데이터 액세스 이상이 필요합니다. 신뢰할 수 있고 설명 가능한 작업을 수행하려면 비즈니스 의미, 거버넌스, 계보 및 실시간 신호가 필요합니다.

대부분의 기업은 이미 AI에 필요한 데이터를 보유하고 있지만, 해당 데이터는 애플리케이션, 클라우드, 웨어하우스, 레이크하우스, 문서 및 이벤트 스트림 전반에 분산되어 있습니다. IBM은 개방형 데이터 액세스, 데이터 인텔리전스, 거버넌스 및 실시간 이벤트를 결합해 데이터를 신뢰할 수 있는 컨텍스트로 통합함으로써 AI 시스템이 더욱 정확하고 관련성 높으며 실행 가능한 결과를 생성할 수 있도록 지원합니다.

AI에 컨텍스트가 필요한 이유

데이터에 비즈니스 의미, 거버넌스 및 실시간 인식 기능이 부족하면 AI 이니셔티브는 정체됩니다. 컨텍스트 엔지니어링은 분산된 기업 데이터를 신뢰할 수 있는 AI 준비형 컨텍스트로 전환함으로써 이러한 과제를 해결합니다.
기업 데이터는 분산되어 있습니다. 

기업 데이터가 애플리케이션, 클라우드, 웨어하우스, 레이크하우스, 문서 및 스트림 전반에 분산되어 있으면 AI는 제대로 작동하기 어렵습니다. 컨텍스트 엔지니어링은 데이터가 저장된 위치를 유지한 채 분산 데이터를 통합 액세스할 수 있도록 해 AI가 완전하고 연결된 컨텍스트를 기반으로 추론할 수 있게 합니다.
비즈니스 의미가 일관되지 않습니다.

정의, 메타데이터 및 계보가 시스템마다 다르면 AI는 데이터를 일관되게 해석하거나 결과를 설명할 수 없습니다. 컨텍스트 엔지니어링은 공통된 비즈니스 의미를 구축해 AI가 정확하게 추론하고 신뢰할 수 있으며 설명 가능한 결과를 제공하도록 지원합니다.
거버넌스가 AI 실행과 분리되어 있습니다. 

거버넌스 정책은 AI가 런타임에 사용하는 시스템 외부에 존재하는 경우가 많아 신뢰와 제어에 공백이 발생합니다. 컨텍스트 엔지니어링은 거버넌스, 액세스 및 계보를 AI 데이터 액세스에 직접 내장해 규정을 준수하고 신뢰할 수 있는 AI를 대규모로 지원합니다.
실시간 신호가 부족합니다. 
AI 인사이트는 정적 데이터에만 기반할 경우 빠르게 구식이 됩니다. 컨텍스트 엔지니어링은 실시간 및 스트리밍 데이터를 통합해 AI 애플리케이션과 에이전트가 변화에 시의적절하고 관련성 높은 방식으로 대응할 수 있도록 합니다.

관련 제품

이러한 IBM 제품은 함께 컨텍스트 엔지니어링 기반을 구성하며, 기업 데이터, 비즈니스 의미, 거버넌스 및 실시간 신호를 연결해 AI가 신뢰할 수 있고 설명 가능한 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다.
IBM watsonx.data

성능과 AI 준비성을 위해 설계된 개방형 하이브리드 데이터 기반인 IBM watsonx.data를 통해 정형 데이터와 비정형 데이터에 대한 액세스를 통합하세요.

watsonx.data 살펴보기
IBM watsonx.data 기반 OpenRAG

watsonx.data 기반 OpenRAG는 개방형 연합 액세스를 통해 AI를 관리된 비정형 데이터에 연결하며, 런타임에 정책을 적용합니다.

OpenRAG 소개
IBM Confluent

IBM Confluent를 통해 데이터를 실시간으로 스트리밍, 연결, 처리 및 관리하세요. 이제 IBM의 일부가 된 Apache Kafka 개발진이 설계한 프라이빗 클라우드 플랫폼 IBM.

IBM Confluent 살펴보기
IBM watsonx.data intelligence

AI 기반 검색, 메타데이터 관리 및 자동화 툴을 사용하여 기업 전체에서 데이터를 더 쉽게 찾고, 이해하고, 신뢰할 수 있도록 합니다.

watsonx.data intelligence 살펴보기
관련 서비스

하이브리드 환경 전반에서 분석, AI 및 AI 에이전트를 지원하는 AI 준비형 데이터 기반을 설계하고 구현하세요.

IBM 데이터 및 AI 컨설팅 서비스 살펴보기
파란색과 보라색 톤의 연결된 도형, 아이콘 및 흐름 선이 있는 추상 인터페이스에서 원형 노드를 터치하는 손.

규정 준수와 신뢰를 지원하는 거버넌스 모델을 통해 책임 있는 생성형 AI 활용 체계를 구축하세요.

IBM AI 거버넌스 컨설팅 서비스 살펴보기
기하학적 도형의 세로선과 원형 노드를 향해 뻗어 있는 손이 있는 추상 일러스트.

비즈니스 목표와 데이터 세트에 맞춘 데이터 분석 솔루션을 통해 인사이트를 더욱 빠르게 발견하세요.

IBM 데이터 및 분석 컨설팅 서비스 살펴보기
밝은 배경 위에 보라색에서 파란색으로 전환되는 반투명 패널이 대각선으로 겹쳐진 추상 일러스트.

리소스

밝은 배경 위에 별 모양을 형성하는 파란색 물결 윤곽선 추상 일러스트.
컨텍스트 엔지니어링은 기업용 AI 에이전트에 부족했던 인프라 계층입니다. 데이터 리더를 위한 전자책을 읽어보세요.
밝은 배경 위에 부드러운 주황색과 분홍색 톤의 곡선형 반투명 아치가 있는 추상 일러스트.
데이터를 비즈니스 인사이트로 전환하세요. 1,700명의 최고데이터책임자(CDO)를 대상으로 한 새로운 글로벌 설문조사는 AI 성과 경쟁에서 C레벨 리더가 반드시 갖춰야 할 핵심 요소를 보여줍니다.
밝은 배경 위에 세 개의 투명한 둥근 사각 프레임이 겹쳐진 추상 3D 일러스트.
AI에는 데이터 문제가 있습니다. 데이터에는 AI 솔루션이 필요합니다. AI 준비형 데이터를 위한 데이터 리더 가이드를 읽어보세요.
밝은 배경 위에 서로 얽힌 반투명 파란색 루프가 구 형태를 이루는 추상 3D 일러스트.
IBM이 2025 Gartner Magic Quadrant 메타데이터 관리 솔루션 부문 리더로 선정되었습니다.
밝은 배경 위에 서로 얽힌 반투명 보라색 루프가 구 형태를 이루는 추상 3D 일러스트.
오픈소스 검색 및 분석 엔진을 사용해 다양한 데이터 소스의 데이터를 인덱싱, 쿼리 및 분석하세요.
다음 단계 안내

AI가 실험 단계에서 운영 단계로 전환하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 데이터 기반 구축을 시작하세요.

  1. 사용 사례에 대해 전문가와 상담하기
  2. watsonx.data 무료로 사용해 보기