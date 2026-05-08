컨텍스트 엔지니어링 솔루션

AI에는 단순한 데이터 액세스 이상이 필요합니다. 신뢰할 수 있고 설명 가능한 작업을 수행하려면 비즈니스 의미, 거버넌스, 계보 및 실시간 신호가 필요합니다.

대부분의 기업은 이미 AI에 필요한 데이터를 보유하고 있지만, 해당 데이터는 애플리케이션, 클라우드, 웨어하우스, 레이크하우스, 문서 및 이벤트 스트림 전반에 분산되어 있습니다. IBM은 개방형 데이터 액세스, 데이터 인텔리전스, 거버넌스 및 실시간 이벤트를 결합해 데이터를 신뢰할 수 있는 컨텍스트로 통합함으로써 AI 시스템이 더욱 정확하고 관련성 높으며 실행 가능한 결과를 생성할 수 있도록 지원합니다.