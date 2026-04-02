Confluent, IBM

IBM과 Confluent는 함께 이벤트 기반 애플리케이션, 분석 및 AI를 위한 데이터 기반을 한 단계 발전시키고 있습니다. 이번 협업은 업계를 선도하는 Confluent의 스트리밍 플랫폼과 IBM의 하이브리드 클라우드, 데이터 및 AI 역량을 결합하여, 데이터를 대규모로 가치로 전환할 수 있는 기업용 핵심 기반을 제공합니다.