Confluent, IBM

Apache Kafka의 공동 창립자들이 설계한 플랫폼으로, 데이터를 스트리밍하고 연결하며 처리하고 관리할 수 있는 실시간 플랫폼으로, 현재는 IBM의 일부입니다.
IBM과 Confluent는 함께 이벤트 기반 애플리케이션, 분석 및 AI를 위한 데이터 기반을 한 단계 발전시키고 있습니다. 이번 협업은 업계를 선도하는 Confluent의 스트리밍 플랫폼과 IBM의 하이브리드 클라우드, 데이터 및 AI 역량을 결합하여, 데이터를 대규모로 가치로 전환할 수 있는 기업용 핵심 기반을 제공합니다.
실시간 상황별 데이터를 활용하여 실험 단계에서 실제 운영 단계로 전환하고 성능과 정확도를 향상시키세요.
거버넌스가 적용된 재사용 가능한 실시간 데이터를 기반으로 새로운 제품과 이니셔티브를 더욱 빠르게 출시하세요.
포인트 투 포인트, 배치 및 스트리밍 파이프라인을 하나의 미래 지향적 플랫폼으로 통합하여 더 낮은 비용으로 모든 기능을 수행할 수 있습니다.
Confluent Cloud의 99.99% 가용성 SLA를 기반으로 GBps 이상의 워크로드를 처리하면서 즉시 확장되는 탁월한 안정성을 제공합니다.
Confluent에서 관리하는 Apache Flink 서비스를 통해 데이터를 실시간으로 대규모 처리 및 변환하여 저지연 분석, 클라우드 네이티브 애플리케이션 및 민첩한 AI를 구현합니다.
Tableflow를 통해 데이터 스트림을 데이터 레이크용 오픈 테이블로 전환할 수 있으며 몇 번의 클릭만으로 컴퓨팅 비용을 최대 50% 절감하고 분석 데이터의 최신성을 향상시킬 수 있습니다.
과거 데이터를 학습하고 새로운 정보를 즉시 처리하며 운영 환경에서 실시간 의사결정을 제공하는 재현 가능한 AI 시스템을 구축할 수 있습니다.
계보 추적, 정책 적용 및 품질 제어를 갖춘 지속적으로 업데이트되는 기업 데이터를 기반으로 모든 모델, 에이전트 및 워크플로가 실행되도록 보장합니다.
하이브리드 환경 전반에서 신뢰할 수 있는 트랜잭션 메시징과 최신 통합 및 오케스트레이션을 결합합니다.
트랜잭션 소스에서 실시간 이벤트를 식별 및 생성하고 트랜잭션 데이터를 스트리밍하여 실시간 분석, 자동화 및 AI를 지원합니다.
실시간 이벤트 스트림을 정형 데이터 및 비정형 데이터와 통합하여 하이브리드 기업 전반에 신뢰할 수 있는 AI 준비 데이터를 제공합니다.
이벤트 스트리밍과 기업 Integration을 통합하여 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션, 데이터 및 시스템을 연결합니다.
미션 크리티컬한 IBM® Z 트랜잭션 및 기준 시스템에 실시간 이벤트 스트리밍을 적용합니다. 메인프레임 트랜잭션과 이벤트를 Kafka 기반 아키텍처로 안전하게 스트리밍합니다.