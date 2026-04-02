Confluent, IBM

Apache Kafka의 공동 창립자들이 설계한 플랫폼으로, 데이터를 스트리밍하고 연결하며 처리하고 관리할 수 있는 실시간 플랫폼으로, 현재는 IBM의 일부입니다.

기업 AI를 가속화하는 데이터 스트리밍 플랫폼

IBM과 Confluent는 함께 이벤트 기반 애플리케이션, 분석 및 AI를 위한 데이터 기반을 한 단계 발전시키고 있습니다. 이번 협업은 업계를 선도하는 Confluent의 스트리밍 플랫폼과 IBM의 하이브리드 클라우드, 데이터 및 AI 역량을 결합하여, 데이터를 대규모로 가치로 전환할 수 있는 기업용 핵심 기반을 제공합니다.
비즈니스 영향
실시간 AI 강화

실시간 상황별 데이터를 활용하여 실험 단계에서 실제 운영 단계로 전환하고 성능과 정확도를 향상시키세요.

 GEP에서 14배 향상된 예측 성능 확인하기
시장 출시 시간 단축

거버넌스가 적용된 재사용 가능한 실시간 데이터를 기반으로 새로운 제품과 이니셔티브를 더욱 빠르게 출시하세요.

 Notion이 매일 1억 명 이상의 사용자를 지원하는 방식 확인
인프라 비용 감소

포인트 투 포인트, 배치 및 스트리밍 파이프라인을 하나의 미래 지향적 플랫폼으로 통합하여 더 낮은 비용으로 모든 기능을 수행할 수 있습니다.

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웨비나 | 2026년 4월 7일 | 신뢰할 수 있는 실시간 데이터로 에이전틱 AI 강화
IBM과 Confluent 전문가가 실시간 데이터 흐름과 기업 수준의 거버넌스 및 복원력을 결합하는 방법을 설명합니다.
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데이터 스트리밍 플랫폼 기능

클라우드 네이티브 확장성

Confluent Cloud의 99.99% 가용성 SLA를 기반으로 GBps 이상의 워크로드를 처리하면서 즉시 확장되는 탁월한 안정성을 제공합니다.

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120개 이상의 네이티브 통합

사전 구축된 Kafka 커넥터를 통해 기존 데이터베이스와 최신 클라우드 서비스를 전체 에코시스템 전반에서 원활하게 연결합니다.

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스트림 네이티브 거버넌스 제품군

내장된 거버넌스 및 품질 툴을 통해 애플리케이션이 신뢰할 수 있고 안전하며 규정을 준수하는 데이터를 기반으로 동작하도록 보장합니다.

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고급 스트림 처리

Confluent에서 관리하는 Apache Flink 서비스를 통해 데이터를 실시간으로 대규모 처리 및 변환하여 저지연 분석, 클라우드 네이티브 애플리케이션 및 민첩한 AI를 구현합니다.

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스트림-테이블 자동화

Tableflow를 통해 데이터 스트림을 데이터 레이크용 오픈 테이블로 전환할 수 있으며 몇 번의 클릭만으로 컴퓨팅 비용을 최대 50% 절감하고 분석 데이터의 최신성을 향상시킬 수 있습니다.

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컨텍스트 기반 AI를 위한 스트리밍 서비스

과거 데이터를 학습하고 새로운 정보를 즉시 처리하며 운영 환경에서 실시간 의사결정을 제공하는 재현 가능한 AI 시스템을 구축할 수 있습니다.

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사용 사례
AI 지원 실시간 데이터

계보 추적, 정책 적용 및 품질 제어를 갖춘 지속적으로 업데이트되는 기업 데이터를 기반으로 모든 모델, 에이전트 및 워크플로가 실행되도록 보장합니다.
이벤트 기반 자동화

하이브리드 환경 전반에서 신뢰할 수 있는 트랜잭션 메시징과 최신 통합 및 오케스트레이션을 결합합니다.
현대화된 메인프레임 활성화

트랜잭션 소스에서 실시간 이벤트를 식별 및 생성하고 트랜잭션 데이터를 스트리밍하여 실시간 분석, 자동화 및 AI를 지원합니다.
함께하는 시너지 Confluent + IBM watsonx.data

실시간 이벤트 스트림을 정형 데이터 및 비정형 데이터와 통합하여 하이브리드 기업 전반에 신뢰할 수 있는 AI 준비 데이터를 제공합니다.

  • 개방형 하이브리드 데이터 기반에서 이동 중인 데이터와 저장된 기업 데이터를 결합
  • 메타데이터, 계보 및 정책 기반 컨텍스트를 추가하여 데이터를 신뢰 가능하고 재사용 가능하며 AI에 적합하게 구성
  • 기업 전반의 애플리케이션, 분석 및 AI 에이전트에 거버넌스가 적용된 데이터 제품 제공
 Confluent + IBM Integration

이벤트 스트리밍과 기업 Integration을 통합하여 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션, 데이터 및 시스템을 연결합니다.

  • 확장 가능한 이벤트 기반 백본을 통해 분산된 통합 아키텍처 전반에서 이벤트를 스트리밍하고 통합합니다.
  • 이벤트 스트리밍, API, B2B/EDI, iPaaS 및 IBM® MQ 전반에 걸친 포괄적인 통합 패턴 구현
  • 실시간 데이터 흐름을 통해 자동화와 비즈니스 대응 속도 가속화
 Confluent + IBM Z

미션 크리티컬한 IBM® Z 트랜잭션 및 기준 시스템에 실시간 이벤트 스트리밍을 적용합니다. 메인프레임 트랜잭션과 이벤트를 Kafka 기반 아키텍처로 안전하게 스트리밍합니다.

  • 메인프레임 트랜잭션과 이벤트를 Kafka 기반 아키텍처로 안전하게 스트리밍
  • 핵심 시스템에 영향을 주지 않으면서 IBM Z 데이터를 클라우드 애플리케이션, 분석 및 AI와 실시간으로 통합
  • 신뢰할 수 있는 기업 이벤트 스트림을 기반으로 민첩한 디지털 경험과 자동화 구현
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