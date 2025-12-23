데이터를 비즈니스 인사이트로 전환

AI 약속의 비즈니스 가치를 극대화해야 한다는 압박을 받고 있는 데이터 리더는 관리되고 접근 가능하며 엔지니어링된 데이터에 우선순위를 두어야 합니다.

데이터 리더들은 AI 시대를 이끌어갈 준비가 되어 있을까요?

1,700명의 CDO를 대상으로 한 새로운 글로벌 설문조사에 따르면 역할은 확대되고 있지만 여전히 전략 및 운영상의 문제를 안고 있는 것으로 나타났습니다.

 살펴보기

주요 이점

26%

데이터 역량이 새로운 AI 지원 수익원을 창출할 수 있다고 생각하는 CDO의 비율1

 81%

AI를 위해 데이터를 중앙 집중화하는 대신 데이터에 AI를 도입한다고 응답한 CDO의 비율1

 79%

여전히 AI 에이전트를 확장하고 관리하는 방법을 정의하려고 노력하는 CDO의 비율1

 82%

작년에는 없었던 데이터 역할을 채용하고 있는 CDO의 비율(대체로 생성형 AI와 관련된 역할임)1

성공을 위한 조치 취하기

최고 경영진 데이터 리더는 AI 성과를 위한 경쟁에서 타협할 수 없는 상황에 직면해 있습니다. 적절한 조치를 취하면 성공을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.
컴퓨터 앞에 서 있는 클라우드 개발자
데이터를 AI의 연료로 활용

AI의 성과는 비즈니스 목표에 부합하는 양질의 데이터에 달려 있습니다. 동영상, 프레젠테이션, 이메일 등 비정형 데이터에 접근하고 이를 보강하세요.
서버룸에서 배지와 클립보드를 들고 토론하는 두 사람
데이터와 AI 모두에 대해 엄격한 규율을 지키기

보안 및 거버넌스 팀은 복잡성이 증가함에 따라 협력해야 합니다. 인력, 프로세스 및 기술을 통합하여 채택, 혁신 및 ROI를 가속화하세요.
사무실 동료들이 노트북을 보고 있는 모습 - 보안 및 거버넌스 세션
직원에게 인사이트에 대한 접근 권한 부여

시기적절한 데이터가 없으면 의사 결정이 지연됩니다. 안전한 관리형 데이터에 접근하여 중앙 집중식 데이터 팀에 대한 의존도를 줄이고 결과를 더 빠르게 얻을 수 있습니다.
모니터가 있는 방에서 태블릿을 보며 AI 자동화에 대해 논의하고 있는 3명
데이터와 기술을 하나의 분야로 취급

CIO, CDO, CTO는 우선순위를 조정하여 투자를 활용하고 통합을 단순화하며 AI 지원 데이터를 대규모로 제공하여 진정한 비즈니스 가치를 창출해야 합니다.  
보고서: 최고 경영진이 정보를 영향력으로 전환하는 방법

오늘날 AI 경제에서 성공은 데이터를 비즈니스 성과로 연결하는 데 달려 있으며, CDO 중 92%가 이에 동의하지만, 그중 3분의 1만이 이를 잘 해내고 있다고 생각합니다.

이 보고서는 산업과 지역에 걸쳐 1,700명의 CDO를 대상으로 실시한 설문조사 데이터를 바탕으로 조직이 앞서 나가기 위해 필요한 실행 가능한 인사이트와 타협할 수 없는 요소를 제시합니다.

하늘이 비치는 유리 고층 빌딩
다음 단계 안내 

CDO 중 92%가 AI의 성공이 데이터를 비즈니스 성과에 연결하는 데 달려 있다는 데 동의하는 이유를 알아보세요.

 보고서 다운로드
각주

