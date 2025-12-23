AI 약속의 비즈니스 가치를 극대화해야 한다는 압박을 받고 있는 데이터 리더는 관리되고 접근 가능하며 엔지니어링된 데이터에 우선순위를 두어야 합니다.
1,700명의 CDO를 대상으로 한 새로운 글로벌 설문조사에 따르면 역할은 확대되고 있지만 여전히 전략 및 운영상의 문제를 안고 있는 것으로 나타났습니다.
데이터 역량이 새로운 AI 지원 수익원을 창출할 수 있다고 생각하는 CDO의 비율1
AI를 위해 데이터를 중앙 집중화하는 대신 데이터에 AI를 도입한다고 응답한 CDO의 비율1
여전히 AI 에이전트를 확장하고 관리하는 방법을 정의하려고 노력하는 CDO의 비율1
작년에는 없었던 데이터 역할을 채용하고 있는 CDO의 비율(대체로 생성형 AI와 관련된 역할임)1
최고 경영진 데이터 리더는 AI 성과를 위한 경쟁에서 타협할 수 없는 상황에 직면해 있습니다. 적절한 조치를 취하면 성공을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.
오늘날 AI 경제에서 성공은 데이터를 비즈니스 성과로 연결하는 데 달려 있으며, CDO 중 92%가 이에 동의하지만, 그중 3분의 1만이 이를 잘 해내고 있다고 생각합니다.
이 보고서는 산업과 지역에 걸쳐 1,700명의 CDO를 대상으로 실시한 설문조사 데이터를 바탕으로 조직이 앞서 나가기 위해 필요한 실행 가능한 인사이트와 타협할 수 없는 요소를 제시합니다.
CDO 중 92%가 AI의 성공이 데이터를 비즈니스 성과에 연결하는 데 달려 있다는 데 동의하는 이유를 알아보세요.