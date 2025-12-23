오늘날 AI 경제에서 성공은 데이터를 비즈니스 성과로 연결하는 데 달려 있으며, CDO 중 92%가 이에 동의하지만, 그중 3분의 1만이 이를 잘 해내고 있다고 생각합니다.

이 보고서는 산업과 지역에 걸쳐 1,700명의 CDO를 대상으로 실시한 설문조사 데이터를 바탕으로 조직이 앞서 나가기 위해 필요한 실행 가능한 인사이트와 타협할 수 없는 요소를 제시합니다.