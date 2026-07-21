반복적인 작업을 간소화하고 인지 부하를 줄여 개발자가 더 높은 가치의 엔지니어링 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다.개발자는 챗봇이나 다른 유형의 명령어를 사용하여 코드 생성은 물론, 코드 품질을 보장하는 단위 테스트 생성, 코드 변환, 자동 완성, 문서화, 코드 이해 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 사용 사례에 따라 하나 이상의 AI 코딩 도구를 선택할 수 있습니다.