AI 기반 소프트웨어 개발 툴로 구축부터 출시, 확장까지 지원
애플리케이션을 안심하고 개발하고, 현대화하며, 관리하세요.
소프트웨어 개발에서 AI는 단순한 코드 생성을 넘어 소프트웨어 제공 방식을 혁신하고 있습니다. IBM의 솔루션은 개발 수명 주기 전반에 AI 지원 워크플로를 적용하여 시스템 이해도를 높이고, 배포를 조율하며, 거버넌스를 내재화하고, 지속적이고 복원력 있는 소프트웨어의 대규모 발전을 지원합니다.
AI를 개별적인 코드 작업에만 활용하는 데 그치지 않고 계획 수립, 리팩터링, 테스트 및 파이프라인까지 개발 전반에 적용하여 변경 사항이 시스템 전체에 안정적으로 반영되도록 지원합니다.
시스템 무결성을 유지하면서 배포를 가속화해 기술 부채를 줄이고, 안전하게 리팩터링하며, 대규모 코드베이스 전반에서 일관성을 유지합니다.
분석 기능을 활용해 SDLC 전반을 계측함으로써 사용 현황을 추적하고, 리소스를 최적화하며, AI 도입을 측정 가능한 엔지니어링 성과와 연계합니다.
개발 초기부터 정책 적용과 안전한 코딩 방식을 내재화하여 문제를 조기에 발견하고, 재작업을 줄이며, 팀의 개발 속도를 저해하지 않으면서 개발을 표준화합니다.
반복적인 작업을 간소화하고 인지 부하를 줄여 개발자가 더 높은 가치의 엔지니어링 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다.개발자는 챗봇이나 다른 유형의 명령어를 사용하여 코드 생성은 물론, 코드 품질을 보장하는 단위 테스트 생성, 코드 변환, 자동 완성, 문서화, 코드 이해 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 사용 사례에 따라 하나 이상의 AI 코딩 도구를 선택할 수 있습니다.
AI 기반 개발로 애플리케이션을 현대화하여 배포를 가속화하고 비용을 절감하며, 민첩성을 갖춘 복원력 높은 클라우드 네이티브 시스템을 구축합니다.
기본으로 제공되는 거버넌스를 바탕으로 플랫폼 전반에서 AI 에이전트를 통합하고 오케스트레이션하여 분산된 툴을 안전하고 확장 가능하며 엔터프라이즈 환경에 적합한 결과물로 전환합니다.
통합 거버넌스를 통해 신뢰할 수 있는 AI를 대규모로 구현하고, 모델 전반에 자동화된 제어 기능을 내재화하여 위험을 줄이고 규정을 준수하는 혁신을 가속화합니다.
Blue Pearl은 아키텍처의 무결성을 유지하면서 코드 분석, 리팩터링 및 테스트를 자동화하여 복잡한 애플리케이션을 빠르면 3일 만에 현대화했습니다.
APIS IT는 코드 분석, 리팩터링 및 최신 아키텍처로의 전환을 자동화하여 레거시 시스템 현대화에 걸리던 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축했습니다.
데이터 센터 비용은 이전 수준의 약 20%로 절감되고 시스템 가동 시간은 99%를 초과하여 비즈니스 크리티컬 운영의 안정성이 강화되었습니다.
윔블던의 대표적인 팬 대면 혁신은 경기 후 팬들과 실시간 동반자 역할을 하도록 설계된 AI 기반 어시스턴트 Match Chat입니다.