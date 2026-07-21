AI 기반 소프트웨어 개발

AI 기반 소프트웨어 개발 툴로 구축부터 출시, 확장까지 지원

가이드: AI 코딩부터 배포까지
Cognos Analytics를 위한 에이전틱 AI

AI로 소프트웨어 개발 수명 주기 현대화

애플리케이션을 안심하고 개발하고, 현대화하며, 관리하세요.

소프트웨어 개발에서 AI는 단순한 코드 생성을 넘어 소프트웨어 제공 방식을 혁신하고 있습니다. IBM의 솔루션은 개발 수명 주기 전반에 AI 지원 워크플로를 적용하여 시스템 이해도를 높이고, 배포를 조율하며, 거버넌스를 내재화하고, 지속적이고 복원력 있는 소프트웨어의 대규모 발전을 지원합니다.

 

인포그래픽: AI 지원 소프트웨어 개발
SDLC 전반에서 작동하는 AI

AI를 개별적인 코드 작업에만 활용하는 데 그치지 않고 계획 수립, 리팩터링, 테스트 및 파이프라인까지 개발 전반에 적용하여 변경 사항이 시스템 전체에 안정적으로 반영되도록 지원합니다.
회귀 없이 이루어지는 현대화 

시스템 무결성을 유지하면서 배포를 가속화해 기술 부채를 줄이고, 안전하게 리팩터링하며, 대규모 코드베이스 전반에서 일관성을 유지합니다.
명확한 지표를 기반으로 한 비용 관리

분석 기능을 활용해 SDLC 전반을 계측함으로써 사용 현황을 추적하고, 리소스를 최적화하며, AI 도입을 측정 가능한 엔지니어링 성과와 연계합니다.
기본으로 제공되는 보안 및 거버넌스 

개발 초기부터 정책 적용과 안전한 코딩 방식을 내재화하여 문제를 조기에 발견하고, 재작업을 줄이며, 팀의 개발 속도를 저해하지 않으면서 개발을 표준화합니다.

관련 제품

반복적인 작업을 간소화하고 인지 부하를 줄여 개발자가 더 높은 가치의 엔지니어링 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다.개발자는 챗봇이나 다른 유형의 명령어를 사용하여 코드 생성은 물론, 코드 품질을 보장하는 단위 테스트 생성, 코드 변환, 자동 완성, 문서화, 코드 이해 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 사용 사례에 따라 하나 이상의 AI 코딩 도구를 선택할 수 있습니다.
IBM Bob
기능 개발부터 레거시 시스템 현대화, 안전하고 높은 품질의 배포에 이르기까지 복잡한 작업을 자동화하여 소프트웨어 개발을 가속화합니다.
IBM Instana
DevOps 및 엔지니어링 팀을 위해 AI 기반의 간편한 관측 가능성을 제공하여 인사이트를 자동으로 도출하고 성능, 안정성 및 효율성을 향상합니다.
Terraform
클라우드, 데이터 센터 및 SaaS 전반에서 프로비저닝을 자동화하여 단일 워크플로로 인프라의 전체 수명 주기를 관리할 수 있도록 지원합니다.

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다음 단계 안내

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