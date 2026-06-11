AI 기반 혁신을 위해 IT를 현대화하는 MONO-X

MONO-X는 일본에 본사를 둔 기술 회사이자 IBM 비즈니스 파트너로, 기업이 비즈니스 연속성을 유지하면서 미션 크리티컬 시스템을 현대화할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 마이그레이션과 AI 기반 혁신에 대한 고객의 요구가 증가함에 따라 MONO-X는 IBM i 워크로드를 실행하는 조직에 보다 민첩하고, 탄력적이고 지속 가능한 현대화 접근 방식을 제공해야 할 필요성을 인식했습니다.

MONO-X의 많은 고객은 민첩성이 제한되고 수동 작업이 필요하고 지식 이전을 점점 더 어렵게 만드는 오래된 온프레미스 인프라에 의존했습니다. 기존 IBM i 자산의 가치를 보존하면서 현대화를 지원하기 위해 고객은 운영 복잡성을 줄이고 AI 기술을 더 빠르게 채택할 수 있는 안전한 클라우드 기반이 필요했습니다. 이러한 접근 방식이 없으면 인프라 비용과 운영 위험 증가로 인해 혁신과 미래의 성장이 저해될 수 있습니다.