AI 기반 혁신을 위해 IT를 현대화하는 MONO-X

MONO-X는 IBM® Cloud 및 Power Virtual Server를 사용하여 비용을 절감하고 탄력성을 강화하여 AI 채택을 가속화합니다
MONO-X는 일본에 본사를 둔 기술 회사이자 IBM 비즈니스 파트너로, 기업이 비즈니스 연속성을 유지하면서 미션 크리티컬 시스템을 현대화할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 마이그레이션과 AI 기반 혁신에 대한 고객의 요구가 증가함에 따라 MONO-X는 IBM i 워크로드를 실행하는 조직에 보다 민첩하고, 탄력적이고 지속 가능한 현대화 접근 방식을 제공해야 할 필요성을 인식했습니다.
MONO-X의 많은 고객은 민첩성이 제한되고 수동 작업이 필요하고 지식 이전을 점점 더 어렵게 만드는 오래된 온프레미스 인프라에 의존했습니다. 기존 IBM i 자산의 가치를 보존하면서 현대화를 지원하기 위해 고객은 운영 복잡성을 줄이고 AI 기술을 더 빠르게 채택할 수 있는 안전한 클라우드 기반이 필요했습니다. 이러한 접근 방식이 없으면 인프라 비용과 운영 위험 증가로 인해 혁신과 미래의 성장이 저해될 수 있습니다.
MONO-X는 IBM과의 협력을 통해 IBM Cloud 및 IBM Power Virtual Server를 기반으로 구축된 하이브리드 클라우드 현대화 접근 방식을 제공했습니다. MONO-X는 이러한 아키텍처를 기반으로 IBM Cloud의 복잡성을 흡수하고 고객에게 온프레미스 IBM i 환경에서 클라우드까지 단순하고 가치가 높은 경로를 제공하도록 설계된 관리 서비스인 PVS One을 개발했습니다.
MONO-X는 IBM Cloud를 통합 레이어로 사용하고 Power Virtual Server를 핵심 인프라로 사용하여, 고객이 수동 워크로드를 자동화하고 지속가능성을 개선하고 시스템 복원성을 강화할 수 있도록 지원했습니다. 또한 이 솔루션은 IBM® watsonx Orchestrate와의 통합을 통한 최신 개발을 지원함으로써 IBM® Bob과 같은 AI 에이전트가 보다 자율적으로 운영될 수 있도록 지원했습니다. MONO-X는 Cobol 기반 시스템과 최신 AI 서비스 간의 원활한 통합을 지원함으로써 미래에 대비한 단일 아키텍처 내에서 레거시와 혁신이 공존할 수 있는 방법을 보여주었습니다.
PVS One을 통해 제공되는 하이브리드 클라우드 환경을 통해 MONO-X 고객은 비용 효율성, 안정성 및 혁신 속도 측면에서 눈에 띄는 개선을 달성했습니다. 데이터 센터 비용은 이전 수준의 약 20%로 절감되고 시스템 가동 시간은 99%를 초과하여 비즈니스 크리티컬 운영의 안정성이 강화되었습니다.
기존 온프레미스 환경에서는 거의 3개월이 걸렸던 AI 에이전트 개발 환경을 이제 약 2시간 만에 프로비저닝할 수 있습니다. 또한 이 솔루션을 통해 운영을 자동화하고, 지식 이전을 개선하고, 현대화 주기를 단축할 수 있었습니다. 따라서 고객은 IBM i 자산의 가치를 보존하는 동시에 AI 기술을 핵심 시스템에 빠르게 통합하여 지속 가능한 성장과 지속적인 디지털 혁신을 위해 포지셔닝할 수 있습니다.
MONO-X는 기업의 디지털 혁신 및 핵심 시스템 현대화를 전문으로 하는 일본 소재 기술 기업입니다. 이 기업은 '표준을 재정립한다'는 철학을 바탕으로 클라우드 마이그레이션, 자율 소프트웨어 및 AI 기반 솔루션을 사용하여 미션 크리티컬 시스템을 현대화합니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 5월.
IBM, IBM 로고, IBM Bob, IBM Cloud, IBM Power Virtual Server 및 IBM watsonx Orchestrate는 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 다를 수 있습니다.