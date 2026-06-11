AI 기반 혁신을 위해 IT를 현대화하는 MONO-X

MONO-X는 IBM® Cloud 및 Power Virtual Server를 사용하여 비용을 절감하고 탄력성을 강화하여 AI 채택을 가속화합니다

서버실에서 작업 중인 사람들
고객이 레거시 시스템을 현대화하여 비즈니스를 확장하도록 지원

MONO-X는 일본에 본사를 둔 기술 회사이자 IBM 비즈니스 파트너로, 기업이 비즈니스 연속성을 유지하면서 미션 크리티컬 시스템을 현대화할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 마이그레이션과 AI 기반 혁신에 대한 고객의 요구가 증가함에 따라 MONO-X는 IBM i 워크로드를 실행하는 조직에 보다 민첩하고, 탄력적이고 지속 가능한 현대화 접근 방식을 제공해야 할 필요성을 인식했습니다.

MONO-X의 많은 고객은 민첩성이 제한되고 수동 작업이 필요하고 지식 이전을 점점 더 어렵게 만드는 오래된 온프레미스 인프라에 의존했습니다. 기존 IBM i 자산의 가치를 보존하면서 현대화를 지원하기 위해 고객은 운영 복잡성을 줄이고 AI 기술을 더 빠르게 채택할 수 있는 안전한 클라우드 기반이 필요했습니다. 이러한 접근 방식이 없으면 인프라 비용과 운영 위험 증가로 인해 혁신과 미래의 성장이 저해될 수 있습니다.
20% 데이터 센터 비용을 20%로 절감 99%+ 시스템 가동 시간 달성 2시간 AI 에이전트 환경 배포
IT 트렌드는 신기술에 의해 주도되는 경우가 많지만, IBM의 접근 방식은 실제 기업 문제 해결에 우선 순위를 둡니다. 필요한 기능과 아키텍처는 이러한 목적을 염두에 두고 설계되었기 때문에 IBM의 제품은 진정으로 가치 있는 기술입니다.
Kohei Shimono 대표 MONO-X
AI를 위한 하이브리드 클라우드 기반 구축

MONO-X는 IBM과의 협력을 통해 IBM CloudIBM Power Virtual Server를 기반으로 구축된 하이브리드 클라우드 현대화 접근 방식을 제공했습니다. MONO-X는 이러한 아키텍처를 기반으로 IBM Cloud의 복잡성을 흡수하고 고객에게 온프레미스 IBM i 환경에서 클라우드까지 단순하고 가치가 높은 경로를 제공하도록 설계된 관리 서비스인 PVS One을 개발했습니다.

MONO-X는 IBM Cloud를 통합 레이어로 사용하고 Power Virtual Server를 핵심 인프라로 사용하여, 고객이 수동 워크로드를 자동화하고 지속가능성을 개선하고 시스템 복원성을 강화할 수 있도록 지원했습니다. 또한 이 솔루션은 IBM® watsonx Orchestrate와의 통합을 통한 최신 개발을 지원함으로써 IBM® Bob과 같은 AI 에이전트가 보다 자율적으로 운영될 수 있도록 지원했습니다. MONO-X는 Cobol 기반 시스템과 최신 AI 서비스 간의 원활한 통합을 지원함으로써 미래에 대비한 단일 아키텍처 내에서 레거시와 혁신이 공존할 수 있는 방법을 보여주었습니다.
더 낮은 비용, 더 높은 복원력, 더 빠른 AI 제공

PVS One을 통해 제공되는 하이브리드 클라우드 환경을 통해 MONO-X 고객은 비용 효율성, 안정성 및 혁신 속도 측면에서 눈에 띄는 개선을 달성했습니다. 데이터 센터 비용은 이전 수준의 약 20%로 절감되고 시스템 가동 시간은 99%를 초과하여 비즈니스 크리티컬 운영의 안정성이 강화되었습니다.

기존 온프레미스 환경에서는 거의 3개월이 걸렸던 AI 에이전트 개발 환경을 이제 약 2시간 만에 프로비저닝할 수 있습니다. 또한 이 솔루션을 통해 운영을 자동화하고, 지식 이전을 개선하고, 현대화 주기를 단축할 수 있었습니다. 따라서 고객은 IBM i 자산의 가치를 보존하는 동시에 AI 기술을 핵심 시스템에 빠르게 통합하여 지속 가능한 성장과 지속적인 디지털 혁신을 위해 포지셔닝할 수 있습니다.
MONO-X 소개

MONO-X는 기업의 디지털 혁신 및 핵심 시스템 현대화를 전문으로 하는 일본 소재 기술 기업입니다. 이 기업은 '표준을 재정립한다'는 철학을 바탕으로 클라우드 마이그레이션, 자율 소프트웨어 및 AI 기반 솔루션을 사용하여 미션 크리티컬 시스템을 현대화합니다.

 솔루션 컴포넌트 IBM Bob IBM Cloud IBM Power Virtual Server IBM watsonx Orchestrate
IBM Cloud 및 IBM Bob AI를 통한 혁신

IBM Cloud와 IBM Bob은 조직이 애플리케이션을 현대화하고 워크플로를 자동화하며 기업 전반에서 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다. 하이브리드 클라우드의 유연성과 AI 에이전트 기능을 결합함으로써 기업은 복잡성을 줄이고, 혁신을 가속화하고, 기존 시스템에서 새로운 가치를 창출할 수 있습니다.

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