유휴 또는 활용도가 낮은 리소스를 식별하고 파킹하여 낭비를 줄이고 효율성을 개선하며 인프라 및 클라우드 비용을 제어합니다. 또한 팀은 사용하지 않는 리소스를 일시 중단하거나 삭제하여 용량을 확보하고 전반적인 활용도를 개선할 수 있습니다.