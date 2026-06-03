하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 성능, 비용 및 리소스 활용도 최적화
IBM® Turbonomic 기반의 IBM Concert Optimize는 팀이 애플리케이션 수요에 따라 리소스 사용을 지속적으로 조정할 수 있도록 지원합니다. 앱, 클라우드 및 컨테이너 전반에 걸쳐 명확한 가시성을 제공하여 성능 병목 현상, 비효율성 및 유휴 리소스를 더 쉽게 식별할 수 있습니다. 최적화 결정과 정책 기반 자동화를 통해 팀은 수작업과 불필요한 운영 오버헤드를 줄일 수 있습니다.
인프라 리소스를 애플리케이션 수요에 맞게 조정하여 일관된 성능을 보장합니다. 수요가 변화함에 따라 Concert Optimize는 리소스 할당을 지속적으로 조정하여 용량, 응답성 및 효율성을 개선할 수 있습니다.
애플리케이션 수요를 지속적으로 분석하여 데이터 센터 전반에서 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 리소스를 조정합니다. 워크로드의 크기를 적절하게 조정하여 효율성과 활용도를 개선합니다. 배치 및 확장과 같은 작업을 자동화하여 성능을 보장하는 동시에 과소 프로비저닝 및 과잉 프로비저닝을 줄입니다.
실시간 수요 및 서비스 수준 목표(SLO)에 따라 컨테이너 크기를 자동으로 조정하고, 클러스터를 확장하고, 리소스를 할당합니다. 결과적으로 팀은 Kubernetes 환경 전반의 효율성을 개선하고 자동화된 최적화를 통해 애플리케이션 성능을 유지할 수 있습니다.
클라우드 환경 전반에서 수요를 지속적으로 모니터링하고 IaaS 컴퓨팅, GPU 리소스, 스토리지, PaaS 및 DBaaS 용량을 최적화합니다. 오버프로비저닝을 줄이고, 활용도를 높이며, 유휴 워크로드 확장 및 파킹과 같은 작업을 자동화하여 비용을 관리하세요.
과거 및 실시간 데이터를 사용하여 데이터 센터 및 Kubernetes 환경 전반에서 리소스 요구 사항을 예측하고 용량을 계획합니다. 마이그레이션을 시뮬레이션하여 최적화된 리프트 앤 시프트 옵션을 비교함으로써 팀은 조치를 취하기 전에 비용 및 용량에 미치는 영향을 이해할 수 있습니다.
유휴 또는 활용도가 낮은 리소스를 식별하고 파킹하여 낭비를 줄이고 효율성을 개선하며 인프라 및 클라우드 비용을 제어합니다. 또한 팀은 사용하지 않는 리소스를 일시 중단하거나 삭제하여 용량을 확보하고 전반적인 활용도를 개선할 수 있습니다.