최적화에서 자율화까지: Red Hat과 IBM Turbonomic의 실제 사례

Red Hat과 IBM은 모델을 변경하는 대신 모델에 맞춰 조정했습니다.

Red Hat은 IBM Turbonomic 작업이 GitOps 워크플로 내에서 작동할 수 있도록 하는 OpenShift용 오픈 소스 컴패니언 오퍼레이터를 구축했습니다. 대부분의 환경에서 최적화 변경 사항은 CI/CD 파이프라인에 의해 덮어쓰기되어 이러한 최적화가 효과적으로 실행 취소됩니다. 오퍼레이터는 그러한 불편을 제거하여 드리프트를 초래하거나 거버넌스를 우회하지 않고도 최적화가 지속될 수 있도록 합니다.

예를 들어, Turbonomic이 리소스 최적화를 적용하면 오퍼레이터는 업데이트된 컨테이너 리소스 설정이 유지되도록 하여 후속 CI/CD 또는 '신뢰할 수 있는 단일 소스' 조정이 이러한 설정을 되돌리는 일을 방지할 수 있습니다.

결과적으로 최적화는 플랫폼에 역행하는 것이 아니라 플랫폼과 함께 작동합니다.