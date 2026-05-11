최적화에서 자율화까지: Red Hat과 IBM Turbonomic의 실제 사례

오늘날의 플랫폼은 도구는 부족하지 않지만, 이를 대규모로 효율적으로 운영하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
Red Hat의 IT 팀은 ROSA(Red Hat OpenShift Service on AWS)를 비롯한 클라우드 및 온프레미스 인프라 전반에서 대규모 Red Hat OpenShift 환경을 실행하여 컨테이너, 가상화 및 AI 워크로드를 지원합니다. 많은 최신 플랫폼 팀과 마찬가지로, Red Hat은 CI/CD 파이프라인이 신뢰할 수 있는 단일 소스를 정의하는 엄격한 GitOps 모델로 운영됩니다.
Red Hat의 당면 과제는 가시성뿐만이 아니었습니다. Red Hat은 기존 GitOps 운영 모델을 방해하는 일 없이 OpenShift 환경 전반에서 지속적인 시스템 전반의 최적화가 필요했습니다. Turbonomic은 OpenShift에 지속적 최적화 계층을 추가하여 성능 및 비용 측면에서 워크로드의 균형을 효율적으로 맞출 수 있도록 지원합니다.
Red Hat과 IBM은 모델을 변경하는 대신 모델에 맞춰 조정했습니다.
Red Hat은 IBM Turbonomic 작업이 GitOps 워크플로 내에서 작동할 수 있도록 하는 OpenShift용 오픈 소스 컴패니언 오퍼레이터를 구축했습니다. 대부분의 환경에서 최적화 변경 사항은 CI/CD 파이프라인에 의해 덮어쓰기되어 이러한 최적화가 효과적으로 실행 취소됩니다. 오퍼레이터는 그러한 불편을 제거하여 드리프트를 초래하거나 거버넌스를 우회하지 않고도 최적화가 지속될 수 있도록 합니다.
예를 들어, Turbonomic이 리소스 최적화를 적용하면 오퍼레이터는 업데이트된 컨테이너 리소스 설정이 유지되도록 하여 후속 CI/CD 또는 '신뢰할 수 있는 단일 소스' 조정이 이러한 설정을 되돌리는 일을 방지할 수 있습니다.
결과적으로 최적화는 플랫폼에 역행하는 것이 아니라 플랫폼과 함께 작동합니다.
규모 최적화를 이해하는 사람은 많지만, 이를 일관되게 적용되는 경우는 거의 없습니다. Red Hat은 이를 자동화하여 문제를 해결했습니다.
Turbonomic에서는 컨테이너 규모 최적화가 정책 기반으로 이루어지며, 기본적으로 항상 켜져 있고 옵트아웃됩니다. 효율성은 더 이상 팀의 조치에 의존하지 않습니다. 이는 플랫폼에 내장되어 있으며, 지속적으로 시행됩니다. 이러한 변화는 운영 모델이 워크로드별 수동 조정에서 클러스터 전체에 일관되게 적용되는 중앙 집중식 정책 기반 플랫폼 기능으로 전환되었음을 나타냅니다. 이러한 변화는 규모에 따라 매우 중요해집니다. 네이티브 접근 방식은 워크로드별 구성과 일관성 없는 채택에 의존하는 반면, Turbonomic은 클러스터 전반에서 최적화를 표준화하는 단일 정책 기반 제어 계층을 제공합니다.
또한 Red Hat은 Turbonomic 수평형 파드 확장 기능을 활용하여 AI 추론 워크로드를 지원하는 복제본의 규모를 동적으로 조정해서 복제본 수를 수요에 맞추는 동시에 과도한 프로비저닝의 위험을 줄이는 방법을 모색하고 있습니다.
또한 Turbonomic은 워크로드 배치도 자동화합니다. 애플리케이션 수요를 가용 인프라에 맞게 지속적으로 조정하여 단편화를 줄이고 클러스터 전체에 여유 공간을 만듭니다. Red Hat은 워크로드를 더 적은 수의 노드에 더 효율적으로 패킹함으로써 사용하지 않는 용량을 일시 중단하고 컴퓨팅 리소스를 확보하며, 예약 인스턴스와 같이 사전 구매한 클라우드 용량을 다른 워크로드에 사용할 수 있게 할 수 있습니다. 이러한 자동화를 통해 안정성을 향상하고 인프라를 추가하지 않고도 리소스를 효율적으로 사용할 수 있습니다.
중요한 것은 또 다른 도구를 추가하는 것이 아니라, 최적화 방식을 바꾸는 것입니다.
이전에는 최적화가 수동적이고 사후 대응적이며 팀 간 일관성이 없었습니다. CI/CD 조정 중에 변경 사항이 손실되는 경우가 많았으며, 확장 결정은 워크로드 수준 구성에 따라 달라졌습니다. 이제 최적화는 자동화되고 지속적이며 표준화됩니다. 정책 기반 의사 결정이 환경 전반에 지속적으로 적용되므로 수동 조정이 감소하고 활용도가 향상되며, 리소스 제약 문제 해결이 가속화됩니다.
Turbonomic은 이제 환경 전반의 일상적인 운영에 통합되어 의사 결정을 표준화하고 대규모 성능과 활용도를 일관되게 보장합니다. 그 결과 클러스터 활용도가 높아지고, 과도한 프로비저닝이 감소하고, 자동화된 의사 결정을 통해 리소스 제약을 더 빠르게 해결할 수 있게 되었습니다.
하이브리드 및 멀티 클러스터 배포 전반에 걸쳐 Red Hat OpenShift 환경이 성장함에 따라 성능, 비용 효율성 및 운영 일관성을 유지하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 지속적인 최적화는 이러한 상황을 바꿔 줍니다.
Red Hat은 상시 가동되는 최적화 계층으로 Red Hat OpenShift를 확장함으로써 애플리케이션이 인프라 용량에 맞춰 조정되고, 시스템 전체에서 의사 결정이 이루어지며, 컨테이너, Red Hat OpenShift Virtualization, ROSA, 온프레미스 환경 전반에서 운영이 일관되게 유지되도록 보장합니다. 이는 현대화 노력과 VMware 마이그레이션 이니셔티브에도 도움이 됩니다. 플랫폼 팀에게 이는 비용 관리 강화, 클러스터 전반의 일관성 향상, 수동 오버헤드 증가 없이 운영을 확장할 수 있는 능력을 의미합니다.
Red Hat의 접근 방식은 이러한 이점이 실현된 모습인 수동 개입 없이 자동으로 제공되는 일관된 성능 및 효율성을 보여줍니다.
이것이야말로 최적화에서 자율성으로의 전환입니다.