Turbonomic을 사용하여 클라우드, 온프레미스 및 컨테이너에서 AI 워크로드를 최적화합니다. AI 모델 및 GPU 성능을 보장하기 위해 리소스 결정을 자동화합니다.
AI 워크로드는 리소스를 많이 소모하며 성능 병목에 매우 민감합니다. Turbonomic은 GPU, CPU 및 메모리 수요를 실시간으로 분석하고 확장, 배치 및 할당 결정을 자동화합니다. Kubernetes 및 OpenShift의 경우 동시성, 응답 시간, 서비스 시간 및 큐 지연과 같은 애플리케이션 성능 지표를 기반으로 생성형 AI 추론 서비스의 확장을 수행합니다. 클라우드, 온프레미스 및 컨테이너 전반에서 Turbonomic은 활용도를 극대화하면서 일관된 성능을 보장합니다.
유휴 GPU 가용성이 증가했습니다. IBM® BAM이 지능형 자동화를 통해 GPU 처리량을 두 배로 늘리고 하드웨어 요구 사항을 줄인 방법을 알아보세요.
비즈니스 요구에 맞게 Turbonomic을 계획, 배포 및 최적화할 수 있도록 지원하는 맞춤형 서비스입니다.
Turbonomic이 Bloomberg와 FOX Business의 'Inside the Blueprint'에서 주요하게 다뤄졌습니다.
온프레미스, 클라우드 및 컨테이너 전반에서 GPU 리소스를 워크로드 수요에 자동으로 매칭하는 기능입니다. 이를 통해 비용을 통제하면서 AI 애플리케이션이 항상 성능을 유지하도록 합니다.
Turbonomic은 데이터 센터, 클라우드 및 Kubernetes 전반에서 GPU, CPU 및 메모리 수요를 지속적으로 분석합니다. 리소스를 과잉 프로비저닝하지 않으면서 AI 워크로드가 성능 목표를 충족하도록 배치, 확장 및 적정화를 자동화합니다.
Turbonomic은 GPU 워크로드를 사용 가능한 용량을 갖춘 호환 가능한 호스트에만 배치합니다. 이를 통해 성능 문제를 방지하고 기존 하드웨어에서 더 많은 가치를 확보할 수 있도록 합니다.
AWS 및 Azure에서 Turbonomic은 GPU 인스턴스를 지속적으로 적정화하여 사용한 만큼만 비용을 지불하도록 합니다. 또한 유휴 GPU 인스턴스에서 워크로드를 축소하거나 이동하여 낭비를 제거합니다.
예. Turbonomic은 GPU 및 애플리케이션 지표를 기반으로 서비스를 확장하여 Kubernetes 및 OpenShift에서 생성형 AI 추론을 최적화합니다. GPU 활용도를 향상시키면서 지연 시간 및 처리량 목표를 충족하도록 보장합니다.
Turbonomic은 VM, 노드 및 컨테이너 서비스 수준에서 GPU 리소스를 모니터링합니다. 온프레미스 VM에 대해 안전한 배치를 자동화하고 Kubernetes 추론 워크로드를 확장하여 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 효율성을 개선합니다.
예. Turbonomic은 퍼블릭 클라우드에서 GPU 인스턴스를 적정화하고 데이터 센터에서 GPU 워크로드를 안전하게 배치 및 통합하며 SLO를 기반으로 Kubernetes 추론 워크로드를 확장합니다. 공급을 수요에 맞춤으로써 AI 워크로드의 성능을 유지하면서 불필요한 비용 지출을 줄입니다.
IBM의 Big AI Models 팀은 지연 시간 목표를 유지하면서 유휴 GPU 가용성을 5.3배 증가시키고 처리량을 두 배로 향상시켰습니다. 이는 더 낮은 비용으로 더 빠른 혁신을 의미합니다.