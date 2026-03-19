Turbonomic은 AWS 및 Azure 인스턴스 전반에서 GPU 수, 메모리 및 대역폭과 같은 GPU 지표를 지속적으로 평가합니다. 최적의 인스턴스 유형을 자동으로 권장하고 실행하여 워크로드가 최고 성능으로 실행되도록 하면서 불필요한 과잉 프로비저닝을 방지합니다. GPU 계층 및 컴퓨팅 성능에 대한 정책 제어를 통해 AI 워크로드에 대해 비용을 예측 가능하게 유지하고 성능을 일관되게 유지합니다.