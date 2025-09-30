지속적인 자동화를 통해 하이브리드 및 가상화된 데이터 센터 환경 전반에서 성능과 효율성 보장
IBM Turbonomic은 데이터 센터에 신뢰할 수 있는 자동화와 풀 스택 가시성을 제공합니다. 실시간 수요를 지속적으로 분석하여 애플리케이션이 안정적으로 작동하는 데 필요한 리소스를 확보합니다. 이를 통해 하이브리드 및 가시성 환경 전반에서 낭비를 줄이고 효율을 높이며, 비용을 절감하면서 안심하고 운영할 수 있습니다.
실시간 수요에 맞춰 리소스를 조정하여 애플리케이션이 데이터 센터의 워크로드와 클러스터 전반에 걸쳐 안정적으로 실행되도록 하세요.
워크로드 배치와 확장을 자동화하여 복잡한 환경에서 수작업을 줄이면서 효율성을 유지하세요.
시나리오를 실행하여 워크로드 증가, 하드웨어 갱신 또는 마이그레이션 계획을 테스트하고 현대화를 가이드하세요.
호스트 및 클러스터 활용을 최적화하여 하드웨어 갱신 주기를 늘리고 하이브리드 현대화 이니셔티브를 지원하세요.
워크로드 규모를 최적화하여 미사용 용량을 회수하고 운영 비용을 절감하며 데이터 센터 전체의 리소스 효율성을 높이세요.
ITSM 워크플로를 통해 최적화 작업을 적용하여 거버넌스 및 변화 관리 정책에 맞게 운영하세요.
IBM Technology Expert Labs에서 제공하는 포괄적인 지원을 통해 독점적인 서비스 가격으로 Turbonomic의 잠재력을 최대한 활용하세요.
DigiTEL은 다음과 같은 혜택을 제공합니다.
12개월 동안 절감한 클라우드 지출이며, 90일 동안 5,800건의 자동화된 리소싱 작업을 수행했습니다. Natura가 자동화를 통해 효율성과 성능을 개선한 방법을 알아보세요.
1,000개의 VM의 성능을 보장하면서 1개월 동안에만 절약된 메모리의 양입니다. BBC Studios가 자동화를 구현하여 IT를 관리한 방법을 알아보세요.
70% 더 빠른 리소싱 결정과 함께 단축한 VMware 라이선스 비용입니다. APIS IT가 중요한 정부 서비스의 성능을 최대한으로 극대화한 방법을 읽어보세요.
미화 61만 9천 달러를 절감하고 자동화된 리소싱 작업의 건수입니다. IBM TechZone이 전 세계 사용자에게 맞춤형 기술 스택을 제공한 방법을 알아보세요.
12개월 동안 규모 조정 작업을 시행하고 1년 만에 650시간을 확보했습니다. J.B. Hunt가 IBM Turbonomic을 통해 하이브리드 클라우드에서 앱 성능을 보장하는 방법을 알아보세요.
추가 하드웨어 및 자동화된 리소스 결정 지원 없이 달성한 VM 성장률입니다. Metzler가 애플리케이션 성능을 보장하고 클라이언트 SLA를 유지하는 방법을 알아보세요.
Turbonomic이 Bloomberg와 FOX Business의 'Inside the Blueprint'에서 주요하게 다뤄졌습니다.
예. Turbonomic은 VMware, Nutanix, Microsoft Hyper-V와 같은 여러 하이퍼바이저, OpenShift Virtualization와 Kubernetes 등의 컨테이너 플랫폼 그리고 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud를 비롯한 선도적인 퍼블릭 클라우드에서 최적화를 지원합니다. 이 기능 덕분에 하이브리드, 멀티클라우드 및 다양한 데이터 센터 환경에서 일관된 애플리케이션 성능과 효율적인 리소스 사용을 보장합니다.
예. Turbonomic을 ServiceNow, vCenter, Kubernetes 및 퍼블릭 클라우드와 같은 모니터링, 오케스트레이션 및 ITSM 툴에 통합할 수 있습니다. Turbonomic은 REST API, Webhooks 및 스크립트를 포함한 표준 인터페이스를 통해 작동하며 기본 Kubernetes 지원을 제공합니다. 이러한 통합은 가시성을 향상하고 기존 워크플로에 맞춰 자동화된 작업을 지원합니다.
데이터 센터 최적화는 지속적으로 워크로드 규모를 최적화하고 미사용 리소스를 제거하여 과도한 프로비저닝과 부족한 프로비저닝을 줄입니다. 이 접근 방식은 운영 및 에너지 비용을 절감하고 불필요한 인프라 지출을 연기합니다.
Turbonomic은 지속적으로 워크로드 수요를 분석하고 확장, 배치 및 규모 최적화와 같은 작업을 자동화하여 데이터 센터 전체의 안정적인 성능을 보장하고 효율성을 높입니다. 문제가 발생하는 경우에만 경고를 제공하는 기존 툴과는 달리 사용자가 수동 또는 자동으로 이행할 수 있는 실행 가능한 권장 사항을 생성합니다.
Turbonomic을 사용한 조직은 리소스 낭비를 줄이고 라이선싱 비용을 최대 30% 절감했으며, 애플리케이션 성능을 보장했습니다. 여러 업계의 기업이 Turbonomic을 사용하여 인프라 갱신 주기를 늘리고 클라우드 비용을 절감하며 서비스 안정성을 높였습니다.
전문가 지원 및 맞춤형 솔루션을 원하시면 IBM 팀에 문의하거나 상담을 예약하여 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 방법을 알아보세요.