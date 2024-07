GCDO가 DataStage for IBM Cloud Pak for Data 솔루션을 선택하자 긍정적인 결과가 빠르게 뒤따랐습니다. 파일럿 단계에서만 수십억 개의 행이 포함된 거대한 테이블이 며칠이 아닌 몇 시간 만에 로드되었습니다. 더 작은 테이블은 몇 분 안에 마이그레이션되었습니다. 또한 테이블 크기에 관계없이 데이터 수집은 오류 없이 매우 안정적이었습니다.

"말할 필요도 없이, DataStage를 통한 데이터 이동은 우리의 데이터 마이그레이션 노력에 힘을 더해 주어 몇 주 만에 막힌 상태에서 프로덕션 준비 상태로 전환할 수 있도록 도움을 주었습니다."라고 Duffy는 말합니다.

IBM의 글로벌 최고 데이터 책임자인 Inderpal Bhandari는 “IBM Cloud Pak for Data는 CEDP를 지속적으로 발전시키고 있습니다.”라고 말합니다. "DataStage for IBM Cloud Pak for Data는 데이터 이동 전략의 엔진으로서 말 그대로 몇 주를 절약하고 사용자 서비스에 새로운 차원의 효율성과 유연성을 제공했습니다. 다음으로 우리는 IBM Cloud Pak for Data를 활용하여 전사적 개인정보 보호 기능을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다."

GCDO는 IBM 최고 개인정보 보호 책임자와 협력하여 규정 준수 효율성을 획기적으로 향상할 엔드투엔드 하이브리드 클라우드 시스템을 구동하는 엔진을 구축합니다. 개인정보 보호 기능에 대한 현재 로드맵에는 Watson Knowledge Catalog, IBM Knowledge Accelerators, IBM Cloud Pak for Data 솔루션의 IBM OpenPages with Watson이 포함되어 있습니다.

