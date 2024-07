GCDO가 CEDP를 구축할 당시에는 IBM Cloud Pak for Data가 존재하지 않았습니다. IBM Cloud Pak for Data를 개발하는 사업부인 IBM Data 및 AI는 기업이 데이터를 수집, 구성 및 분석하여 AI를 도입하는 방법을 현대화할 수 있도록 이 솔루션을 개발했습니다. IBM Cloud Pak for Data는 통합된 하이브리드 클라우드 데이터 및 AI 플랫폼 역할을 합니다.

IBM Cloud Pak for Data 플랫폼에는 필요에 따라 액세스할 수 있는 서비스 및 다양한 확장이 포함되어 있습니다. 이것은 더 이상 수많은 값비싼 독립형 제품을 필요로 하지 않는 고객을 위해 플랫폼을 더 저렴하게 만듭니다. 또한 사용자를 위해 플랫폼을 유연하게 만듭니다 : 어디서부터 시작해야하는지에 대한 규범적 모델이 없습니다.

GCDO의 경우, 전환을 계획하고 준비하는 데 있어 이러한 유연성이 필수적이었습니다. 새로운 플랫폼으로 전환할 준비가 될 때까지 기존 시스템을 IBM Cloud Pak for Data와 병행하여 실행함으로써 GCDO는 기존 프로세스를 중단하지 않고도 전환을 수행할 수 있습니다.

GCDO는 처음에 IBM Watson® Studio를 포함한 IBM Cloud Pak for Data의 AI 서비스 제품군을 사용하기 시작했습니다. IBM Watson Studio는 온프레미스 및 클라우드에서 실행되며, IBM Db2® Big SQL 솔루션으로 데이터를 분석합니다.

IBM Watson Studio를 통해 GCDO의 분석가와 데이터 과학자는 과거 운영 방식이었던 맞춤형 환경을 구축하지 않고도 분석을 수행할 수 있습니다. 이 기능 덕분에 IBM Watson Studio는 IBM Cloud Pak for Data 내에서 GCDO가 가장 많이 사용하는 서비스 중 하나가 되었습니다.

IBM 글로벌 최고 데이터 책임자, 클라이언트 360 부문 글로벌 리더

2020년 11월 현재 GCDO는 600명의 등록 사용자가 IBM Watson Studio에 액세스하고 있습니다. 이 서비스는 하루 평균 최대 300회의 런타임이 활성화됩니다. GCDO는 이러한 사용자 기반이 입소문 나면서 더 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

IBM의 글로벌 최고 데이터 책임자(CDO)인 Inderpal Bhandari는 "IBM Cloud Pak for Data는 CEDP를 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다."라고 말합니다. "예를 들어, Watson Studio를 통해 600명의 데이터 과학자와 전문가가 9,000개의 AI 모델을 최소 두 배 더 빠르게 개발할 수 있습니다."

GCDO는 또한 IBM Watson Studio 기술을 사용하여 IBM 권장 사항 및 인사이트 시스템(IRIS)의 일부를 활성화합니다. 이 영업 분석 플랫폼은 특정 고객에게 제안할 수 있는 오퍼링을 제안합니다. 또한 고객에게 주어진 오퍼링으로 접근하도록 제안합니다. GCDO와 IBM 최고 분석 책임자(CAO)는 이 영향력 있는 솔루션을 위해 긴밀히 협력하고 있습니다.

권장 사항과 통찰력은 내부 및 외부 데이터 소스에서 제공되는 머신 러닝 모델에서 나옵니다. 데이터 과학자는 IBM Watson Studio를 통해 새로운 AI 모델을 신속하게 개발하고 테스트할 수 있습니다. 속도가 빨라지면 더 많은 모델링 실험과 새로운 데이터 세트 및 데이터 조합을 활용할 기회가 늘어납니다.

이렇게 증가된 모델 개발 속도는 생산용 모델의 대폭 개선으로 직접적으로 이어집니다. 2017년부터 IRIS는 회사의 판매 파이프라인 기회를 50억 달러 이상 늘리는 동시에 판매자에게 상당한 효율성을 제공했습니다.

GCDO는 Client360 솔루션에서 다른 IBM Cloud Pak for Data 툴셋을 사용합니다. Client360은 내부 및 외부 데이터를 통합하고 고급 AI 분석을 수행합니다. 이 분석을 통해 IBM은 고객에 대한 전체적인 관점을 확보할 수 있으며, 이를 통해 판매자는 기회를 파악하고 효과적인 영업 전략을 설계할 수 있습니다.

Client360은 IBM Cloud Pak for Data 플랫폼 기능의 거의 절반을 사용합니다. Client360은 IBM Watson Studio 외에도 IBM DataStage®, IBM Db2 Warehouse, IBM watsonx Assistant, IBM Watson Natural Language Understanding 솔루션을 사용합니다. 이러한 도구는 다양한 수집, 거버넌스, 데이터 과학 및 자연어 사용자 인터페이스 서비스를 제공합니다.

이 솔루션은 2020년에 30,000명의 사용자에게 서비스를 제공하면서 대규모로 운영되고 있습니다. 또한 550,000건 이상의 API 호출에 1초 미만의 응답 시간으로 빠르게 응답합니다.

GCDO의 클라이언트 360 글로벌 리더인 Peter Herr는 "GCDO는 IBM Cloud Pak for Data를 사용하여 데이터를 퍼블릭 클라우드로 빠르게 마이그레이션하고 AI 분석을 수행했습니다."라고 말합니다. "툴을 사용하지 않았을 때보다 절반의 시간으로 결과를 도출했습니다. 그리고 우리는 사용자들을 더욱 빠르게 만족시켰습니다."