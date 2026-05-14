基本的に、多数のコンピューター・プログラムによってメモリーが不足すると、仮想メモリーによってOSはハード・ディスク・ドライブ上の領域をRAMの拡張として利用できるようになります。

この状況は、金融にたとえると分かりやすいでしょう。コンピューターの物理メモリーを、個人の当座預金口座にあるお金だと考えてみてください。資金が底をつくまでは、すべて順調に機能します。残高が底をつくと、当座貸越保護を提供している銀行は、口座の支払いを一時的に補う当座貸越（仮想メモリー）を利用できるようにします。

このような当座貸越には、明らかな制限があります。まず、銀行が負担する金額には上限があります。また、口座に追加資金が入金されないまま、その状態をどれだけ続けられるかにも期限があります。

仮想メモリーはコンピューター・システムに不可欠な要素であり、システム全体をよりスムーズに動作させますが、恒久的な解決策ではないことに注意が必要です。あくまで緊急時に一時的なメモリーを提供するための仕組みです。いわば応急処置のようなもので、その場しのぎの対策にすぎません。

仮想メモリーは現代のコンピューティング技術による仕組みですが、その根底にある考え方は、一方の資源を別の用途に振り向けるという古くからある発想（英語では "borrow from Peter to pay Paul" と表現される）を応用したものにすぎません。