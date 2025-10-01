TEEPは、可用性、パフォーマンス、品質などの要素を考慮して、現在の機器の有効性を総合的に評価します。例えば、TEEPは、機械の性能と生産ラインの性能を測定し、最適化するために、製造業務で広く使用されています。TEEPは、設備の全体的な有効性を洞察し、改善のための領域を特定します。

TEEPは、製造工程や個々の設備効率とパフォーマンスの測定によく使用されるメトリックです。これにより、設備がどの程度活用されているか、また商品の生産やサービスの提供においてどの程度効率的に稼働しているかについての洞察が得られます。

OEEスコアは、可用性 x パフォーマンス x 品質で計算されます。¹

TEEPは、可用性、パフォーマンス、品質、使用効率の4つの要素を乗算して計算されます。²

これらのメトリックの主な違いは、OEEは計画された実働時間のうち生産的な時間の割合を測定するのに対し、TEEPは全時間のうち生産的な時間の割合を測定することです。システム全体の有効性を全体的に把握できます。メンテナンス、切り替え、その他のスケジュールされたイベントのための計画ダウンタイムを含む、生産ラインの潜在的な最大パフォーマンスを理解することに興味がある場合、使用すべきパフォーマンス・メトリックはTEEPです。TEEPは、生産能力計画や、機器や生産ラインの能力の決定に役立ちます。