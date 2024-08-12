サーバーレス対マイクロサービス：ビジネスに最適なアーキテクチャーとは

企業がアプリケーションを構築する必要がある場合、リーダーが下す最も重要な決定の1つは、どのような種類のソフトウェア開発を使用するかということです。選択できるソフトウェア・アーキテクチャーは多数ありますが、拡張性、柔軟性、性能の高さから、サーバーレスおよびマイクロサービスのアーキテクチャーの人気が高まっています。また、クラウド・サービスへの支出は今後4年間で2倍になると予想されており、サーバーレス・インスタンスとマイクロサービス・インスタンスはクラウド・コンピューティング環境で広く使用されているため、どちらも急速に成長するはずです。

サーバーレス・アーキテクチャーは一般に、スタートアップや、すばやく構築して迅速に拡張する必要がある企業に好まれていますが、バックエンド・インフラストラクチャーの実践的な管理が必要な組織ではマイクロサービスがより人気があります。サーバーレスおよびマイクロサービス・ソリューションは、Microsoft（Azure）、Amazon（AWS Lambda）、IBM、Google Cloudなど、すべての主要なクラウド・コンピューティング・テクノロジー企業によって提供されています。

ここでは、サーバーレスとマイクロサービスの独自性の理由と、自分にとって最適なモデルの選択方法について詳しく説明します。