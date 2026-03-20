リモート・ビジュアル・アシスタンス（RVA）は、リモート・サポートまたはリモート・アシスタンスとも呼ばれ、専門家がリアルタイムのライブ動画を通じてリモートで技術サポートを提供できるデジタル・サポート機能です。
RVAを使用すると、組織はモバイル・デバイスやスマート・グラスから配信されるビデオ・フィードを通じて、顧客や現場の技術者をサポートできます。
企業レベルでは、RVAはフィールド・サービス管理（FSM）の重要な要素であり、会社の敷地外で活動する従業員を調整が伴います。製造業、公益事業、医療など多くの業界で広く使用されており、問題解決の迅速化、 初回修理完了率（FTFR） の向上、そして全体的な顧客体験の向上に役立っています。
ライブ動画に加え、RVAでは拡張現実（AR）ツールを備えたリモート・サポート・プラットフォームも使用しており、従業員と顧客の協働を容易にします。リモート・サポート・プラットフォームとライブ動画フィードを活用することで、リモートの専門家は別の場所で実際の環境を観察して、視覚的なサポートを提供できます。
最近のレポートによると、AR RVAの市場規模は大きく、着実に成長しています。2023年に16億米ドルと評価され、2030年には140億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は35%です。1
RVAツールは、従来のリモート・サポート手法を、音声ベースのトラブルシューティングから、高度な視覚体験へと変革しています。現場にいる技術者や顧客は、テキスト・メッセージ・リンクから担当者と動画サポート・セッションを開き、ライブ動画ストリームを共有するだけです。専門家は、分かりやすく理解しやすいオーバーレイを使って支援できます。
RVAは、チームが複数の場所で設備やインフラを維持する必要がある業界で役立ちます。リモート・サポート・プラットフォームを活用するカスタマー・サポート・チームと現場技術者は、現場に出張することなくリアルタイムで技術サポートを提供できるため、ダウンタイムを短縮し、トラック・ロールを回避し、保守ワークフローを簡素化できます。
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AR、ビデオ・ストリーミング、コンピューター・ビジョンにおける技術の進歩と、モバイル・デバイスの普及が相まって、RVAが前進しています。これらの技術開発により、顧客と現場技術者は、物理的な環境を遠隔地の専門家とリアルタイムで共有し、詳細なガイダンスを受けることができるようになります。
RVAは通常、5段階のプロセスに従います。
顧客または技術者は、特定の問題解決またはトラブルシューティングでサポートが必要なときに、いつでも視覚的なアシスタンス・セッションを開始できます。通常、安全なテキスト・リンクで共有できるモバイル・アプリケーションを通じてビデオ通話を開始します。
複雑な作業を実行する場合、一部の技術者はしばしばスマート・グラスなどのウェアラブル・ヘッドセットを装着し、両手を自由に使えるようにしています。
接続が確立されると、サポートを必要とする技術者または顧客は、ライブ動画ストリームを遠隔地の専門家に送信します。専門家はリアルタイムの動画フィードを使用して、直面している問題を解決するために必要な手順を案内します。
従来のサポート対応とは異なり、RVAを活用した対応では、専門家が問題を直接観察できるため、問題解決が加速されることがよくあります。
視覚的協働では、リモートの専門家が顧客または技術者と直接対話し、視覚的なサポートを提供します。
専門家は協働能力を高めるために、以下の機能を含むデジタル・ツールを利用することがよくあります。
高度なRVAプラットフォームは、エンタープライズ・ワークフローやフィールド・サービス管理（FSM）システムに直接接続する場合があり、サポート・セッションをコンタクト・センターや保守システムから直接開始できます。
この機能により、組織は作業を文書化し、保守イベントを追跡し、フォローアップ手順を自動化できます。
企業にとってあらゆる視覚支援セッションが、自社のプロセスについて知見を得る機会となります。組織は、録画されたリモート動画、注釈付きの製品の画面、文書化された段階的手順をナレッジ・ベースに追加できます。
時間の経過とともに、この資料ライブラリーは、顧客と従業員の両方に対するオンボーディング、研修、幅広いセルフサービス・リソースをサポートすることができます。
組織のニーズは業界や規模によって大きく異なりますが、強力なRVAソリューションが提供すべきコア機能には次のようなものがあります。
最新の遠隔視覚支援（RVA）ソリューションは、組織に多くのメリットをもたらします。保守ワークフローの改善から記録管理や顧客エンゲージメントの強化まで、企業レベルでRVAを導入する主なメリットは次のとおりです。
強力な遠隔視覚支援（RVA）を実装するために、企業は通常、構造化された5ステップのアプローチを使用します。
遠隔視覚支援（RVA）は他のデジタル・サポート技術と似ていますが、問題解決を支援する専門家と顧客と現場技術者がリモートでつながるという点で独特です。
多くの種類の組織や業界が、運用効率を高め、ダウンタイムを削減し、保守コストを削減し、顧客や技術者へのサポートを強化するために、遠隔視覚支援（RVA）を活用しています。ここでは、RVAがさまざまな分野でどのように使用されているか、いくつかの例を紹介します。
フィールド・サービス技術者は、現場で設備やデバイスに関する問題に頻繁に遭遇します。RVAを使用すると、ライブ動画フィードを通じて遠隔地にいる専門家とつながることができ、問題解決方法に関する視覚的な指示や段階的な指導を即座に受けられます。RVAはFTFRを改善し、フィールド・サービス技術者がフォローアップ訪問する可能性を減らすのに役立ちます。
コンタクト・センターでは、顧客がテキスト・リンクを通じて視覚支援セッションを開始し、スマートフォンのカメラを通じて製品の問題を伝えられる動画支援などのRVA機能への依存度が高まっています。このアプローチにより、問題解決と課題解決が迅速化され、全体的なサポート体験が向上します。
製造業では、複雑な機械を修理するために専門知識が必要になることがよくあります。保守技術者はRVAを利用して、ライブ動画を通じて現場にいない専門家と状況を共有し、注釈とオーバーレイで修理を実行します。
RVAを使用すると、臨床医は遠隔でつながって、共同作業を行い、機器の設置や専門的な処置の実施を支援できます。専門家はライブ・ビデオ・ストリーミングを使用してリモートで指導し、医療施設への移動のコストとリソースを節約します。
新しい機器やシステムを使用できるように従業員を研修する必要がある組織は、トレーニング目的でRVAを利用しています。ARオーバーレイとリモート動画を使用することで、経験豊富な専門家が新入社員の作業をリモート動画で観察、指導しながら、業務の進め方を教えます。新人研修用のRVAはスキル開発を加速し、対面研修への依存を減らします。
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1 「Augmented reality (AR) remote assistance software market size and forecast」Verified Market Research、2025年1月