DNSでは大きな変化が起きましたが、関連するテクノロジーが進歩し続け、ユーザーの世界的な拡大に次に進むにつれて、今後もその変化は起こり続けるでしょう。

たとえば、IPv4インターネット・ルーティング・プロトコルを考えてみましょう。IPv4（Internet Protocolバージョン4）は、インターネット革命以前の1970年代初頭に開発され、1980年代初頭に正式に導入されました。IPv4アドレスは、コンピューターネットワークに接続する任意のデバイスに割り当てることができる32ビットの数値ラベルであり、通信とルーティングの目的に不可欠です。IPv4アドレスは、ピリオドを使用してさまざまな間隔で区切られた長い数字の文字列として表現されます。

確率の法則に基づいて計算でき、各IPv4アドレスに含まれる整数の数により、約43億個のアドレスが可能であると計算できます。そして、その膨大な数でさえ、ネットワークに接続する必要があるテクノロジー・デバイスの増え続けるプールに追いつくには不十分であることが判明しました。

この「過密」状況を軽減するために、1995年に導入されたのがIPv6（Internet Protocolバージョン6）です。2つのプロトコルを比較すると、まず気付くのはIPv6がいかに大きいかということです。IPv6は128ビットのアドレスを提供しており、これはIPv4のちょうど4倍の大きさに値します。

この増加により、可能性のある所在地のプールは想像を絶するほど深くなります。その数字は 340澗であり、これは3.4×10の38乗として計算され、3.4の後に38個のゼロが続く数値で表現されます。これほどまでに大量の水をたたえたプールの水が完全に干上がるというのは想像しがたいでしょう。しかし、世界中のコンピューターの使用状況は、前例のない成長により、これほど大きなプロンプトを引き起こす可能性があります。

IPv6は、IPv4の4倍のアドレス空間を提供するだけでなく、ステートレス・アドレス自動構成（SLAAC）が含まれます。この主要な機能により、デバイスは外部のDHCPサーバーに依存せずに独自のIPアドレスを構成できるため、ネットワーク・トラフィックも削減されます。

IPv6では、ドメイン名と適切なIPv6アドレスを一致させる拡張タイプのDNSレコードも使用します。このDNSレコードは「AAAA」と呼ばれ、適切なIPv4アドレスを保持するDNSレコードである「Aレコード」から大幅にステップアップしたものです。AAAAレコード（Quad-A-Record と呼ばれることもある）とAレコードの違いは、AAAAが使用されている大量の128ビット識別子を収容できるように容量が増加したことです。

AレコードとAAAAレコードを効果的に無効にする方法の1つは、CNAME（正規名）を作成することです。CNAMEは、特定のドメインまたはサブドメインのエイリアスとして動作するDNSレコードの一種です。CNAMEを含むホスト名では、すでにその名前が付いているAレコードまたはAAAAレコードを有効にできません。これが注意すべき軽微な制限の1つです。

IPv6は、時間をかけて更新されてきた唯一の主要なプロトコルではありません。トランスポート層セキュリティー（TLS）は、Webベースおよびその他のネットワーク通信を保護する、高度な暗号化プロトコルです。TLSは、セキュア・ソケット層（SSL）と呼ばれる以前のプロトコルが1999年にアップグレードされたものです。SSLと同様、TLSはユーザーを認証し、不正アクセスを阻止し、データの整合性を維持およびチェックする手段を提供します。