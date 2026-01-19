人や自分自身に危害を加えることなく、歩道、公園、道路からゴミを自律的に集めることを可能にするモバイル・ロボット（AMR）のネットワークを訓練することが目標だと想像してください。このタスクは単純に「物体を拾う」というだけではなく、ゴミの中からゴミを検出し、混雑した環境をナビゲートし、安全な経路を選択し、形状やサイズが変化する物体を拾うなど、その他の懸念事項にも対応する必要があります。

目標を定義したら、ロボットを適切な形態で設計する必要があります。ヒューマノイド・ロボットか、それとも他のものにするべきでしょうか。車輪を使っていますか、それとも脚を使っていますか。物体をつまむグリッパーが必要か、それとも吸い込むバキュームが必要でしょうか。環境をナビゲートするにはどのような種類のカメラとセンサーが必要でしょうか。

次に、通常はシミュレートされた環境が作成されます。このような環境には、地形、ごみ、ランダムなオブジェクト（岩、ベンチ、柵など）、人、照明効果、さまざまな気象条件が含まれる場合があります。

このシミュレートされたトレーニング環境では、ロボットの動作を制御するモデルは、ボトルや缶から紙片、小さなキャンディーの包装まで、ゴミがどのようなものであるかを学習します。不均一な地形や強風でバランスを保つ方法を学びます。このエージェントは、人にぶつかるのを避ける最善の方法や、ガラス瓶を持ち上げるのに十分な力で把握し、粉々にしないための方法を学びます。

トレーニングを実行するたびに、関連するコンポーネントの質が変化します（より大きなゴミ、さまざまな気象条件、より多くの人々が歩く）。このロボットは「常に異なる歩道を通ることになります」。

ロボットが定義されたタスクを正しく実行すると、その行動は高いスコアで「報酬」与えられ、最良の行動が強化されます。何度も繰り返すことで、ロボットは自分の仕事のやり方を学習します。

ロボットが一定の成功基準を超えると、あまり人がいない静かな通りなど、現実世界のトレーニング環境にデプロイされます。ロボットは、風による小さなゴミの断片など、シミュレーションには存在しなかった予期せぬ新しい条件を処理するように微調整されています。

この情報は、シミュレートされたトレーニング環境を改善して追加のトレーニングを行うために使用されます。その後、ロボットは、密集した社風、不十分な照明、または濡れて滑っている表面など、より複雑な環境でストレス・テストを行うことができます。