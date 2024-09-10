自動車業界は全面的にロボティクスを導入しています。国際ロボティクス連盟の2024年の調査によると、自動車産業は産業用ロボットの導入台数第1位となっており、昨年は米国内の全導入台数の33%を占めました。主な理由としては、電気自動車への移行や労働力不足などが挙げられます。
自動車メーカーは、コラボレーション・ロボット（または「コボット」）から6軸のロボット・アームまで、さまざまなロボットを使用しています。しかし、最新の（そして最も話題性の高い）テクノロジーは、工場の現場を歩き回るヒューマノイド・ロボットです。
カリフォルニアのロボット企業であるFigure社は、今年初めに 6億7500万米ドルを調達 し、BMW社の工場でFigure 01ヒューマノイドがどのように動作しているかを示す 動画 を公開しました。8月にはOpenAIとの連携により自然な音声会話が可能な Figure 02を発表し、現在BMW社で試験運用中です。そしてこの夏、上海で開催された世界AI会議でTesla社がOptimus Gen 2を発表し、近々同社の工場で使用を開始する予定だと述べました。イーロン・マスクは、Optimusはテスラの他の製品を合わせたよりも価値が高くなる可能性があると示唆しています。Mercedes-Benz社や中国のNio社も、工場でヒューマノイドを使った実験を行っています。
過去には、2021年にHyundai社がBoston Dynamics社を買収しました。Hyundai社の工場でAtlasのヒューマノイドが使用されているということはまだ発表されていませんが、詳細についてはこの後でご説明します。
「ロボットは長年にわたって存在してきました」と、IBMのIndustry 4.0 グローバル・リーダーであるJose Favillaは言います。「今後重要なのは、反復的な作業の実行から、より『インテリジェント』になること、つまり工場環境で直面するさまざまな条件に応じて、より多様なタスクを実行できる能力を持つことです」。人間のように画面を介してシステムにアクセスする必要がないため、工場システムとのやり取りがより効率的になる、と彼は付け加えます。「潜在的な問題についてデジタル・メッセージを直接受け取り、過去の保守点検の記録を検索し、独自のシステムや他のインテリジェント・システムにアクセスして機械を修理することができます」。
「ヒューマノイド・ハンドは主要な研究テーマであり、今後数年でブレークスルーが起こるかもしれません」と、ウォータールー大学Active & Interactive Robotics Labの責任者であるYue Hu博士は語ります。「[ヒューマノイドには] 足も付いており、一般的に人間と同じような形をしているため、工場は環境を再構築する必要がありません」。現在は1つのタスクのみに特化した大型機械をいくつも収容する必要があるために、自動車工場が多くの不動産を占有しなければならない、とHu氏は言います。「汎用ヒューマノイドがはるかに少ないスペースで複数のタスクを実行できる、より持続可能な未来と小規模な工場が生まれるかもしれません。
「足式システムには、車輪付きロボットとは異なり、階段を登ったり、障害物を乗り越えたりするなど、複雑な環境をより多彩な方法で動き回れるという利点があります」とHu氏は言います。ただし依然として不安定になりがちであり、その点では車輪の付いたロボットが有利だということです。
ロボティクス企業自体も、この問題については強い意見を持っています。車輪付きヒューマノイドのPhoenixを製造するSanctuary AI社のCEO（最高経営責任者）兼共同創設者、George Rose氏は、「2足歩行ロボットは、現在のアクチュエーターのテクノロジーを考えると本質的に役に立ちません」と述べています。4月、同社はカナダを拠点に343か所の工場を擁する世界的な自動車部品サプライヤー、Magna社とのパートナーシップを発表しました。
「2足歩行ロボットを構築する企業は、空のカートの移動など、特殊な目的ロボットを使用した方が効率的なニッチなユースケースに限定されるでしょう」とRose氏は続けます。「なぜなら二足歩行は本質的に不安定で、電力効率が非効率的であり、上半身をできるだけ軽量にしなければならず、上半身のモーターの質が非常に制限されるためです。敏捷な操作の可能な作業用モバイルロボットには車輪付きのベースが必要です。これが当社のシステムの設計方法です。車輪は単なる良いアイデアではなく、モバイル操作製品に必須なのです」。
ヒューマノイドロボットのDigitを製造するAgility Robotics社は、適切に設計された足が不可欠であると考えています。「Digitは多様なタスクを処理できるように設計されており、その脚は大きな差別化要因です」同社の最高戦略責任者である Daniel Diez氏はそう述べています。Digitは現在、Amazon社とSpanx社の倉庫で使用されています。 Agility社は自動車会社との提携を進めていますが、どの自動車会社と提携しているかはまだ明かされていません。
Agility社は、動物の歩き方や走り方の生体情報を研究し、巨大な足首とつま先の鳥のような脚が良いと結論付けました（Digitの動作はここから見ることができます）。鳥類のような脚があれば、ロボットはまっすぐに屈むことができ、収納のために脚を折りたたむこともできます。「Digitの足の設計は、人間と同じような動きを実現します」とDiez氏は付け加えます。「これでより多様な複雑なタスクを実行できるようになり、現在のロボットの商業展開が実現した大きな理由となっています」。
Boston Dynamics社の話に戻りましょう。この春、同社は10年の歴史を持つAtlasヒューマノイドを廃止し、その後すぐに新バージョンを発表しました。アップデートされたAtlasの 動画は600万回再生されており、その映像でのロボットの非常に人間らしくない動きは、悪霊に憑依されているようだとイーロン・マスクが言うほどでした。
Atlasはまだ実験段階にあります。自動車分野における同社の実際の仕事は、しばらく前からすでに複数の自動車工場に採用されて歩き回っている、4足歩行ロボットのSpotです。実際、IBMはBoston Dynamics社と協力し、2021年にSpotのためのAI駆動型ソリューションを開発しました。
Spotの最新の合同事業はBMW社とのものです。英国バーミンガムにあるBMWの工場では、Spotは自律的に産業検査を実施し、データをフィードバックして、チームが予知保全を実施できるようにしています。その一例が音響センサーで、これは圧縮空気の漏れを事前に検知して高額な修理を防ぐことができます（Boston Dynamics社の担当者によると、1四半期以上の空気漏れによって年間最大8,000米ドルの費用がかかる可能性があります）。オペレーターがルートを計画し、ミッションをスケジュールし、進捗状況を監視し、ロボットをリモートで制御できる特別設計の車両管理ソフトウェアを使用して、施設マップ上でロボットを追跡することができます。
動物ベースのロボットには、ヒューマノイドより有利な点があるのでしょうか。「それぞれに長所と短所があります」とFavilla氏は言います。「人間ベースのロボットは、より汎用性が高く、既存の工場環境に簡単に統合できます。動物ベースのロボットは、狭い場所を這いつくばるなど、ヒューマノイドでは困難な特定のタスクに適しています」。
ヒューマノイドロボットが人間のように見えるために、生きて呼吸している同僚がロボットを人間のように扱う懸念はありませんか。
「反復的な特定作業を行う工場環境に導入された機械は、同様の環境で導入された他のテクノロジーと同様に認識されると思います」とHu氏は言います。「最初は移行期間があるかもしれませんが、より社会的なインタラクションが必要な他の環境に比べれば、より早く受け入れられるでしょう。」
Hu氏の研究では、人間とロボットのインタラクション（HRI）を調査し、ロボットが社会的に受け入れられる外観を維持しつつタスクを実行できる方法を探っています。介護や教育の現場では人々がロボットを社会的にどのように認識するかが重要な要素であるものの、「工場やオートメーションの環境では、この問題は大きく軽減されるでしょう」とHu氏は指摘します。
「ロボットは、オートメーションや仕事の不安定性にしばしば一撃を加えるものです」とDiez氏は言います。「特にテクノロジーが人間のような形をしている場合、それは理解できるものです。ヒューマン・ロボットやオートメーション全般について考える場合、テクノロジーの進歩によって利用可能な仕事の数が減少するわけではないことを覚えておくことが重要です。種類が変わるだけです」
「現在、米国には820万件の求人がありますが、失業者は650万人です」とRose氏は言います。「世界は、特に人間が行うには退屈で、汚れやすく、危険すぎる種類の仕事でより多くの労働者を必要としています」
「企業はこの問題の解決方法を自動化する必要があります。そうしないと、ビジネス自体の成功が危険にさらされる可能性があります」とDiez氏は付け加えます。
