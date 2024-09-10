「足式システムには、車輪付きロボットとは異なり、階段を登ったり、障害物を乗り越えたりするなど、複雑な環境をより多彩な方法で動き回れるという利点があります」とHu氏は言います。ただし依然として不安定になりがちであり、その点では車輪の付いたロボットが有利だということです。

ロボティクス企業自体も、この問題については強い意見を持っています。車輪付きヒューマノイドのPhoenixを製造するSanctuary AI社のCEO（最高経営責任者）兼共同創設者、George Rose氏は、「2足歩行ロボットは、現在のアクチュエーターのテクノロジーを考えると本質的に役に立ちません」と述べています。4月、同社はカナダを拠点に343か所の工場を擁する世界的な自動車部品サプライヤー、Magna社とのパートナーシップを発表しました。

「2足歩行ロボットを構築する企業は、空のカートの移動など、特殊な目的ロボットを使用した方が効率的なニッチなユースケースに限定されるでしょう」とRose氏は続けます。「なぜなら二足歩行は本質的に不安定で、電力効率が非効率的であり、上半身をできるだけ軽量にしなければならず、上半身のモーターの質が非常に制限されるためです。敏捷な操作の可能な作業用モバイルロボットには車輪付きのベースが必要です。これが当社のシステムの設計方法です。車輪は単なる良いアイデアではなく、モバイル操作製品に必須なのです」。

ヒューマノイドロボットのDigitを製造するAgility Robotics社は、適切に設計された足が不可欠であると考えています。「Digitは多様なタスクを処理できるように設計されており、その脚は大きな差別化要因です」同社の最高戦略責任者である Daniel Diez氏はそう述べています。Digitは現在、Amazon社とSpanx社の倉庫で使用されています。 Agility社は自動車会社との提携を進めていますが、どの自動車会社と提携しているかはまだ明かされていません。

Agility社は、動物の歩き方や走り方の生体情報を研究し、巨大な足首とつま先の鳥のような脚が良いと結論付けました（Digitの動作はここから見ることができます）。鳥類のような脚があれば、ロボットはまっすぐに屈むことができ、収納のために脚を折りたたむこともできます。「Digitの足の設計は、人間と同じような動きを実現します」とDiez氏は付け加えます。「これでより多様な複雑なタスクを実行できるようになり、現在のロボットの商業展開が実現した大きな理由となっています」。