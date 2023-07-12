OEEとTEEPの違い

これらのメトリックの主な違いは、OEEは計画された実働時間のうち生産的な時間の割合を測定するのに対し、TEEPは全時間のうち生産的な時間の割合を測定することです。

これらの時間計算を行う際には、適切な用語を使用することが重要です。生産のコンテキスト内で時間を測定する一般的な方法をいくつか示します。

未スケジュールの時間 ： 生産部門が何も生産するようにスケジュールされていない時間（「スケジュールされた時間」とは対照的）。

生産部門が何も生産するようにスケジュールされていない時間（「スケジュールされた時間」とは対照的）。 カレンダー時間 ： ジョブ・オーダーが完了するまでに費やされた時間。

ジョブ・オーダーが完了するまでに費やされた時間。 合計オペレーション時間 ： 機械が製品の製造に使用できる合計時間。

機械が製品の製造に使用できる合計時間。 理想的なサイクル・タイム ： 1台を製造するための理論上の最速時間。

1台を製造するための理論上の最速時間。 実行時間：製造プロセスが生産および実行のためにスケジュールされている時間。

OEEは主に、利用可能な時間の活用に焦点を当て、可用性、性能、品質の問題による損失を特定します。改善と効率の最適化が必要な領域を特定するのに役立ちます。

一方、TEEPは、予防保守や切り替えのための計画的なダウンタイムを含む、すべての潜在的な生産時間を考慮することで、より広い視点を提供します。設備や生産ラインの最大限の可能性を測定することを目的としています。

OEEは通常、特定の設備または機械の性能を測定するために使用されます。これは、実際の生産時間中に設備がどの程度効果的に利用されているかを理解するのに役立ちます。OEEは、長期的な設備の性能を追跡および改善するためのベンチマーク・ツールとして一般的に使用されます。さらに、ボトルネックや最適化、改善の取り組みが必要な領域を特定するのに役立ちます。

TEEPは、生産ライン全体、または複数の設備が連携して動作する全体的なパフォーマンスを測定するために使用されます。システム全体の有効性を全体的に把握できます。メンテナンス、切り替え、その他のスケジュールされたイベントのための計画ダウンタイムを含む、生産ラインの潜在的な最大パフォーマンスを理解することに興味がある場合、使用すべきパフォーマンス・メトリックはTEEPです。TEEPは、生産能力計画や、機器や生産ラインの能力の決定に役立ちます。