故障、設備の故障、停止、その他の作業現場の混乱は、組織にとって大きな損失をもたらす可能性があります。生産マネージャーの仕事は、工場やその他の生産ラインが、その設備やシステムから最大限の価値を引き出せるようにすることです。

総合設備効率（OEE）設備総合有効生産力（TEEP）は、製造環境や生産環境で装置や生産ラインのパフォーマンスを測定および改善することで損失を防ぐために使用される、関連する2つのKPIです。

総合設備効率（OEE）とは

OEEは、製造工程や個々の設備のパフォーマンスと性能の測定に使用されるメトリクスです。これにより、設備がどの程度活用されているか、また商品の生産やサービスの提供においてどの程度効率的に稼働しているかについての洞察が得られます。

OEEは、3つの要素に基づいて設備の効率と有効性を測定します。OEEの計算はシンプルです：可用性 x 性能 x 品質

設備機器総合有効生産力（TEEP）とは

TEEPは、製造および生産環境で、設備や生産ラインの全体的な効率と有効性を測定するために使用されるメトリクスでもあります。これには、計画的および計画外のダウンタイムを含むすべての潜在的な実稼働時間が含まれます。

TEEPは4つの係数を掛けて計算されます：可用性 x 性能 x 品質 x 使用率

OEEとTEEPの違い

これらのメトリックの主な違いは、OEEは計画された実働時間のうち生産的な時間の割合を測定するのに対し、TEEPは全時間のうち生産的な時間の割合を測定することです。

これらの時間計算を行う際には、適切な用語を使用することが重要です。生産のコンテキスト内で時間を測定する一般的な方法をいくつか示します。

  • 未スケジュールの時間生産部門が何も生産するようにスケジュールされていない時間（「スケジュールされた時間」とは対照的）。
  • カレンダー時間ジョブ・オーダーが完了するまでに費やされた時間。
  • 合計オペレーション時間機械が製品の製造に使用できる合計時間。
  • 理想的なサイクル・タイム1台を製造するための理論上の最速時間。
  • 実行時間製造プロセスが生産および実行のためにスケジュールされている時間。

OEEは主に、利用可能な時間の活用に焦点を当て、可用性、性能、品質の問題による損失を特定します。改善と効率の最適化が必要な領域を特定するのに役立ちます。

一方、TEEPは、予防保守や切り替えのための計画的なダウンタイムを含む、すべての潜在的な生産時間を考慮することで、より広い視点を提供します。設備や生産ラインの最大限の可能性を測定することを目的としています。

OEEは通常、特定の設備または機械の性能を測定するために使用されます。これは、実際の生産時間中に設備がどの程度効果的に利用されているかを理解するのに役立ちます。OEEは、長期的な設備の性能を追跡および改善するためのベンチマーク・ツールとして一般的に使用されます。さらに、ボトルネックや最適化、改善の取り組みが必要な領域を特定するのに役立ちます。

TEEPは、生産ライン全体、または複数の設備が連携して動作する全体的なパフォーマンスを測定するために使用されます。システム全体の有効性を全体的に把握できます。メンテナンス、切り替え、その他のスケジュールされたイベントのための計画ダウンタイムを含む、生産ラインの潜在的な最大パフォーマンスを理解することに興味がある場合、使用すべきパフォーマンス・メトリックはTEEPです。TEEPは、生産能力計画や、機器や生産ラインの能力の決定に役立ちます。

OEEとTEEPを併用する方法

  1. OEE分析から始める：まず、生産ライン内の個々の機械や設備のOEEを計算します。OEE分析は、設備レベルでの損失と非効率の原因を特定するのに役立ちます。デジタル資産管理プラットフォームは、この計算に役立つリアルタイム・データを提供できます。
  2. ボトルネックの特定：OEEデータを使用して、設備のパフォーマンスが最適でないボトルネックまたは領域を特定します。OEEスコアの低いマシンを探し、根本的な問題を調査します。これにより、改善の取り組みに優先順位を付け、全体的な性能に最も大きな影響を与える特定のマシンやプロセスを絞り込むことができます。
  3. ライン全体のTEEPを評価する：個々の機械のOEEを評価したら、生産ライン全体のTEEPを計算します。TEEPは、計画的および計画外のダウンタイムを含むすべての潜在的な稼働時間を考慮することで、ラインの全体的なパフォーマンスについてより広い視野を提供します。
  4. OEEとTEEPの比較：OEEとTEEPのデータを比較することで、実際の性能と生産ラインの最大の潜在的性能とのギャップについての洞察が得られます。定期的な保守、切り替え、その他の計画的なダウンタイムなど、2つの指標の間の差異に寄与する要因を特定します。この比較は、生産ラインの全体的な効率と有効性を理解するのに役立ちます。
  5. 一般的な問題への対処：OEEとTEEP分析を通じて特定された一般的な問題を分析し、それらに対処するためのストラテジーを考案します。これには、機械の信頼性の向上、新しい設備の調達、継続的な改善方法の統合、セットアップや切り替え時間の短縮、製品品質の向上、保守の最適化などが含まれます。ターゲットを絞った改善イニシアチブを実施することで、パフォーマンス・ギャップを埋め、全体的な設備の性能を最大化することができます。
  6. 進捗状況を長期にわたって追跡する： OEEとTEEPの両方のメトリクスを長期にわたって継続的に監視および追跡し、改善努力の有効性を評価します。これらのメトリクスを定期的に評価することで、実装された変更の影響を測定し、最適化すべき新たな領域を特定することができます。

OEEとTEEPを組み合わせることで、個々の機械レベルと生産ライン・レベルの両方で、現在の設備の性能の包括的な分析を実施できます。この統合アプローチにより、パフォーマンス要因をより深く理解し、改善作業に優先順位を付け、製造業務の全体的な有効性と効率を最大化することで、生産マネージャーはより高いスループットと最大の稼働時間を達成できるようになります。

IBM Maximoによる世界クラスのオブザーバビリティ

IBM® Maximoは、設備の有効性を最大化するための予測ソリューションを提供するエンタープライズ資産管理ソフトウェアです。Maximoは、AI、IoT、分析を使用して性能を最適化し、資産のライフサイクルを延長し、停止によるコストを削減する、単一の統合されたクラウド・ベースのプラットフォームです。

ガイドを利用して、Maximoが残業、材料の廃棄、スペアパーツ、緊急メンテナンスの運用コストを削減しながら、OEEの改善をどのように達成できるかをご覧ください。

