OEEとTEEPの違い

故障、設備の故障、停止、その他の作業現場の混乱は、組織にとって大きな損失をもたらす可能性があります。生産マネージャーの仕事は、工場やその他の生産ラインが、その設備やシステムから最大限の価値を引き出せるようにすることです。
総合設備効率（OEE）と設備総合有効生産力（TEEP）は、製造環境や生産環境で装置や生産ラインのパフォーマンスを測定および改善することで損失を防ぐために使用される、関連する2つのKPIです。
OEEは、製造工程や個々の設備のパフォーマンスと性能の測定に使用されるメトリクスです。これにより、設備がどの程度活用されているか、また商品の生産やサービスの提供においてどの程度効率的に稼働しているかについての洞察が得られます。
OEEは、3つの要素に基づいて設備の効率と有効性を測定します。OEEの計算はシンプルです：可用性 x 性能 x 品質
TEEPは、製造および生産環境で、設備や生産ラインの全体的な効率と有効性を測定するために使用されるメトリクスでもあります。これには、計画的および計画外のダウンタイムを含むすべての潜在的な実稼働時間が含まれます。
TEEPは4つの係数を掛けて計算されます：可用性 x 性能 x 品質 x 使用率
これらのメトリックの主な違いは、OEEは計画された実働時間のうち生産的な時間の割合を測定するのに対し、TEEPは全時間のうち生産的な時間の割合を測定することです。
これらの時間計算を行う際には、適切な用語を使用することが重要です。生産のコンテキスト内で時間を測定する一般的な方法をいくつか示します。
OEEは主に、利用可能な時間の活用に焦点を当て、可用性、性能、品質の問題による損失を特定します。改善と効率の最適化が必要な領域を特定するのに役立ちます。
一方、TEEPは、予防保守や切り替えのための計画的なダウンタイムを含む、すべての潜在的な生産時間を考慮することで、より広い視点を提供します。設備や生産ラインの最大限の可能性を測定することを目的としています。
OEEは通常、特定の設備または機械の性能を測定するために使用されます。これは、実際の生産時間中に設備がどの程度効果的に利用されているかを理解するのに役立ちます。OEEは、長期的な設備の性能を追跡および改善するためのベンチマーク・ツールとして一般的に使用されます。さらに、ボトルネックや最適化、改善の取り組みが必要な領域を特定するのに役立ちます。
TEEPは、生産ライン全体、または複数の設備が連携して動作する全体的なパフォーマンスを測定するために使用されます。システム全体の有効性を全体的に把握できます。メンテナンス、切り替え、その他のスケジュールされたイベントのための計画ダウンタイムを含む、生産ラインの潜在的な最大パフォーマンスを理解することに興味がある場合、使用すべきパフォーマンス・メトリックはTEEPです。TEEPは、生産能力計画や、機器や生産ラインの能力の決定に役立ちます。
OEEとTEEPを組み合わせることで、個々の機械レベルと生産ライン・レベルの両方で、現在の設備の性能の包括的な分析を実施できます。この統合アプローチにより、パフォーマンス要因をより深く理解し、改善作業に優先順位を付け、製造業務の全体的な有効性と効率を最大化することで、生産マネージャーはより高いスループットと最大の稼働時間を達成できるようになります。
IBM® Maximoは、設備の有効性を最大化するための予測ソリューションを提供するエンタープライズ資産管理ソフトウェアです。Maximoは、AI、IoT、分析を使用して性能を最適化し、資産のライフサイクルを延長し、停止によるコストを削減する、単一の統合されたクラウド・ベースのプラットフォームです。
ガイドを利用して、Maximoが残業、材料の廃棄、スペアパーツ、緊急メンテナンスの運用コストを削減しながら、OEEの改善をどのように達成できるかをご覧ください。
AIとIoT（モノのインターネット）データで、資産をインテリジェントに連携させると、パフォーマンスの最適化、変化する状況への適応、そして継続性の確保が可能になります。
IBM Maximo Application Suiteで、スケジュール、リソース、資産のパフォーマンスを最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。