資産は、別の同一のアイテムと相互に互換性があるとみなされる場合、代替可能であると見なされます。たとえば、他の形式やモダリティー、または他の目的に変更できるお金などです。暗号化の分野では、ビットコインやイーサリアムなどの資産のほとんどは、中核となる目的やユーティリティーを提供することに加えて、代替可能なトークンでもあります。この定義により、代替不可能なトークン（NFT）は、代替可能性の定義を逆転させ、私たちにとってお金と同じくらい価値があり、代替可能な単位で測定できる他のものについて独自の視点を提供します。
NFTは、独自性とユニークな資産タイプの問題を解決します。例としては、私たちが価値を認めて大切にしているデジタルアート、音楽、その他のデジタル収集品などの人気の収集品だけでなく、デジタルID、医療記録、信用履歴など、私たちにとって固有で価値があり、ブロックチェーンを利用したデジタル・ネットワークで目的を果たすその他の実用的なオブジェクトも含まれます。
したがって、ブロックチェーンは、デジタル台帳を実施することで取引システムを提供し、スマート・コントラクトを介してエンゲージメント・ルールを実施する基盤となるテクノロジーであると同時に、不変性、取引記録、透明性などの原則を拡張し、組み込まれた信頼システムによる検証と資産の移動を容易にしています。
NFTは、オンライン上のトークンおよび資産クラスの一種でもあり、他のトークン化された資産には、ステーブル・コイン、セキュリティー・トークン、トークン化された証券などがあります。NFTは、取引可能性（芸術作品や収集品）または仮説（医療記録やデジタル歴史）であるという点でユニークであり、ここに興味深い要素があります。NFTは価値のあるものでもあり、マーケットプレイスに参入するため、測定可能な観点で価値を引き出すために、ユーティリティー・トークンやステーブル・トークンなどの代替可能なトークンが必要です。これらのマーケットプレイスでは通常、取引や送金を促進するために、バンキング・レール、またはデジタル取引所やDeFiエコシステムなどの既存の暗号化が提供するレールとの統合が必要になります。
分散型金融（DeFi）の同様の華々しく段階的な台頭の後、NFTの一時的かつ急速な台頭という複雑な問題に取り組み、民主化、新しいビジネス・モデル、グローバルなアクセスを備えたグローバル・マーケットプレイスという大きな期待を伴う素晴らしいイノベーションを生み出しています。これらはすべて、分散化という基本前提やトークン化とウォレットの基本構造が原動力となっています。NFTは、所有者（ID、医療記録）または市場（アート、収集可能性）に対する本質的な価値を持つ、唯一無二のトークンとして特徴付けられる場合があります。
NFTは固有の価値を持ち、本質的にはデジタル資産の存在、真正性、所有権を単純に検証するトークンです。トークンは、ネットワーク内の経済活動の合計（暗号通貨）、ユーティリティー（スマート・コントラクトおよびトランザクション・ネットワーク処理）、割り当てられた値（ステーブル・コインやセキュリティー・トークンなど）など、さまざまな基準で評価されます。NFTは、当社が重視する転送可能なエンティティーと転送できないトークンの両方を表します。
IBMは、摩擦と仲介を減らして価値を移動できるネットワークを実現することで、デジタル化、トークン化、金融の民主化を構想したブロックチェーンの可能性を実現し始めています。ここで検討すべき問題は、ビジネス、個人、企業が変革と破壊的な影響をどのように理解し、これらの新しいビジネス・モデルを既存または新たなビジネス・チャンスに統合し始めるのか、ということです。
IBM® Blockchainサービスは、あなたのアイデアを実現するのに役立ちます。ビジネスにおけるブロックチェーンとデジタル資産の使用についてはこちらをご覧ください。
Hyperledger Fabricは、業界戦略とともにエンタープライズグレードのアプリケーションを開発するためのオープンソースのモジュール型ブロックチェーン・フレームワークです。
官公庁・自治体や企業および機関はブロックチェーンを使用することで、デジタルIDと認証情報のための安全で信頼できるインフラストラクチャーを実現しています。
The Home Depot社は、IBM Blockchainテクノロジーを導入することで、ベンダーとの紛争を解決し、サプライチェーンの効率を向上させています。
IPwe社はIBM BlockchainとAIを使用することで、透明性の高いグローバルな特許市場を構築し、IBMの支援を受けながら可視性と柔軟性を高めています。
IBM Blockchain Platform：Hyperledger Fabric Support Editionは、Linux Foundationのエンタープライズ・ブロックチェーン・プラットフォームの事実上の標準であるHyperledger Fabricに対するSLAと24時間年中無休でエンタープライズ・サポートを提供します。
IBM Blockchainは、許可されたブロックチェーン・ソリューションを通じて、サプライチェーンのパートナーが信頼できるデータを共有し、透明性と信頼性を高めることを支援します。
IBMコンサルティングは、お客様と二人三脚でハイパフォーマンスなビジネスを設計・構築・運用するグローバルなコンサルティング組織です。
IBM Blockchainを使用して、回復力と透明性がある信頼できるサプライチェーンを構築し、業界をリードするソリューションで事業オペレーションの変革、プロセスの合理化、信頼性の強化を実現します。