NFTは、オンライン上のトークンおよび資産クラスの一種でもあり、他のトークン化された資産には、ステーブル・コイン、セキュリティー・トークン、トークン化された証券などがあります。NFTは、取引可能性（芸術作品や収集品）または仮説（医療記録やデジタル歴史）であるという点でユニークであり、ここに興味深い要素があります。NFTは価値のあるものでもあり、マーケットプレイスに参入するため、測定可能な観点で価値を引き出すために、ユーティリティー・トークンやステーブル・トークンなどの代替可能なトークンが必要です。これらのマーケットプレイスでは通常、取引や送金を促進するために、バンキング・レール、またはデジタル取引所やDeFiエコシステムなどの既存の暗号化が提供するレールとの統合が必要になります。

分散型金融（DeFi）の同様の華々しく段階的な台頭の後、NFTの一時的かつ急速な台頭という複雑な問題に取り組み、民主化、新しいビジネス・モデル、グローバルなアクセスを備えたグローバル・マーケットプレイスという大きな期待を伴う素晴らしいイノベーションを生み出しています。これらはすべて、分散化という基本前提やトークン化とウォレットの基本構造が原動力となっています。NFTは、所有者（ID、医療記録）または市場（アート、収集可能性）に対する本質的な価値を持つ、唯一無二のトークンとして特徴付けられる場合があります。