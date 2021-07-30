ビジネス向けブロックチェーンとは

ビジネス向けブロックチェーンは、相互に取引する事業体にとって価値があります。分散台帳テクノロジーを使用すると、許可された参加者が同じ情報に同時にアクセスできるため、効率が向上し、信頼が構築され、摩擦がなくなります。ブロックチェーンを使用すると、ソリューションの規模を迅速に変更して拡張することも可能になり、多くのソリューションを使用して、複数業界に渡って複数のタスクを実行できます。ビジネス向けブロックチェーンは、このテクノロジー固有の4つの属性に基づいて、次のメリットを実現します。

コンセンサス：共有台帳は、関係するすべての参加者によって取引が検証された後にのみ更新される。

レプリケーション：ブロック（イベントの記録）が承認されると、そのチャネル内のすべての参加者の台帳に自動的に作成される。すべてのネットワーク・パートナーは、取引において単一の「信頼できる現実」を確認し、共有する。

不変性：ブロックを追加することはできるが、削除することはできないため、すべての取引の記録が永久に残り、関係者間の信頼が高まる。

セキュリティ：許可されたエンティティのみがブロックを作成し、アクセスできる。信頼できるパートナーのみにアクセス許可が付与される。

ブロックチェーンがビジネスをどのように変革できるのか学ぶ

ビジネス・リーダーたちは、ブロックチェーンがより効率的なプロセスと新しい財務モデルの構築にどのように役立つかを理解しています。この実用的なガイドでは、業界固有のユースケースと洞察を紹介します。無料のプレビューが閲覧可能で、ダウンロード完全版または印刷版を購入される場合は、50％割引価格でご購入いただけます。