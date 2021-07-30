ビジネス向けブロックチェーンとは

ビジネス向けブロックチェーンは、信頼できるパートナー間の効率性を上げるために、許可された共有の不変台帳上に構築されています。これにより、企業はよりスムーズかつ効率的に取引できるようになります。
ビジネス向けブロックチェーンは、相互に取引する事業体にとって価値があります。分散台帳テクノロジーを使用すると、許可された参加者が同じ情報に同時にアクセスできるため、効率が向上し、信頼が構築され、摩擦がなくなります。ブロックチェーンを使用すると、ソリューションの規模を迅速に変更して拡張することも可能になり、多くのソリューションを使用して、複数業界に渡って複数のタスクを実行できます。ビジネス向けブロックチェーンは、このテクノロジー固有の4つの属性に基づいて、次のメリットを実現します。
コンセンサス：共有台帳は、関係するすべての参加者によって取引が検証された後にのみ更新される。
レプリケーション：ブロック（イベントの記録）が承認されると、そのチャネル内のすべての参加者の台帳に自動的に作成される。すべてのネットワーク・パートナーは、取引において単一の「信頼できる現実」を確認し、共有する。
不変性：ブロックを追加することはできるが、削除することはできないため、すべての取引の記録が永久に残り、関係者間の信頼が高まる。
セキュリティ：許可されたエンティティのみがブロックを作成し、アクセスできる。信頼できるパートナーのみにアクセス許可が付与される。
世界中の業界で、ブロックチェーンはビジネスの変革に役立っています。信頼が高まると、重複した作業がなくなるため、効率が向上します。ブロックチェーンは、サプライチェーン、食品流通、金融サービス、官公庁・自治体、小売などの分野に革命をもたらしています。
私たちは皆、食事をします。そして、誰もが食品の安全性や鮮度について考えたことがあるでしょう。農家から食卓に届くまでのすべてのステップを可視化することで、こうした疑念を払拭できるとしたらどうでしょう。IBM Blockchain® Platform上に構築されたIBM Food Trust™ からのデータを共有し、利用することで、多くの企業が今まさにそれを行っています。
生産者、加工業者、流通業者、小売業者が食品の安全性を高め、賞味期限を延ばし、廃棄物を削減し、私たちすべてに影響を与える共有された・安全な情報へのアクセスを改善している方法をご覧ください。
今日使ったあらゆるものについて考えてみましょう。どうやってここまで辿り着いたのでしょうか。現代のサプライチェーンは、関係性、スケジューリング、システム、データで構成される複雑なネットワーク。たとえ非常に小さなエラーでさえ、大きな波及効果をもたらす遅延につながる可能性があります。
IBM Blockchainは、サプライ・チェーン全体で事務処理をデジタル化および自動化することで、組織や国境を越えて文書をより適切に管理するのに役立ちます。輸送業者、港湾、税関、ロジスティクスプロバイダー、銀行、保険会社などで、すべてリアルタイムかつ絶対的な精度で行われます。
人と人、または組織と組織の間でも、信頼関係が深まれば関係は良好になります。宝飾品から保険、食品に至るまで、IBM Blockchainはその信頼をまったく新しいレベルにまで高めることができます。その実現のため、相互取引を行う当事者による、プライベートの分散型台帳上での不変の取引記録の検証・共有を支援します。
この真実の記録の共有は、事務処理の削減や紛争の減少から、顧客満足度の向上、まったく新しいビジネスのやり方に至るまで、あらゆることにつながります。
IBM Blockchain Platform上で構築されたユースケースで、さまざまな業種・業務のイノベーターがどのようにビジネスを変革しているかをご覧ください。
石油とガスのサプライチェーンは、調整と競争が複雑に絡み合っています。しかし、異常気象やその他の予期せぬ出来事は大混乱を招く可能性があり、それはサプライチェーン全体に影響が及ぼします。IBM Blockchain Platform上に構築され、マルチクラウド・ユーザー向けにAWS上にデプロイされたVertrax Blockchainは、これらのイベントに新たな洞察をもたらし、より迅速な対応を実現します。
全体として、中小企業はダイナミックな経済力を持っています。個々の企業は、銀行がニーズを満たす上で過剰にスリム化していることにより、成長に必要な取引上の融資を得ることに苦労しています。we.tradeの活用により、欧州の大手銀行はブロックチェーンの効率性を利用して、中小企業のトレード・ファイナンス要求に伴うコストとリスクの多くを削減しています。
食品がサプライチェーン内を移動する中、食品の正確な状態を確認できる人はいるのでしょうか。ブロックチェーン、IoT、コグニティブ分析を使用しましょう。その一例として、Golden State FoodsのCTO、Guilda Javaheri氏と彼女のチームは、クイック・サービス・レストランに、食品が顧客に届けられるまでのすべての段階で、比類のない可視性を提供しています。
