MTTRとMTBFの違いとは

企業は、オペレーションを円滑に進めるために、日々、さまざまなシステムや設備に依存しています。しかし、すべてのシステムは必ず維持管理が必要です。それは、重要な機能を壊すほどのバグを蓄積し、開発者を修正プログラムに奔走させているITサービス・ネットワークなど、無形ソフトウェアである可能性があります。あるいは、Oリングが壊れたファストフード・レストランのアイス・クリーム・マシンなどの物理的な設備である可能性もあります。
最終的には、複数のサイトにまたがるITシステムから個々の電球に至るまで、すべてが故障します。計画外のダウンタイムは壊滅的な結果をもたらす可能性があるため、施設の保守のエンジニアや技術者は、故障を修正するための迅速な対策を講じることができるよう、事前に計画を立てることが重要です。目標は、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性の低下、収益の低下、または顧客満足度の低下に関連するコストを削減することです。
ダウンタイムは多くの方法で最小限に抑えられます。たとえば、企業は、技術者が十分な交換部品を現場で入手できるようにすることで、設備の修理にかかる時間の短縮を目指すことができます。あるいは、修理プロセスを観察することで、より速く修理を実行する方法や技術者に通知するより速い方法を見つけることができます。さらに、より寿命が長く、性能の高いツールに投資することで、必要な修理の回数を減らすこともできます。
しかし、システムやコンポーネントの信頼性を向上させる方法を理解するためには、まずそれらの信頼性を測定できなければなりません。平均修復時間 (MTTR) (平均復旧時間とも呼ばれます) と平均故障間隔 (MTBF)は、施設保守の分野でシステムまたは製品の信頼性を測定するために一般的に使用される 2 つの故障メトリクスです。これらの略語は関連していますが、意味が異なり、異なる質問に答えるために使用されます。
まず、MTBFについて確認しましょう。
MTBF は、システムまたは製品に 2 回連続して障害が発生するまでの平均時間を表す KPI です。MTBFは信頼性の指標であり、保証、保守計画、製品開発の文脈で一般的に使用されます。MTBFは修理可能なアイテムを指し、密接に関連する用語である平均故障時間（MTTF）と混同しないように注意してください。MTTF（MTTF）とは、修復不可能で、修理ではなく交換が必要な資産を指します。
MTBFの計算では次の式を使用します。
MTBF = 総動作時間/特定期間内の故障数
したがって、たとえば、ある製品が 1,000 時間使用され、その間に 3 回故障した場合、MTBFは次のようになります。 1000 時間/故障 3 回 = 333.3 時間
つまり、この製品は平均して333.3 時間の使用後に故障する可能性があるということです。
MTBFは、製品の予想寿命を判断するのに有用であり、メーカーが保守や交換を計画するのに役立ちます。ただし、製品に故障が発生した後の修理にかかる時間は考慮されていないため、一部の用途ではこれが重要な考慮事項となる可能性があります。
そこで登場するのがMTTRです。
MTTR は、システムまたは製品が故障した後に修復するまでにかかる平均時間です。MTTRは、修理の観点からシステムまたは製品の信頼性を測定するために使用されます。MTTRには通常、保守チームへの通知、修理のための設備の冷却、修正プログラム、関連する設備やシステムの再組み立て、生産再開前のテストにかかる時間が含まれます。
MTTRの目標は、故障によるダウンタイムを最小限に抑え、修理に関連するコストを削減することです。
MTTRの計算方法は次のとおりです。
MTTR = 合計ダウンタイム / 特定の時間内の故障数の合計
たとえば、過去1年間にシステムが5回故障し、合計10時間のダウンタイム（修理時間を含む）が発生した場合、MTTRは次のようになります。10時間/5回の修理=2時間
つまり、障害が発生してからシステムを修復するには平均2時間かかるということです。
MTTRは保守作業の効率性を判断するのに有用であり、改善の余地がある領域を特定するのに役立ちます。
平均故障間隔（MTBF）と平均修復時間（MTTR）は異なる質問に答え、異なる用途を持ちます。MTBFとMTTRは、平均応答時間、平均検出時間（MTTD）、平均応答確認時間（MTTA）などを含む一連のKPI群に属します。
MTBF は、システムまたは製品が故障するまでの予想稼働時間を示す尺度であり、保守や交換の計画に使用されます。MTTRは、システムまたは製品に故障が発生した後に修理するのにかかる時間を表す尺度であり、ダウンタイムを最小限に抑え、修理コストを削減するために使用されます。
MTBF では、製品が故障した後に製品を修理するのにかかる時間が考慮されていません。一方、MTTR では、故障間の合計時間が考慮されていません。
多くのユースケースでは、システムまたは製品の全体的な保守性をより完全に把握するために、両方のメトリクスを組み合わせて使用される場合があります。たとえば、製造工場では、MTBFを使用して機械の予想寿命を決定して交換を計画し、MTTRを使用してその機械の保守を最適化し、合計アップタイムを最大化することができます。
ソフトウェア開発のコンテキストでは、MTBF はシステムの安定性を測定し、アップデートやバグ修正プログラムを計画するために使用される場合があります。一方、MTTR は開発プロセスを最適化し、プログラムの問題の修正にかかる時間を短縮するために使用される場合があります。
MTBF（平均故障間隔）とMTTR（平均修復時間）を改善してダウンタイムを削減することは、システム障害の根本原因を特定して対処し、保守作業を最適化し、設計・製造プロセスの改善を実施する複雑なプロセスとなる場合があります。
現在、大規模な組織では、コンピューター化された保守管理システム（CMMS）を使用して保守プロセスの管理を支援しています。CMMS は通常、作業指示管理、予防保守スケジューリング、インベントリー管理、資産管理、レポート作成などの主要な機能を提供します。
IBM® Maximo® は、包括的なCMMS機能を含む企業資産管理ソフトウェアです。Maximoは、AI、IoT、分析を活用して性能を最適化し、資産のライフサイクルを延長し、障害のコストを削減する単一の統合クラウドプラットフォームです。関連ツールである IBM Instana Observability は、ユーザーによるインシデント防止の最適化と民主化を支援することを目的として、Full Stack Observability を提供します。
これらの製品は両方とも、よりスマートなデータ駆動型の決定を行うために必要な資産とオペレーションを可視化し、最終的には故障とダウンタイムを削減します。
