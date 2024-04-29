MTTRとMTBFの違いとは

MTBF は、システムまたは製品に 2 回連続して障害が発生するまでの平均時間を表す KPI です。MTBFは信頼性の指標であり、保証、保守計画、製品開発の文脈で一般的に使用されます。MTBFは修理可能なアイテムを指し、密接に関連する用語である平均故障時間（MTTF）と混同しないように注意してください。MTTF（MTTF）とは、修復不可能で、修理ではなく交換が必要な資産を指します。

MTBFの計算では次の式を使用します。

MTBF = 総動作時間/特定期間内の故障数

したがって、たとえば、ある製品が 1,000 時間使用され、その間に 3 回故障した場合、MTBFは次のようになります。 1000 時間/故障 3 回 = 333.3 時間

つまり、この製品は平均して333.3 時間の使用後に故障する可能性があるということです。

MTBFは、製品の予想寿命を判断するのに有用であり、メーカーが保守や交換を計画するのに役立ちます。ただし、製品に故障が発生した後の修理にかかる時間は考慮されていないため、一部の用途ではこれが重要な考慮事項となる可能性があります。

そこで登場するのがMTTRです。