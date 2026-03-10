一部のモデルは「分類問題」に対処し、世界をカテゴリーに分割します。分類メトリクスも同様に単純です。モデルの精度はかなり直感的です。正しい予測数を総数で割ります（機械学習において、「予測」という言葉は、たとえその推測が未来ではなく今起きていることについてであっても、モデルが行う教育的な推測を指します）。

モデルの精度に関する問題は、数が多いと利害関係者を誤った安心感に誘導する可能性があることです。まれであるが壊滅的な出来事（例えば、特定の種類のがん）を検知することを目的としたモデルでは、すべてのスキャンが反射的に陰性と分類される場合があります。負の測定値の99.99%が正しいため、モデル精度は高くなります。しかし、この精度が高いことは、まれな偽陰性を経験した不運な患者にとっては気休めにしかなりません。このモデルは技術的な意味では正確でしたが、期待どおりではありませんでした。

分類モデルの性能を、そのモデルが行う予測や経験に基づいた推測の種類に分割するのに役立ちます。がん検知などの2値分類タスクでは、次の4つの結果が考えられます（2x2グリッドに並べる場合、このフレームワークは「混同行列」と呼ばれることがよくあります）。

真陽性（がんが正確に検出された） 真陰性（がんが正確に除外された） 誤検知（がんは検出されたが不正確） 偽陰性（がんは検出されず、不正確）

すでに、これらのカテゴリーを分類することに価値があることがわかり始めています。誤検知のがん診断は、さらに検査を行って医療的な恐怖であることが判明するまでは、間違いなく外傷的なものとなるでしょう。しかし、誤検知は致命的となる可能性があります。

データサイエンスの専門家は、分類器の性能を調査し、混同行列の象限間の関係を評価するために、一連のサブメトリクスを開発してきました。

精度と呼ばれるメトリクスは、分類器が行ったすべての肯定的な予測のうち、正しいものはいくつあるのかを尋ねます。

車に搭載された画像認識アルゴリズムが、テスト・コース上の10の交差点を通過し、そのうち6つは一時停止の標識があります。しかし、モデルが「6つの一時停止の標識をすべて捉えた」と言うのは、精度における重要な潜在的な違いを無視することになります。6つすべてに正確にフラグを立て、誤検知を生成しなかった場合、精度は6/6、つまり100%でした。しかし、これら6個の一時停止標識にフラグを立てるだけでなく、そこには存在しない4つの一時停止標識を警告した場合、その精度はわずか6/10、つまりわずか60％でした。

再現率という指標（「真陽性率」とも呼ばれる）は、微妙に異なるものを測定します。再現率は、実際にそこにあったすべての一時停止の標識のうち、モデルは何個を捕捉したのかを尋ねます。

100個の交差点があり、そのうち50個に一時停止の標識がある別のテスト・コースを想像してみてください。これらの一時停止の標識を30個検出するモデルの再現率は60％です。そのうち40個の場合は80％といった具合になります（再現率自体は誤報を気にしないので、理論的には、あらゆる場所で一時停止の標識を確認するようにモデルに教えることで、100%の再現率が可能になります）。

精度と再現率という2つのメトリクスは緊密に連携しています。再現率の向上を目指すエンジニアは、目標を達成しすぎて、誤検知が多いモデルを作ってしまう可能性があります。多くの場合、モデルのチューニングは、より高い再現率（検出しようとするすべての現象を捕捉する）と低い精度（マークをオーバーシュートし、誤検知も捕捉する）の間のトレードオフを管理することになります。

このトレードオフを管理するために、機械学習の専門家は、精度と再現率の「調和の平均」であるF1スコアと呼ばれるメトリクスをよく使用します（調和平均は、低い値によって不均衡な影響を受けるという点で、従来の平均とは異なります。したがって、精度または再現率のいずれかが低いと、F1スコアは急速に低下します）。

完璧なF1スコアは1.0ですが、残念ながら、十分に高いF1スコアに関する万能のガイダンスはなく、コンテキストに大きく左右されます。2F1スコアが高いほど良いことは明らかです。1.0に近いほど、このモデルは検知対象をより効率的に検知でき、偽陽性や偽陰性を最小限に抑えることができます。3