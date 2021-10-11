Cloud

モバイル・クラウド・コンピューティングとは

成層圏雲の中の上海陸家嘴の空撮

モバイル・クラウド・コンピューティングとは

モバイル・クラウド・コンピューティングは、クラウド・コンピューティングを使用してアプリケーションをモバイル・デバイスに配信します。これらのモバイル・アプリケーションは、迅速かつ柔軟に開発ツールを使用してリモートでデプロイできます。

モバイル・クラウド・アプリケーションは、クラウド・サービスを使用して迅速に構築または修正できます。これらは、オペレーティング・システム、コンピューティング・タスク、データ・ストレージが異なる多様なデバイスに配信できます。したがって、ユーザーは、他の方法ではサポートされていない可能性のあるアプリケーションにアクセスできます。

開発の詳細については、「 モバイル・アプリケーション開発：完全ガイド 」を参照してください。

ビジネス街をバックにスマホを持つ手

モバイル・クラウドをお勧めする理由

スピードと柔軟性

モバイル・クラウド・アプリケーションは、クラウド・サービスを使用して迅速に構築または修正できます。さまざまなオペレーティング・システムを搭載した多様なデバイスに配信できます。

共有リソース

クラウド上で動作するモバイル・アプリケーションは、デバイスのストレージや処理リソースに制約されません。データ集約型のプロセスはクラウドで実行できます。

統合データ

モバイル・クラウド・コンピューティングにより、ユーザーはデータの所在に関係なく、多様なソースからデータをすばやく、安全に収集して統合することができます。

主要な機能と考慮事項

主な機能

  • モバイル・アプリケーションの迅速な開発と共有リソースの利用を促進します
  • 多様な開発アプローチとデバイスをサポートします
  • 情報をバックアップしてクラウドに保管することで信頼性が向上します
  • アプリケーションがクラウドサポートされているため、デバイスのリソース使用量を軽減できます
  • APIアーキテクチャーで提供されるサービスに接続します

検討事項

管理

ITの専門家が、必ずしもアプリ管理に必要なリソースを持っているとは限りません。クラウド・プロバイダーが、アプリの運用維持に役立ちます。

インフラストラクチャー

要求の厳しいアプリケーションは、デバイスに負担をかけます。柔軟なクラウド・インフラストラクチャーにより、困難なワークロードの処理が可能になります。

統合

組織は、時間とコストを節約するために、モバイル・システムとデータを他のビジネス・プロセスに完全に統合すべきです。

セキュリティー

機密データの保護は、ユーザー、デバイス、他のシステムへの統合など、あらゆるレベルで懸念事項になります。

IBMの視点：モバイル・クラウド・コンピューティング

Daniel Yellin

IBMモバイル・プラットフォーム開発担当副社長、およびIBM Watson and Cloud Platformの著名なエンジニア

柔軟性に優れたモバイル・クラウド・コンピューティングを活用することで、開発者はデバイスとクラウドの間で処理とデータ・ストレージを効率的に共有し、パフォーマンスと拡張性を最適化できます。クラウド・ベース・サービスの特長である迅速な弾力性によりモバイル・デバイスの携帯性と利便性がさらに高まり、魅力的なユーザー・エクスペリエンスの提供と、顧客ロイヤルティの向上が実現します。

のため、統合型モバイル・クラウド戦略は、新しいテクノロジーを最大限に活用し、従業員の生産性を維持し、顧客を完全に引き込み、競争上の優位性を保つために不可欠です。

