IBMモバイル・プラットフォーム開発担当副社長、およびIBM Watson and Cloud Platformの著名なエンジニア

柔軟性に優れたモバイル・クラウド・コンピューティングを活用することで、開発者はデバイスとクラウドの間で処理とデータ・ストレージを効率的に共有し、パフォーマンスと拡張性を最適化できます。クラウド・ベース・サービスの特長である迅速な弾力性によりモバイル・デバイスの携帯性と利便性がさらに高まり、魅力的なユーザー・エクスペリエンスの提供と、顧客ロイヤルティの向上が実現します。

のため、統合型モバイル・クラウド戦略は、新しいテクノロジーを最大限に活用し、従業員の生産性を維持し、顧客を完全に引き込み、競争上の優位性を保つために不可欠です。