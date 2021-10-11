モバイル・クラウド・コンピューティングは、クラウド・コンピューティングを使用してアプリケーションをモバイル・デバイスに配信します。これらのモバイル・アプリケーションは、迅速かつ柔軟に開発ツールを使用してリモートでデプロイできます。
モバイル・クラウド・アプリケーションは、クラウド・サービスを使用して迅速に構築または修正できます。これらは、オペレーティング・システム、コンピューティング・タスク、データ・ストレージが異なる多様なデバイスに配信できます。したがって、ユーザーは、他の方法ではサポートされていない可能性のあるアプリケーションにアクセスできます。
開発の詳細については、「 モバイル・アプリケーション開発：完全ガイド 」を参照してください。
クラウド上で動作するモバイル・アプリケーションは、デバイスのストレージや処理リソースに制約されません。データ集約型のプロセスはクラウドで実行できます。
モバイル・クラウド・コンピューティングにより、ユーザーはデータの所在に関係なく、多様なソースからデータをすばやく、安全に収集して統合することができます。
ITの専門家が、必ずしもアプリ管理に必要なリソースを持っているとは限りません。クラウド・プロバイダーが、アプリの運用維持に役立ちます。
要求の厳しいアプリケーションは、デバイスに負担をかけます。柔軟なクラウド・インフラストラクチャーにより、困難なワークロードの処理が可能になります。
組織は、時間とコストを節約するために、モバイル・システムとデータを他のビジネス・プロセスに完全に統合すべきです。
機密データの保護は、ユーザー、デバイス、他のシステムへの統合など、あらゆるレベルで懸念事項になります。
IBMモバイル・プラットフォーム開発担当副社長、およびIBM Watson and Cloud Platformの著名なエンジニア
柔軟性に優れたモバイル・クラウド・コンピューティングを活用することで、開発者はデバイスとクラウドの間で処理とデータ・ストレージを効率的に共有し、パフォーマンスと拡張性を最適化できます。クラウド・ベース・サービスの特長である迅速な弾力性によりモバイル・デバイスの携帯性と利便性がさらに高まり、魅力的なユーザー・エクスペリエンスの提供と、顧客ロイヤルティの向上が実現します。
のため、統合型モバイル・クラウド戦略は、新しいテクノロジーを最大限に活用し、従業員の生産性を維持し、顧客を完全に引き込み、競争上の優位性を保つために不可欠です。
IBMが提供するモバイル・ソリューションは、クラウドを活用したアプリケーションの作成、ホスト、運用を支援します。
