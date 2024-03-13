正確な負荷予測は、どの時点でも需要を満たすのに十分な電力供給を確保し、電力網のバランスと安定性を維持します。その信頼性により、効率性の向上とコスト削減がもたらされます。負荷予測は、需要応答プログラムを通じてリソース管理を改善し、消費者に高使用時に電力使用を減らすインセンティブを与えることで、電力の使用を調整するのに役立ちます。また、このような需要予測は、過剰または不足による余分なコストを回避するのに役立ちます。

負荷予測データは、容量拡大やインフラ開発、保守スケジューリングなどの戦略的計画決定にも利用できます。例えば、このデータは、新しい発電所や送電線の最適な位置を特定し、将来の需要を満たすのに役立ちます。規制緩和された電力市場では、負荷予測データが、市場参加者が情報に基づいた入札戦略を立て、エネルギー契約を管理し、リスクを軽減するのに役立ちます。