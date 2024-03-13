負荷予測とは

公開： 2024年3月21日
投稿者： Amanda McGrath, Alexandra Jonker
負荷予測とは

負荷予測とは、ある時点でどれだけの電力が必要とされ、その需要が電力網にどのような影響を与えるかを予測するプロセスです。無駄や非効率を避けつつ、消費ニーズを満たすのに十分な電力を確保するために使用されます。

電力負荷予測は電力システムの運用計画において重要であり、停電を回避するために不可欠です。負荷予測は短期（数時間から数日先）から長期（数か月から数年先）まで多岐にわたります。これらの予測の精度は、電力システム全体のコストと信頼性に直接影響を与えます。負荷予測はまた、石油やガスなどの燃料、および再生可能エネルギー源の利用可能性や価格の予測を含む、より広範なエネルギー予測の一部でもあります。
なぜ負荷予測が重要なのか

正確な負荷予測は、どの時点でも需要を満たすのに十分な電力供給を確保し、電力網のバランスと安定性を維持します。その信頼性により、効率性の向上とコスト削減がもたらされます。負荷予測は、需要応答プログラムを通じてリソース管理を改善し、消費者に高使用時に電力使用を減らすインセンティブを与えることで、電力の使用を調整するのに役立ちます。また、このような需要予測は、過剰または不足による余分なコストを回避するのに役立ちます。

負荷予測データは、容量拡大やインフラ開発、保守スケジューリングなどの戦略的計画決定にも利用できます。例えば、このデータは、新しい発電所や送電線の最適な位置を特定し、将来の需要を満たすのに役立ちます。規制緩和された電力市場では、負荷予測データが、市場参加者が情報に基づいた入札戦略を立て、エネルギー契約を管理し、リスクを軽減するのに役立ちます。
負荷予測の時間枠： 短期、中期、長期

負荷予測の方法はいくつかあり、それぞれが過去の負荷データとその他の関連する入力を分析し、異なる時間軸の予測を作成します。
短期負荷予測

これは1週間までの期間を対象とし、天気予報と最近の負荷データに大きく依存します。前日予測を含む短期負荷予測は、送電網をリアルタイムで管理する上で特に重要です。これにより、システム・オペレーターが、発電量や電力の送電先を瞬時に決定できるようになります。この文脈では、わずかな誤差がエネルギーの浪費や送電線の過負荷につながる可能性があるため、予測の精度が極めて重要です。
中期負荷予測

これは1週間から1年の範囲で、保守スケジューリングや燃料備蓄管理に使用されます。電力消費の季節変動や計画停電を考慮します。
長期負荷予測

これは通常1年以上の期間を対象とし、人口動態の変化や経済成長、エネルギー政策の影響などの要因を考慮します。長期負荷予測は、システム計画と最適化に重点を置き、電力会社が新しい発電容量に投資する場所や、再生可能エネルギーと従来の化石燃料など、さまざまなエネルギー源のバランスをどのように取るかについて決定するのに役立ちます。
負荷予測の仕組み

負荷予測の方法は、過去の負荷データの収集から始まります。これには、電力使用に影響を与える多くの要因のデータが含まれます。例えば、気象データ（気温、湿度、風速）、時間帯、暦変数（季節、休日、平日と週末）、人口統計学的要因（人口密度、経済活動）などです。負荷予測は、エネルギー需要の包括的なイメージを作成するために、これらのデータ・セットをすべて考慮に入れます。

データが収集された後、予測モデルが開発されます。負荷予測に使用されるモデルの例には以下のようなものがあります。

  • 回帰モデル線形回帰モデルは、長期的な負荷予測によく使用されます。これは、負荷需要を天候や経済指標などの変数に関連付けるものです。
  • 時系列モデル： 自己回帰積分移動平均（ARIMA）および類似モデルは、短期的な負荷予測によく用いられます。これらは、将来の需要を予測するために過去の負荷データを使用します。
  • 人工知能（AI）モデル： ニューラル・ネットワークやサポート・ベクター・マシンは、複雑な非線形関係をモデル化する能力があり、ますます使用されるようになっています。ディープラーニング・モデルは、データ・セットから関連する特徴を自動的に抽出することで、予測精度をさらに向上させることができます。

予測モデルは、過去のデータの一部を使用して学習され、検証のためにテストされます。予測の精度を評価するために、平均絶対誤差（MAPE）などのパフォーマンス・メトリクスが使用されます。

モデルが検証され、微調整されると、将来の負荷予測を生成できるようになります。これらの予測は、運用計画やエネルギー管理、その他の意思決定活動に使用されます。このプロセスは継続的かつ適応的であり、新しいデータが得られるたびにモデルの更新や再トレーニングが必要です。
負荷予測の課題

負荷予測は有用ですが、いくつかの制約もあります。これにはまず、電力網の複雑化が挙げられます。現在の電力網には、ソーラー・パネルや電気自動車などの分散型エネルギー資源（DER）が含まれており、これらを負荷予測モデルに組み込むのは困難です。このため、新しい方法論と入力変数が求められます。

さらに、天候がエネルギー需要に大きな影響を与えるため、正確な天候予測が必要です。気象予測技術の進歩はこの問題の解決に寄与していますが、さらなる改善が求められます。
負荷予測と持続可能性

負荷予測は、より効率的で柔軟かつインテリジェントな電力システム運用を可能にするため、重要な持続可能性のツールです。負荷予測は、以下の方法で持続可能性に貢献します。
再生可能エネルギーへの移行

正確な負荷予測は、風力発電や太陽光発電のような再生可能エネルギーの統合に不可欠です。これらのエネルギー源は断続的であり、そのアウトプットは天候や時間帯に左右されます。電力需要を正確に予測することで、電力会社は変動を計画的に管理し、再生可能エネルギーの利用を最大化できます。これにより、化石燃料に対する依存を最小限に抑え、温室効果ガスの排出削減に寄与します。
エネルギー効率

正確な負荷予測により、電力会社は1日または1時間ごとの負荷に基づいて配電システムをより効率的に運用できます。これにより、エネルギーの無駄を削減し、全体的なエネルギー供給を最適化します。例えば、需要の少ない時間帯に保守作業やその他のダウンタイムを計画することができます。
デマンド・レスポンス・プログラム

負荷予測は、ピーク時のエネルギー消費を削減またはシフトするよう消費者にインセンティブを提供するプログラムを支援します。これにより、追加の発電源を使用せずに、需給のバランスをとることができます。
グリッド・モダナイゼーション

正確な負荷予測は、スマートで柔軟な電力網および将来のエネルギーシステムにとって不可欠です。これにより、分散型エネルギー資源や電気自動車、その他の新技術に対応する高度なグリッド管理戦略が実現します。
テクノロジーは負荷予測にどう役立つか

技術の進歩、特に機械学習人工知能の進歩は、負荷予測の能力を大幅に向上させました。これらの技術は、大量のデータ・セットを処理し、過去のパターンから学び、新しいトレンドに適応することで、予測の精度を高めます。

  • 人工知能： AIは、さまざまなモデルを統合し、インテリジェントな技術で最適化することで負荷予測を強化します。また、専門家の知識を予測プロセスに組み込むことも可能です。
  • 機械学習： サポート・ベクター・マシンやニューラル・ネットワークなどの機械学習アルゴリズムは、インプット特徴と負荷需要の間の複雑な非線形関係をモデル化することができます。また、高次元データを処理する能力があるため、電力使用に影響を与えるさまざまな要因を取り入れることに適しています。
  • ディープラーニング： 機械学習のサブセット。ディープラーニングは、階層化されたニューラル・ネットワークを使用して、未加工データから関連する特徴を自動的に抽出します。これにより、特に大規模で複雑なデータ・セットを扱う場合の予測精度が向上します。
  • スマート・グリッド技術スマート・メーターやその他のスマート・グリッド技術は、リアルタイムの高解像度負荷データを提供します。これにより、短期的な負荷予測の精度が大幅に向上します。
  • ビッグデータ分析： ビッグデータ技術の進展により、天気予報、モノのインターネット（IoT）デバイス、ソーシャル・メディアなど、さまざまなソースからの膨大なデータを処理・分析することが可能になりました。
