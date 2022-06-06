MEANは、次のスタックされたテクノロジーを表します。

M： MongoDB（非RDBMS NoSQLデータベース）

MongoDB（非RDBMS NoSQLデータベース） E： Express.js（バックエンドWebフレームワーク）

Express.js（バックエンドWebフレームワーク） A： AngularJS（ユーザーインターフェースを構築するフロントエンド・フレームワーク）

AngularJS（ユーザーインターフェースを構築するフロントエンド・フレームワーク） N：Node.js（オープンソースのバックエンド・ランタイム環境）

AngularJS フレームワークは、ユーザーからのリクエストを処理します。次に、Node.jsがリクエストを解析し、ウェブアプリが理解できるインプットに変換します。Express.jsはこの変換済みのインプットを用いて、MongoDB（非リレーショナルのNoSQLデータベース）に対してどの呼び出しを行うかを判断します。MongoDBが必要な情報を提供すると、Express.jsはそのデータをNode.jsに返し、Node.jsがAngularJSフレームワークに送信して、ユーザー・インターフェース上にリクエストされた情報を表示します。

AngularJSフロントエンド・フレームワークはReact.jsなどの他のフレームワークに置き換えることも可能ですが、Node.js環境はMEANスタックにおいて不可欠であり、代替できません。これは、Node.jsがフルスタックJavaScript開発を可能にし、MEANスタックを使ったアプリケーションの開発および管理を非常に効率的にする主要なメリットをもたらすからです。AngularJSフレームワークがReact.jsに置き換えられると、このスタックはMERNと呼ばれます。MEANスタックの頭字語は、2013年にMongoDB開発者のValeri Karpov氏によって初めて使用されました。

図2は、ユーザーの情報リクエストに応答する際、MEANスタック全体でウェブアプリがどのように動作するかを示す概略の例です。

図2：ウェブアプリがMEANスタック全体で応答してリクエストを満たす方法。