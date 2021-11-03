一方のシステムが他方のシステムよりも性能と応答性が飛躍的に優れていると考えるのは誤りです。MongoDBもMySQLも高速に動作し、どちらも強力に設計されたDBMです。

MySQLはレガシー・システム

MySQL は SQL を使用して B ツリー テーブル構造に基づいて設計されているため、構造内の対数的な相互作用により、サーバー エンジンがデータ セットを迅速にスキャンして関連データを検索できるようになります。



MySQL には、一種のストレージ・エンジンとデータの処理に使用される言語という 2 つの主要コンポーネントがあります。ストレージ・エンジンは、データが作成、取得、送信、保管される場所です。言語はそこにアクセスする方法です。

過去 10 年間、MySQL は主に非トランザクションストレージベースで運用されていました。つまり、データは定義され、他のデータとは分離されているため、更新の際に簡単に見つけることができます。現在、システムではトランザクションストレージエンジンを採用していますが、CSV（カンマ区切り値）やgzip（圧縮ベースのエンジン形式）など、他の多くのタイプのストレージ形式でも動作します。

MySQLはノードベースでもあるため、ツリー構造によってデータの検索が高速化され、効率的な検索、インデックス、クエリー・エクスペリエンスが実現します。MySQLでは、この構造を採用し、他のデータとリレーショナルなフィールドまたはデータセットにデータを保管します。

たとえば、会社ディレクトリは、個人情報のデータフィールドとして存在し、データフィールドには部門情報を含めることができます。データの観点では、これらは値ペア（「キーと値のペア」）とも呼ばれます。どちらのデータ・セットも主要な属性として部門を示しており、データ・フィールド内の要素は、部門の目的、従業員、その他の関連する属性として、部門をさらに定義します。MySQL データベースで構造化されると、これらは関連データになります。

さらに、Windows から Linux、MacOS まで、ほぼすべてのオペレーティング システムで MySQL を実行できますが、歴史的には、ユーザーは Linux が最適であると指摘しています。

MongoDBはNoSQLシステム

MongoDBは、NoSQLデータベース、または非リレーショナルシステムとして知られています。検索のデータ単位としてドキュメントに基づいているため、オブジェクトベースのシステムになります。これはバイナリ JSON 言語で記述され、採用されています。また、MongoDBクエリ言語も使用しており、多くの人がこれを普遍的で軽量またはより柔軟な構造と見なしています。さらに、MongoDB は BSON (通常は小さなファイルにバイナリコーディングされた JSON のようなドキュメント) を採用しています。多くの開発者は、これらが操作しやすく、データ管理が高速化されていると感じています。



MySQLと同様、MongoDBはさまざまなタイプのストレージ・エンジンをサポートしています。しかし、その構造こそがこのシステムを際立たせており、多くの組織がこのタイプのデータベース システムを選択する理由と見なすものです。これは、動的な「スキーマ」設計で構造化されており、情報の順序付けにより柔軟かつ高速に情報を移動できるようにしています。

MongoDB は、構造化データと非構造化データの両方にとって特に有用なシステムです。構造化データは簡単です。書かれたコンテンツがその一例です。非構造化データは保管や整理がより困難です。リッチメディアや顔認識技術は、ビッグデータにおいてこの種のデータがさらに普及する中、MongoDBがより効果的に管理を目指す数あるタイプのほんの一例に過ぎません。