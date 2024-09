主な製品

IBM Cloud Pak for Data 次世代のIBM Cloud Pak for Dataは、より高速で信頼性の高いAI結果を実現するデータ・ファブリックを提供します。必要な場所から、適切なデータを、適切なタイミングで、適切な人に接続します。ハイブリッド・クラウド全体で1つのフルマネージド・エクスペリエンスを使用して、ビジネス対応AIのペタバイト規模のデータを取り込み、探索、準備、管理、管理、提供します。 IBM Cloud Pak for Dataの詳細はこちら