今日のビジネスのスピードには、自動化によってのみ実現できる俊敏性と効率性が必要です。IDC社は、すべての事業部門とIT機能にわたるAI搭載オートメーションによる世界的な経済効果は、2022年末までに3兆米ドルに近づくと予測しています。

専門家が２種類のデジタル・プロセス・オートメーション（インテリジェントな自動化とハイパーオートメーション）のメリットについて議論する中で、他の多くの専門家がこの２つの違いに疑問を抱きます。それとも、これら2つの概念とそれらがビジネスにもたらすメリットの間には、識別できる違いがあるのでしょうか。

インテリジェントな自動化（IA）とハイパーオートメーションは、どちらもビジネスおよび IT ランドスケープ全体で AI 搭載のオートメーションとオートメーションツールの使用を爆発的に拡大させた要因です。これらはどちらも、高度なテクノロジーと機能強化を使用してプロセスを合理化するための自動化の使用を指します。そうすることで、これらのツールは、オートメーションの成果と顧客とのやり取りの質を向上させるのに役立ちます。

しかし、明確な違いはあります。

つまり、インテリジェントな自動化は、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、AI 、機械学習で構成されています。ハイパーオートメーションは、組織が可能な限り多くのビジネス プロセスと IT プロセスを迅速に特定、精査、自動化するために使用する、ビジネス主導の統制されたアプローチです。したがって、インテリジェントな自動化は、ハイパーオートメーションの取り組みでよく使用されます。