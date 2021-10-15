今日のビジネスのスピードには、自動化によってのみ実現できる俊敏性と効率性が必要です。IDC社は、すべての事業部門とIT機能にわたるAI搭載オートメーションによる世界的な経済効果は、2022年末までに3兆米ドルに近づくと予測しています。
専門家が２種類のデジタル・プロセス・オートメーション（インテリジェントな自動化とハイパーオートメーション）のメリットについて議論する中で、他の多くの専門家がこの２つの違いに疑問を抱きます。それとも、これら2つの概念とそれらがビジネスにもたらすメリットの間には、識別できる違いがあるのでしょうか。
インテリジェントな自動化（IA）とハイパーオートメーションは、どちらもビジネスおよび IT ランドスケープ全体で AI 搭載のオートメーションとオートメーションツールの使用を爆発的に拡大させた要因です。これらはどちらも、高度なテクノロジーと機能強化を使用してプロセスを合理化するための自動化の使用を指します。そうすることで、これらのツールは、オートメーションの成果と顧客とのやり取りの質を向上させるのに役立ちます。
しかし、明確な違いはあります。
つまり、インテリジェントな自動化は、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、AI 、機械学習で構成されています。ハイパーオートメーションは、組織が可能な限り多くのビジネス プロセスと IT プロセスを迅速に特定、精査、自動化するために使用する、ビジネス主導の統制されたアプローチです。したがって、インテリジェントな自動化は、ハイパーオートメーションの取り組みでよく使用されます。
インテリジェントな自動化では、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） 、人工知能 (AI) 、機械学習 (ML) 、ビジネス・プロセス管理 (BPM)などのオートメーション テクノロジーを使用して、組織全体のタスクと意思決定を合理化し、拡張します。
インテリジェントな自動化は、プロセスを簡素化し、業務効率を向上させ、従業員が最も重要なことに集中できる時間を確保できるため、市場では肯定的な反応を得ています。また、複雑なタスクにリアルタイムで取り組み、ワークフローを劇的に合理化することで、価値を生み出し持続的な成長を達成するための新たな可能性を解き放ちます。
インテリジェントな自動化（IA）は、人工知能とコア・オートメーション・テクノロジーを使用してビジネス・プロセスを合理化し、最適化を生み出し、ビジネスの成功を促進します。IAを使用すると、企業は次のことを行うことができます。
手動プロセスの合理化とタスクの自動化は、どのような環境でもメリットをもたらします。ヘルスケアから金融、製造など、インテリジェントな自動化の使用は、顧客体験を向上させ、収益に影響を与えるメリットをもたらします。
IA が実際に機能している具体的な例として、米国退役軍人省が挙げられます。手作業で請求を処理することは大変な作業であり、メールを分類し、データベースにデータを入力する作業に数百人を必要としていました。人が作業する多くのプロセスと同様、これはエラーが発生しやすく、コストがかかるものでした。
同部門は、チャットボットなどの高度なテクノロジーを使用してビジネス・プロセスを自動化するためにIAを採用しました。このアプローチにより、所要時間が90%短縮され、時間が節約され、スピードと精度が向上した顧客満足度が実現しました。
ハイパーオートメーションは、組織内の自動化できるものはすべて自動化するという施策です。ハイパーオートメーションの目的は、人間の介入なしで実行されるAI、RPA、その他のテクノロジーを含むインテリジェント・プロセス・オートメーション（IPA）を使用して、組織全体のプロセスを合理化することです。
ハイパーオートメーションでは、さまざまなソースからのデータを使用してより高品質の自動化を実現するために、光学式文字認識 (OCR)、インテリジェント ドキュメント処理 (IDP) 、自然言語処理 (NLP)などの他のテクノロジーが採用されることがよくあります。デジタルツインまたはデジタルツイン組織（DTO）は、オペレーションを改善し、オートメーションの影響を評価するためのモデリングによく使用されます。
ハイパーオートメーションは、ガートナーによって戦略的テクノロジー トレンドのトップ 10 の 1 つと考えられています。Gartnerによると、参加者の85％が「今後12カ月間で組織のハイパーオートメーションへの投資を増やすか維持することを予定しており、56％以上がすでに4つ以上のハイパーオートメーションの取り組みを同時に行っている」と回答しています。
Gartnerは、今日の市場ではハイパーオートメーションが必要だと考えています。「ハイパーオートメーションはオプションから存続条件へと急速に移行しつつあり、時代遅れの作業プロセスが労働力の最大の問題」とランク付けされています。
ハイパーオートメーションは、ビジネスの変革を目指す組織に多くのメリットをもたらします。反復的なタスクを排除し、手動のタスクを自動化することで、ビジネス・プロセスを合理化します。ハイパーオートメーションにより、組織は一貫性、正確さ、スピードを持ってタスクを完了し、コストを削減することもできます。
最終的に、ハイパーオートメーションは社内のビジネスとテクノロジーのプロセスを合理化することでデジタル・トランスフォーメーションを促進します。ハイパーオートメーションは、応答時間の短縮、より正確な成果、市場投入までの時間の短縮、および顧客体験とユーザーエクスペリエンスに直接影響を与えるその他多くの肯定的な成果を通じて、顧客体験を向上させます。
すべての組織がハイパーオートメーションの恩恵を受けることができます。特に、製品品質の一貫性のなさや非効率的なプロセスに悩まされている組織や、より高品質な製品やより価値の高い市場とのやり取りで先行することが市場シェアの獲得や収益の向上につながるような競争環境にある組織は、ハイパーオートメーションからメリットを得ることができます。
ある製造会社は、ハイパーオートメーションが組織にもたらす改善の幅広さと深さを示す素晴らしい例です。請求、顧客とのやり取り、インベントリー、給与計算などのビジネス・プロセスでは、BPA（ビジネス・プロセス・オートメーション）のハイパーオートメーションを使用して、幅広い規模でビジネスを合理化できます。
プロセス・マイニングを使用すると、組織はプロセスをより正確に把握し、どのプロセスがAIやオートメーションから最もメリットを享受できるかを特定できます。たとえば、テクノロジーおよび製造プロセスでは、RPAを使用して物理的な生産およびサプライチェーン・プロセスを自動化し、BPAを使用して製造のベスト・プラクティスに取り組むことにより、生産の品質と速度に多大な影響がもたらされる可能性があります。全体として、BPAとRPAを使用してバックエンドとフロントエンドの両方のオペレーションを合理化するハイパーオートメーションは、品質、速度、精度、コストの向上をもたらし、今後のビジネス パフォーマンスに大きな影響を及ぼします。
