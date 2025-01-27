gRPCとRESTの比較

インターネットの大きな地図において、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）は、都市や町、ビーチなどの目的地をつなぐ道路のような役割を果たします。APIは、ソフトウェア・アプリケーション同士がデータや機能、操作をやり取りできるようにする仕組みです。サイバーセキュリティー企業であるImperva社の2023年度レポートによると、インターネット・トラフィックの約71％がAPIコールで構成されており、現代のアプリケーションや企業の運用において、この技術がいかに重要であるかが示唆されています。

ほとんどの開発者にとって、APIの構築方法を理解することが基本的なスキルであるのは当然のことです。しかし、これほど重要なインフラストラクチャーであるだけに、APIにもさまざまな種類があります。

この比喩で言えば、12車線の高速道路と1車線の一般道路のどちらかのほうが「優れている」とは限りません。高速道路は街の景観を壊してしまうかもしれない一方で、一般道路は交通量の多い場所では渋滞を引き起こすことがあります。APIを構築するためのさまざまなアーキテクチャー・スタイル、例えばRESTやgRPCも同じです。それぞれに長所と短所があり、これらを理解することは健全なインフラストラクチャーを作るうえで不可欠です。