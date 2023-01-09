20 年前、コーディングには限界がありました。帯域幅の制限と処理能力の限界により、開発者はコードの長さと複雑さに常に注意を払う必要がありました。しかし、テクノロジーがさらなるイノベーションを可能にするにつれて、プログラマーは規模の制約を受けなくなりました。

例えば、コンピューティング能力の向上により、大きなファイルやアプリケーションの処理速度が向上しました。オープンソースのライブラリとフレームワークにより、ソフトウェア・エンジニアはプロジェクトでコードを再利用できるようになり、より大きな可能性が生まれました。これにより、プログラムのコード行数が増え、解析に必要な処理能力も増加しました。意図しない結果として、エネルギー使用量が増加し、世界の電力需要が増加しました。

企業はビジネスを変革し、より持続可能な慣行を実施しようとしており、新たな効率性を見つけるために既存のプロセスを深く掘り下げています。これには、データのより効率的な保管からコードの記述方法の検討まで、ビジネス オペレーションの構成要素を評価することが含まれます。

この記事では、グリーン・コーディングが、組織がサステナビリティーを優先し、エネルギー削減目標を達成するための革新的な方法を見つける上でどのように役立つかを探ります。