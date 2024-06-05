コア・バンキングとは

コアバンキングの仕組みを理解するための最初のステップは、「コア」という用語を定義することです。「コア」とは、Centralized Online Real-time Environment（集中型オンライン・リアルタイム環境）の略です。銀行サービス・システムが1か所で稼働しているということを意味します。顧客と金融機関は、時間や場所に関係なく、安定的かつスムーズなバンキング・エクスペリエンスを提供します。

コア・バンキング・システムでは、一連のバックエンド・サーバーが標準的なオペレーションを管理することで、フロントエンド口座のトランザクションやその他のアクションを顧客がシームレスに実行できるようにします。これらのシステムは、銀行のニーズに応じてオンプレミスまたはクラウドベースで構築できます。オンプレミスの場合、銀行は自らシステムをインストールし、保守します。クラウドベースのコア・バンキングソフトウェアは、サードパーティ・プロバイダーによって管理されます。

使用されているコア・システムの種類に関係なく、その仕組みは、顧客が支店またはATMからお金を引き出すと、アプリケーションがコア・バンキング・システムまたはバックエンド・システムにリクエストを送信するというものです。シグナルを受信すると、リクエストが処理され、認証され、お金が顧客に届きます。

通常、コア・バンキング・システムは、データベース、アプリケーション・サーバー、Webサーバー、および外部からの攻撃からシステムを保護するファイアウォールをサポートするソフトウェアで構成されます。このシステムは別の見方をすれば、安全で迅速な取引を提供することを目的とした、銀行および貸付ソリューションのエコシステムです。