更新日：2024年6月5日
寄稿者：Teaganne Finn、Amanda Downie
コア・バンキングとは、顧客が単一の安全なエンティティーで口座取引に自由にアクセスできるようにする、同一銀行の複数の支店のハブ、つまりバックエンド接続のことです。コア・バンキング業務には、ローン管理、新規口座、預金、引き出しなどの金融サービスが含まれます。
コアバンキングの仕組みを理解するための最初のステップは、「コア」という用語を定義することです。「コア」とは、Centralized Online Real-time Environment（集中型オンライン・リアルタイム環境）の略です。銀行サービス・システムが1か所で稼働しているということを意味します。顧客と金融機関は、時間や場所に関係なく、安定的かつスムーズなバンキング・エクスペリエンスを提供します。
コア・バンキング・システムでは、一連のバックエンド・サーバーが標準的なオペレーションを管理することで、フロントエンド口座のトランザクションやその他のアクションを顧客がシームレスに実行できるようにします。これらのシステムは、銀行のニーズに応じてオンプレミスまたはクラウドベースで構築できます。オンプレミスの場合、銀行は自らシステムをインストールし、保守します。クラウドベースのコア・バンキングソフトウェアは、サードパーティ・プロバイダーによって管理されます。
使用されているコア・システムの種類に関係なく、その仕組みは、顧客が支店またはATMからお金を引き出すと、アプリケーションがコア・バンキング・システムまたはバックエンド・システムにリクエストを送信するというものです。シグナルを受信すると、リクエストが処理され、認証され、お金が顧客に届きます。
通常、コア・バンキング・システムは、データベース、アプリケーション・サーバー、Webサーバー、および外部からの攻撃からシステムを保護するファイアウォールをサポートするソフトウェアで構成されます。このシステムは別の見方をすれば、安全で迅速な取引を提供することを目的とした、銀行および貸付ソリューションのエコシステムです。
コア・バンキング・システムは、オンラインやアプリ上での銀行取引やデジタル・バンキングなど、リアルタイムの重要なサービスを「常時利用できる」よう、複数の支店を接続するシステム・ボードとして機能します。システムを構成する、注目すべきコア・バンキング機能をいくつかご紹介します。
銀行は、採用するコア・バンキング・ソリューションを決定する際に、規模と予算を考慮する必要があります。コア・バンキングのモダナイゼーションは、銀行に対して機能の効率性を最大化するフレームワークを提供し、拡張性のオプションを提供します。コア・バンキング・システムは、銀行の運営およびシステム全体の効率化と成功に不可欠です。コア・バンキング・システムがあらゆる銀行にもたらす、多くのメリットの一部をご紹介します。
ほとんどのコア・バンキング・システムには、ハッカーやマルウェアからインフラストラクチャーを保護し、顧客データを保護するための高レベルのサイバーセキュリティーが含まれています。詐欺や信用リスクを軽減するために、暗号化モジュールなどの高度なテクノロジーが使用されています。顧客側では、セキュリティーを強化するための2要素認証や生体検証など、さらなるセキュリティー対策を含めることができます。
プロセスがより合理化されることで、支店やオンライン・バンキングで取引したり口座を管理したりする際に、顧客はより優れた顧客エクスペリエンス（CX）を経験できます。
銀行にとって規制遵守は重要であり、規制に対応する最善の方法は、あらゆる金融データのために組織化された中央リポジトリーであるコア・バンキング・システムを利用することです。
コア・バンキング・プラットフォームの単一エンティティー・モデルは、複数の支店に迅速に接続することで、業務効率とROIを向上させます。接続にかかる時間を短縮することで、銀行は取引をより迅速かつ正確に処理できるようになりました。
コア・バンキング・システムは、銀行の運営と顧客の維持、獲得の成功に不可欠です。特に、次世代の顧客が財務管理の強化と新しい銀行テクノロジーを求めている場合はなおさらです。クラウド・ソリューションやオープン・バンキングなどの新しい自動化ツールやデータ処理ツールは、できうる限り効率的な方法で業務を合理化しています。最近のデジタル・トランスフォーメーションにおける最大のイノベーションの1つは、生成AI（人工知能）です。
IBM Institute for Business Valueは最近、 銀行と金融市場における2024年の世界的展望 レポートを発表しましたが、その重要ポイントの1つは、生成AIが「顧客関係における銀行の競争上の優位性を再定義し、銀行の中核業務を進化、合理化し、サイバーセキュリティを強化する」方法でした。
世界的な展望レポートは、600人の経営幹部を対象に調査を行い、IBMの専門家の視点を取り入れ、ビジネスにおける生成AIの成長と将来について検討しています。生成AIは、規律とプロセスの複雑さを包括的に理解することで、進化した銀行の中核業務を支援することが期待されています。
銀行の中核業務と支払いをモダナイズし、業務の中断を防ぐレジリエントなデジタル基盤を構築します。IBMコンサルティングの業界およびテクノロジーに関する深い専門知識は、成長、効率、コンプライアンスという中心となる3つのクライアントの義務に焦点を当て、健全な金融サービスの提供に不可欠な成果を生み出します。
当社の専門家に相談して、AIを含む最新テクノロジーを駆使して銀行の中核業務を現代化し、全社にわたる重要なプロセスを強化してください。
当社のアドバイザリーサービスが有する専門知識と実績のあるテクノロジー・スタックを活用して、銀行の財務プロセスを再考し、財務の変革を通じて企業全体の価値を高めましょう。
生成AIと自動化テクノロジーを搭載し、「やりたいことリスト」に時間を確保できるよう設計されたIBM watsonx Orchestrateを活用して、重要な業務により多くの時間を充てましょう。OrcestrateでAIアシスタントを構築し、チームの取り組みを効率化することで、日々の業務に集中する時間を確保できます。